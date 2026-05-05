¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX

Con las entradas agotadas para los conciertos del grupo surcoreano BTS en México esta semana, la búsqueda desesperada de boletos se convierte en el campo ideal para los fraudes.

La empresa de ciberseguridad Kaspersky detecta al menos 10 sitios apócrifos que imitan la plataforma oficial de venta de boletos. El objetivo de estos portales es engañar a seguidores que esperan conseguir un lugar, y robarles su dinero.

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El agotamiento de boletos dispara el riesgo de fraude: 10 sitios clonados detectados

Los investigadores de Kaspersky señalan que los delincuentes aprovechan la urgencia y el desconocimiento que genera el formato de compra implementado por los organizadores, que exige la suscripción oficial al club de fans para acceder a la preventa y, posteriormente, una venta general donde los boletos se agotan en minutos.

Esto deja a miles de fans pendientes de eventuales liberaciones de lugares a último momento, una práctica habitual en conciertos de alto perfil, pero que expone a los fanáticos a caer en trampas cada vez más sofisticadas.

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La firma de ciberseguridad reporta que los 10 dominios fraudulentos replican con gran precisión el diseño, la identidad visual y toda la experiencia de compra de la página original. De este modo, el usuario recorre pasos idénticos a los de la página auténtica, lo que aumenta radicalmente las probabilidades de ser defraudado.

Modus operandi: depósito en tiendas y presión para evitar tarjeta de crédito

Los sitios engañosos instruyen a las víctimas para realizar pagos mediante depósitos en tiendas de conveniencia o transferencias a cuentas de “prestanombres” en fintechs. Este método dificulta el rastreo del dinero y prácticamente impide la recuperación en caso de fraude.

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Cuando la persona intenta pagar con tarjeta —que sí permite levantar un reporte bancario— los sitios anuncian falsamente “alta demanda” con el fin de forzar el pago vía transferencia, disminuyendo las posibilidades de reclamar y recuperarse del fraude.

Delincuentes afinan páginas y aumentan la sofisticación de los engaños

María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad para América Latina en el Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky, señala que la combinación de eventos masivos y la carga emocional de los fans convierte estos fraudes en mecanismos sumamente eficaces:

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“La popularidad de grandes eventos y el componente emocional de los fans hacen que este tipo de fraude sea extremadamente efectivo. Los delincuentes no solo aprovechan la urgencia por asegurar entradas, sino también las posibles dudas sobre el formato de compra, creando páginas cada vez más convincentes. La tendencia es que surjan nuevos dominios fraudulentos en los próximos días”.

Kaspersky alerta sobre el riesgo de nuevas estafas en los próximos días

La firma advierte que el riesgo persiste y que es probable que aparezcan más sitios fraudulentos conforme se acerquen los conciertos de BTS en México. La venta de accesos de última hora, que a veces ocurre en espectáculos de este tamaño, solo se anuncia y se administra por vías oficiales.

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Entre las recomendaciones para evitar fraudes destacan varios puntos:

verificar la disponibilidad exclusivamente en sitios autorizados

teclear manualmente la dirección web —evitando enlaces de redes sociales o mensajes—

desconfiar de portales que solo aceptan transferencias

El uso exclusivo de tarjetas de crédito brinda un mecanismo de defensa, ya que permite reportar operaciones sospechosas. Si el usuario ingresó datos sensibles en un sitio falso, la activación inmediata de alertas bancarias puede facilitar la detección y bloqueo de movimientos no autorizados.

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Finalmente, se recomienda contar con una herramienta de ciberseguridad para prevenir accesos no autorizados y proteger la identidad, ya que los ataques digitales se refinan y extienden con cada gran evento.