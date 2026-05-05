México

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

La cantante revela detalles de su nueva gira y desata conversación por el costo de los boletos

Guardar
Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - (Ocesa)
Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)

Yuridia confirmó su regreso a los escenarios con la gira "Las cartas sobre la mesa Tour", una serie de conciertos que recorrerá distintas ciudades de México durante el segundo semestre de 2026. Entre las fechas más esperadas destaca su presentación en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

El anuncio no solo emocionó a sus seguidores, también generó conversación por los precios oficiales de los boletos, que ya fueron dados a conocer. La preventa se realizará los días 6 y 7 de mayo para clientes HSBC, mientras que la venta general será posterior a través de Ticketmaster.

PUBLICIDAD

Este tour marca una etapa relevante en la carrera de la cantante originaria de Hermosillo, quien celebra más de dos décadas de trayectoria consolidándose como una de las voces más reconocidas del pop y regional mexicano.

Precios oficiales: desde acceso general hasta zonas VIP

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)
La primera preventa de boletos para la gira de Yuridia se realizará el 6 y 7 de mayo exclusivamente para clientes HSBC a través de Ticketmaster. - (Ocesa)

Los costos publicados muestran una amplia variedad de opciones según la ubicación dentro del recinto. Las zonas más exclusivas alcanzan cifras superiores a los cinco mil pesos, mientras que las secciones generales se mantienen por debajo de los mil.

PUBLICIDAD

  • VIP: $5,208 / $5,989
  • Platino: $4,712 / $5,183
  • Gold: $3,968 / $4,563
  • Rosa: $3,348 / $3,850
  • Morado: $2,728 / $3,137
  • Azul: $2,108 / $2,424
  • Zona GNP: $1,736 / $1,996
  • Verde B: $1,612
  • Naranja B: $1,364 / $1,569
  • Verde C: $1,116 / $1,228
  • Naranja C: $992 / $1,091
  • General B: $868
  • PCD: $868

La diversidad de precios busca adaptarse a distintos presupuestos, manteniendo la expectativa de una alta demanda en uno de los recintos más importantes del país.

Una gira que celebra su trayectoria

La artista sonorense recibe ovaciones en cada interpretación y mantiene una fuerte conexión con sus seguidores en vivo.
Los precios de boletos para los conciertos de Yuridia van desde $868 hasta zonas VIP de más de $5,989, adaptándose a todo tipo de presupuesto. - (Jovani Pérez/ Infobae)

En 2025, Yuridia presentó un nuevo álbum de estudio y compartió la grabación de su concierto en la Plaza de Toros La México, donde interpretó canciones junto a Reyli, Majo Aguilar y Carlos Rivera. Ese mismo año, lanzó el sencillo “Un bendito día” en colaboración con Alejandro Fernández.

El tour, que se llevará a cabo entre el 4 de septiembre y el 5 de diciembre de 2026, incluye paradas en ciudades como León, Guadalajara, Mérida, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Villahermosa, Ciudad Juárez, Torreón y Cancún.

Esta gira confirma el momento que atraviesa la cantante, capaz de atraer a nuevas audiencias mientras mantiene la lealtad de sus seguidores gracias a su estilo y potencia vocal, que la han hecho permanecer vigente en la industria musical.

Expectativa alta y una conexión intacta con el público

Yuridia anuncia nuevo concierto en la Plaza de Toros
El regreso de Yuridia con nuevas fechas y precios oficiales genera alta expectativa en redes sociales y promete uno de los shows más destacados del año. - (Ocesa)

En años recientes, la cantante ha logrado llenar recintos emblemáticos como el Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes y la Plaza de Toros México, lo que anticipa una respuesta similar para esta nueva gira. La expectativa por su presentación en el Estadio GNP es especialmente alta.

Su cercanía con el público ha sido una constante en su carrera, convirtiendo cada concierto en una experiencia emocional para sus seguidores.

Con precios ya sobre la mesa y fechas confirmadas, el regreso de Yuridia promete convertirse en uno de los eventos musicales más comentados del año.

Temas Relacionados

YuridiaEstadio GNPConcierto2026CDMXmexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estrella Palacios, alcaldesa de Mazatlán, respalda licencia de Rocha Moya y subraya apoyo a Sinaloa

Además expresó su confianza en que las instituciones esclarecerán los hechos y, en sus palabras, “la justicia y la verdad prevalecerán”

Estrella Palacios, alcaldesa de Mazatlán, respalda licencia de Rocha Moya y subraya apoyo a Sinaloa

Joven se niega a ceder asiento en Metrobús y desata polémica en redes: ¿derecho o falta de empatía?

Adultos mayores confrontaron a la pasajera en plena unidad para ofrecer el asiento a uno de ellos

Joven se niega a ceder asiento en Metrobús y desata polémica en redes: ¿derecho o falta de empatía?

Canaco CDMX estima derrama superior a 5 mil millones por Día de las Madres

Esta celebración ocupa la tercera posición entre las jornadas con mayor gasto en la CDMX, siendo superado solamente por la temporada decembrina y El Buen Fin

Canaco CDMX estima derrama superior a 5 mil millones por Día de las Madres

Trámites en Puebla: ¿Cómo pagar impuestos y servicios en línea este 5 de mayo?

Los servicios digitales del Gobierno de Puebla permiten la expedición de documentos oficiales, el pago de impuestos estatales y la consulta de adeudos durante días inhábiles

Trámites en Puebla: ¿Cómo pagar impuestos y servicios en línea este 5 de mayo?

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

En 2025, los integrantes de la agrupación mexicana declararon que modificarían algunas letras de sus canciones para cumplir con leyes estatales contra la apología del delito

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

Enfrentamiento entre Caballeros Templarios y CJNG habría derivado en el asesinato de cinco personas en Pátzcuaro

El Chino Antrax: las dos versiones del asesinato del líder de sicarios del Mayo Zambada que mostrabas su vida de lujos en redes sociales

Así era la red de narcopilotos que operaba Alejandro Flores Cacho para el Cártel de Sinaloa sancionada por EEUU

“Narcosindicatos”: Napoleón Gómez Urrutia denuncia que mineras se apoyan del crimen organizado

Una traición, una detención y un asesinato: así fue la caída de los Beltrán Leyva, la poderosa organización que fue aliada del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

Marjorie de Sousa estalla por fotos falsas con Julián Gil y su hijo

Sandra Cuevas lanza acusación explosiva contra Saskia Niño de Rivera por caso de Carmelita Salinas

Entorno de Olivia Bucio confirma recaída: cáncer reaparece tras superar infarto cerebral

DEPORTES

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas

Así puedes hacer tu sticker del álbum Panini del Mundial 2026: guía paso a paso