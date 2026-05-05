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El nuevo rol del AIFA tras acuerdo de transporte aéreo entre México y EEUU

El acuerdo pactado con el gobierno de Donald Trump implica medidas orientadas en materia de transporte aéreo bilateral

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México busca consolidar al AIFA. (REUTERS/Henry Romero)
México busca consolidar al AIFA. (REUTERS/Henry Romero)

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) recibió un nuevo impulso como parte de la estrategia aérea entre México y Estados Unidos, tras el reciente acuerdo bilateral que refuerza la conectividad y las operaciones internacionales en la Zona Metropolitana del Valle de México.

El gobierno mexicano y las autoridades estadounidenses establecen medidas para garantizar que el AIFA se integre plenamente en el mercado aéreo binacional, con el objetivo de ampliar las rutas y fortalecer la logística de carga y pasajeros.

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México y Estados Unidos acuerdan diálogo continúo

Entre los compromisos principales, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalla que habrá diálogo continuo sobre el futuro de las operaciones entre el AIFA y Estados Unidos.

Además, se conforma un grupo de trabajo bilateral encargado de supervisar la implementación de estos acuerdos y evaluar la regulación vigente. Este grupo podrá sumar aportaciones de la industria aérea, incluyendo a las aerolíneas mexicanas y estadounidenses interesadas en consolidar su presencia en el AIFA.

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México y Estados Unidos refuerzan la conectividad y las operaciones internacionales en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Foto: X/@Claudiashein)
México y Estados Unidos refuerzan la conectividad y las operaciones internacionales en la Zona Metropolitana del Valle de México. (Foto: X/@Claudiashein)

En el ámbito de la carga aérea, el acuerdo establece que tanto el Aeropuerto Internacional Benito Juárez como el Felipe Ángeles deberán ofrecer acceso equitativo y transparente a su infraestructura. Esta medida amplía las opciones para operadores y refuerza la conectividad logística entre ambos países, en beneficio de las empresas y los usuarios.

El AIFA se consolida como opción internacional

El documento firmado por las autoridades mexicanas y el Departamento de Transporte de Estados Unidos reconoce el papel del Felipe Ángeles como parte integral de la oferta aeroportuaria de la Zona Metropolitana del Valle de México. México se compromete a mantener un mercado competitivo, bajo un marco regulatorio claro, consistente y alineado con las mejores prácticas internacionales.

El acuerdo prevé la inclusión formal del AIFA en el acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015. Esto permitirá que más aerolíneas puedan operar rutas directas entre este aeropuerto y ciudades de Estados Unidos, favoreciendo el libre flujo de personas y mercancías.

Medidas para fortalecer la conectividad de carga

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El director del AIFA, Isidoro Pastor afirmó que espera superar los 8.3 millones de pasajeros para 2026 (Jorge Contreras/Infobae México)

Las nuevas condiciones acordadas establecen que tanto el Benito Juárez como el AIFA deberán ofrecer instalaciones de carga con acceso justo y transparente. Entre los beneficios anunciados:

  • Se amplían las opciones operativas para aerolíneas de carga.
  • Se fortalecen los enlaces logísticos entre México y Estados Unidos.
  • Se promueve la competencia y la diversificación de rutas.

Aerolíneas mexicanas y estadounidenses expresaron interés en consolidar operaciones de carga en el Felipe Ángeles, incentivadas por las facilidades otorgadas por la SICT para aumentar el número de vuelos y la capacidad logística.

Grupo bilateral dará seguimiento técnico

La SICT y el Departamento de Transporte de Estados Unidos conformaron un grupo de trabajo bilateral. Este organismo será responsable de vigilar el cumplimiento de los compromisos y de analizar las regulaciones existentes en ambos mercados. El grupo podrá integrar la opinión de representantes de la industria aérea, quienes podrán plantear propuestas para mejorar las condiciones de operación.

AIFA CArga Isidoro Pastor Román entrevista
AIFA Carga Isidoro Pastor Román entrevista (Foto: Jorge Contreras/Infobae México)

México sostiene que estas acciones demuestran su compromiso con el desarrollo de infraestructura estratégica y el fortalecimiento de la conectividad internacional, en especial para la Zona Metropolitana del Valle de México. El avance en la integración del AIFA al sistema aeroportuario apunta a consolidar su papel como plataforma clave en las relaciones comerciales y de transporte entre ambos países.

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