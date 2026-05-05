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Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

El portero americanista no fue considerado tras sufrir una ruptura del tendón de Aquiles en marzo

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El álbum Panini del Mundial 2026 ya está en circulación y, como en cada edición, también provoca reacciones entre los futbolistas que lo conforman.

Esta vez, Luis Ángel Malagón llamó la atención al reaccionar a su estampa. El portero del Club América compartió el momento en redes sociales, pese a quedar fuera de lo que habría sido su primera justa mundialista.

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La reacción de Malagón

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A través de sus historias de Instagram, el guardameta del América publicó una imagen de su estampa del álbum Panini, acompañada del mensaje: “Todo pasa”.

El arquero estaba considerado como una de las opciones para integrar la lista final rumbo a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, una ruptura del tendón de Aquiles sufrida en marzo pasado lo dejó fuera de la convocatoria, ya que su recuperación está estimada entre seis y ocho meses.

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Cambios y omisiones en el álbum del Mundial 2026

Manos de un niño pegando una lámina de fútbol en un álbum Panini abierto para el Mundial 2026 sobre una mesa de madera clara, con más láminas alrededor.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde la presentación del álbum, se identificaron algunos nombres incluidos que no formarán parte de la selección en el torneo. Entre ellos destacan Hirving Lozano, César Huerta y el propio Malagón.

A esta lista se sumaron otros jugadores tras la primera convocatoria anunciada por Javier Aguirre, entre ellos Diego Lainez, Carlos Rodríguez, Érick Sánchez y Marcel Ruiz, quienes tampoco fueron considerados en la lista final.

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