Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

El 'periodista de las exclusivas' mostró pruebas de la supuesta infidelidad de Marco Chacón generando un conflicto entre la pareja y el político. (IG/Maribel Guardia/Adolfo Infante)

Maribel Guardia dejó claro que no tiene ninguna intención de establecer límites ni mantener contacto con Gustavo Adolfo Infante, luego de ser cuestionada acerca de los recientes desacuerdos y procesos legales entre ambos.

La tensión entre la actriz y el periodista aumentó después de que la actriz señalara públicamente que no sostiene relación alguna con el conductor, mientras él respondió con comentarios irónicos y responsabilizó a Marco Chacón, esposo de la artista, de iniciar el conflicto.

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“No, yo no voy a marcar ningún límite. Yo ni lo oigo ni lo veo, que Dios lo acompañe. Espero que yo le dé de comer y, y que él disfrute de, no sé, de, de todo por lo que yo estoy pasando, pero yo pues no tengo nada con el señor, no tengo vela en su entierro”, externó.

La actriz costarricense comparte cómo el trauma ha marcado su vida emocional y sentimental (Recorte)

¿Qué hay detrás de su conflicto?

El distanciamiento entre Maribel Guardia y Gustavo Adolfo Infante es consecuencia de una disputa legal que involucra a Marco Chacón, esposo de Guardia y doctor en Derecho, quien promovió una demanda contra el conductor.

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Infante sostiene que Chacón perdió dicho proceso jurídico, lo que ha escalado la confrontación a declaraciones públicas en las que cada parte insiste en deslindarse y responsabilizar a terceros del conflicto.

El periodista responde

Luego de ser consultado por los comentarios de Guardia, Gustavo Adolfo Infante reiteró que el problema no es con la actriz sino con su marido, subrayando la importancia de la demanda y su desenlace. El conductor enfatizó con sarcasmo el agradecimiento a Guardia por “alimentar” a su familia y recalcó cómo los hechos derivados del proceso legal iniciado por Chacón mantienen viva la disputa.

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En palabras del conductor: “Mil gracias, lo repito, pero si tu marido no me hubiera demandado y no hubiera dado una serie de declaraciones mentirosas después de que perdió, perdió la demanda y si no fuera la manita que mece la cuna en todo este problema, tú estarías limpia”.

El comunicador dejó en claro que agradece la exposición que le da la cantante. (Captura de pantalla: YouTube)

Mientras Guardia desecha cualquier interés en seguir implicada en el conflicto, Infante sigue centrando la discusión en las acciones de Marco Chacón, a quien considera responsable del distanciamiento y las tensiones. El conductor agregó: “Y si no puedes ver a tu nieto en este momento, es por Marco Chacón. Esa es la realidad. Y todos los problemas y todos los enconos que tienes es por las grandes estrategias del doctor en Derecho, Marco Chacón. Pero como sea, gracias por alimentarme y alimentar a mi familia, Maribel”.

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Por ahora, no hay señales de acercamiento ni gestos que sugieran una resolución cercana entre las partes. El intercambio de declaraciones continúa, mientras las miradas están puestas en cómo podrían evolucionar las acciones mediáticas o jurídicas en las próximas semanas.

Hasta el momento, la confrontación permanece sin solución, con las posiciones de ambas partes firmes y un ambiente marcado por la insistencia en deslindar responsabilidades y atribuir el origen del conflicto a decisiones ajenas.

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