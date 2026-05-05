“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Yuridia anuncia su esperado regreso a los escenarios con la gira 'Las cartas sobre la mesa tour', recorriendo México en 2026. - - (Ocesa)

Yuridia confirmó su regreso a los escenarios con la gira "Las cartas sobre la mesa Tour", una serie de conciertos que recorrerá distintas ciudades de México durante el segundo semestre de 2026. Entre las fechas más esperadas destaca su presentación en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

El anuncio no solo emocionó a sus seguidores, también generó conversación por los precios oficiales de los boletos, que ya fueron dados a conocer. La preventa se realizará los días 6 y 7 de mayo para clientes HSBC, mientras que la venta general será posterior a través de Ticketmaster.

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Este tour marca una etapa relevante en la carrera de la cantante originaria de Hermosillo, quien celebra más de dos décadas de trayectoria consolidándose como una de las voces más reconocidas del pop y regional mexicano.

Precios oficiales: desde acceso general hasta zonas VIP

La primera preventa de boletos para la gira de Yuridia se realizará el 6 y 7 de mayo exclusivamente para clientes HSBC a través de Ticketmaster. - (Ocesa)

Los costos publicados muestran una amplia variedad de opciones según la ubicación dentro del recinto. Las zonas más exclusivas alcanzan cifras superiores a los cinco mil pesos, mientras que las secciones generales se mantienen por debajo de los mil.

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VIP: $5,208 / $5,989

Platino: $4,712 / $5,183

Gold: $3,968 / $4,563

Rosa: $3,348 / $3,850

Morado: $2,728 / $3,137

Azul: $2,108 / $2,424

Zona GNP: $1,736 / $1,996

Verde B: $1,612

Naranja B: $1,364 / $1,569

Verde C: $1,116 / $1,228

Naranja C: $992 / $1,091

General B: $868

PCD: $868

La diversidad de precios busca adaptarse a distintos presupuestos, manteniendo la expectativa de una alta demanda en uno de los recintos más importantes del país.

Una gira que celebra su trayectoria

Los precios de boletos para los conciertos de Yuridia van desde $868 hasta zonas VIP de más de $5,989, adaptándose a todo tipo de presupuesto. - (Jovani Pérez/ Infobae)

En 2025, Yuridia presentó un nuevo álbum de estudio y compartió la grabación de su concierto en la Plaza de Toros La México, donde interpretó canciones junto a Reyli, Majo Aguilar y Carlos Rivera. Ese mismo año, lanzó el sencillo “Un bendito día” en colaboración con Alejandro Fernández.

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El tour, que se llevará a cabo entre el 4 de septiembre y el 5 de diciembre de 2026, incluye paradas en ciudades como León, Guadalajara, Mérida, Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Villahermosa, Ciudad Juárez, Torreón y Cancún.

Esta gira confirma el momento que atraviesa la cantante, capaz de atraer a nuevas audiencias mientras mantiene la lealtad de sus seguidores gracias a su estilo y potencia vocal, que la han hecho permanecer vigente en la industria musical.

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Expectativa alta y una conexión intacta con el público

El regreso de Yuridia con nuevas fechas y precios oficiales genera alta expectativa en redes sociales y promete uno de los shows más destacados del año. - (Ocesa)

En años recientes, la cantante ha logrado llenar recintos emblemáticos como el Auditorio Nacional, Palacio de los Deportes y la Plaza de Toros México, lo que anticipa una respuesta similar para esta nueva gira. La expectativa por su presentación en el Estadio GNP es especialmente alta.

Su cercanía con el público ha sido una constante en su carrera, convirtiendo cada concierto en una experiencia emocional para sus seguidores.

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Con precios ya sobre la mesa y fechas confirmadas, el regreso de Yuridia promete convertirse en uno de los eventos musicales más comentados del año.