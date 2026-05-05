El nuevo rol del AIFA tras acuerdo de transporte aéreo entre México y EEUU

México busca consolidar al AIFA. (REUTERS/Henry Romero)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) recibió un nuevo impulso como parte de la estrategia aérea entre México y Estados Unidos, tras el reciente acuerdo bilateral que refuerza la conectividad y las operaciones internacionales en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El gobierno mexicano y las autoridades estadounidenses establecen medidas para garantizar que el AIFA se integre plenamente en el mercado aéreo binacional, con el objetivo de ampliar las rutas y fortalecer la logística de carga y pasajeros.

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México y Estados Unidos acuerdan diálogo continúo

Entre los compromisos principales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalla que habrá diálogo continuo sobre el futuro de las operaciones entre el AIFA y Estados Unidos.

Además, se conforma un grupo de trabajo bilateral encargado de supervisar la implementación de estos acuerdos y evaluar la regulación vigente. Este grupo podrá sumar aportaciones de la industria aérea, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses interesadas en consolidar su presencia en el AIFA.

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México y Estados Unidos refuerzan la conectividad y las operaciones internacionales en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Foto: X/@Claudiashein)

En el ámbito de la carga aérea, el acuerdo establece que tanto el Aeropuerto Internacional Benito Juárez como el Felipe Ángeles deberán ofrecer acceso equitativo y transparente a su infraestructura. Esta medida amplía las opciones para operadores y refuerza la conectividad logística entre ambos países, en beneficio de las empresas y los usuarios.

El AIFA se consolida como opción internacional

El documento firmado por las autoridades mexicanas y el Departamento de Transporte de Estados Unidos reconoce el papel del Felipe Ángeles como parte integral de la oferta aeroportuaria de la Zona Metropolitana del Valle de México. México se compromete a mantener un mercado competitivo, bajo un marco regulatorio claro, consistente y alineado con las mejores prácticas internacionales.

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El acuerdo prevé la inclusión formal del AIFA en el acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015. Esto permitirá que más aerolíneas puedan operar rutas directas entre este aeropuerto y ciudades de Estados Unidos, favoreciendo el libre flujo de personas y mercancías.

Medidas para fortalecer la conectividad de carga

El director del AIFA, Isidoro Pastor afirmó que espera superar los 8.3 millones de pasajeros para 2026 (Jorge Contreras/Infobae México)

Las nuevas condiciones acordadas establecen que tanto el Benito Juárez como el AIFA deberán ofrecer instalaciones de carga con acceso justo y transparente. Entre los beneficios anunciados:

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Se amplían las opciones operativas para aerolíneas de carga.

Se fortalecen los enlaces logísticos entre México y Estados Unidos .

Se promueve la competencia y la diversificación de rutas.

Aerolíneas mexicanas y estadounidenses expresaron interés en consolidar operaciones de carga en el Felipe Ángeles, incentivadas por las facilidades otorgadas por la SICT para aumentar el número de vuelos y la capacidad logística.

Grupo bilateral dará seguimiento técnico

La SICT y el Departamento de Transporte de Estados Unidos conformaron un grupo de trabajo bilateral. Este organismo será responsable de vigilar el cumplimiento de los compromisos y de analizar las regulaciones existentes en ambos mercados. El grupo podrá integrar la opinión de representantes de la industria aérea, quienes podrán plantear propuestas para mejorar las condiciones de operación.

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AIFA Carga Isidoro Pastor Román entrevista (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

México sostiene que estas acciones demuestran su compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica y el fortalecimiento de la conectividad internacional, en especial para la Zona Metropolitana del Valle de México. El avance en la integración del AIFA al sistema aeroportuario apunta a consolidar su papel como plataforma clave en las relaciones comerciales y de transporte entre ambos países.