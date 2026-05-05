México

Parques gratuitos en CDMX con sombra y agua para refugiarte ante la ola de calor de mayo

Encuentra alternativas para caminar, correr o realizar actividades con familia en parques y jardines públicos de acceso libre en las zonas centro, oriente, sur y poniente de la ciudad durante los días de altas temperaturas

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
A continuación te traemos opciones en diversas alcaldías, para pasar los días calurosos o solo salir a realizar actividades al aire libre junto con la familia, completamente gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de calor en Ciudad de México, los parques urbanos y Áreas Naturales Protegidas son refugios ideales para disfrutar de sombra, vegetación y cuerpos de agua, sin costo de entrada.

A continuación, traemos opciones en diversas alcaldías, para pasar los días calurosos o solo salir a realizar actividades al aire libre junto con la familia, completamente gratis.

PUBLICIDAD

Bosque de Chapultepec (Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc)

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Se puede visitar el Zoológico de Chapultepec, el Jardín Botánico, el Cárcamo de Dolores y múltiples museos, todos rodeados de árboles como ahuehuetes, fresnos y pinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con más de 640 hectáreas, el Bosque de Chapultepec es el pulmón verde principal de la ciudad. Sus cuatro secciones ofrecen lagos, senderos sombreados, jardines botánicos y áreas para picnic.

Se puede visitar el Zoológico de Chapultepec, el Jardín Botánico, el Cárcamo de Dolores y múltiples museos, todos rodeados de árboles como ahuehuetes, fresnos y pinos.

PUBLICIDAD

El acceso general es libre y, según la Secretaría del Medio Ambiente, la vegetación ayuda a reducir varios grados la temperatura ambiente.

Horario: martes a domingo, 6:00 a 18:00.

Los Dinamos (Magdalena Contreras)

Área Natural Protegida con 2.429 hectáreas de bosque, cañadas, ríos y cascadas.

El Río Magdalena, único río vivo de la ciudad, recorre el parque, generando microclimas frescos. Hay 26 kilómetros de senderos para caminatas, ciclismo, escalada y picnic.

El ingreso a Los Dinamos es gratuito y el ambiente es notablemente más fresco que en otras zonas urbanas.

Horario: todos los días, 6:00 a 18:30.

Viveros de Coyoacán (Coyoacán)

Espacio forestal urbano de 39 hectáreas enfocado en la producción de plantas y árboles para reforestación. Es preferido por corredores, familias y quienes buscan caminar bajo la sombra de árboles altos. Hay áreas para ejercicio, lectura y convivencia.

Según la administración oficial, el parque es gratuito y mantiene un microclima fresco durante primavera y verano.

Horario: lunes a domingo, 6:00 a 18:00.

Bosque de Tlalpan (Tlalpan)

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Dispone de miradores, zonas de descanso y biodiversidad significativa, incluyendo hasta 200 especies de flora y 130 de fauna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Área natural protegida de 252 hectáreas con rutas para correr, caminar y convivir entre pinos y encinos. Dispone de miradores, zonas de descanso y biodiversidad significativa, incluyendo hasta 200 especies de flora y 130 de fauna.

El acceso es libre y la sombra junto a la altitud contribuye a temperaturas más agradables.

Horario: martes a domingo, 5:00 a 16:30.

Parque Ecológico de Xochimilco (Xochimilco)

Ubicado en el sur de la ciudad, este parque de 160 hectáreas integra canales, humedales y una reserva ecológica. Se puede pasear por senderos rodeados de vegetación, hacer picnic junto al agua y observar aves. Es gratuito y destaca por su ambiente húmedo y fresco.

Horario: martes a domingo, 8:00 a 18:00.

Bosque de Tláhuac (Tláhuac)

Con más de 50 hectáreas, el Bosque de Tláhuac ofrece lagos, ciclovía, áreas arboladas y espacios para picnic. Es una opción tranquila y poco concurrida, ideal para quienes buscan frescura en el sureste de la ciudad. El ingreso es libre.

Horario: lunes a domingo, 6:00 a 18:00.

Parque Cuitláhuac (Iztapalapa)

Uno de los parques más grandes del oriente de la ciudad, con 145 hectáreas. Dispone de lagos, áreas de juegos, espacios para conciertos, zonas de deportes extremos y áreas especiales para mascotas.

Es gratuito y cuenta con amplias zonas de sombra.

Horario: martes a domingo, 7:00 a 18:00.

Parque Bicentenario (Azcapotzalco)

Espacio recuperado de una antigua refinería, con 55 hectáreas de áreas verdes, ciclopistas, jardines temáticos, lagos y zonas de picnic.

El parque es ideal para actividades familiares y deportivas, y su vegetación ayuda a mantener un ambiente más fresco. Entrada libre.

Horario: martes a domingo, 7:00 a 18:00.

Parque La Mexicana (Cuajimalpa)

Parque de 30 hectáreas en Santa Fe, con lagos, ciclopista, trotapista, skatepark, jardín canino y áreas infantiles. Se plantaron sauces, pinos, encinos y álamos para crear sombra y mejorar el microclima.

Acceso gratuito. Horario: lunes a domingo, 5:00 a 21:00.

Utopía Papalotl (Iztapalapa)

Espacio comunitario con juegos acuáticos, mariposario y orquideario con temperatura controlada, ideal para familias y niños. Ofrece sombra y áreas de descanso. La entrada es gratuita.

Horario: lunes a domingo, 9:00 a 17:00.

Parque Masayoshi Ohira (Coyoacán)

Pequeño parque temático de inspiración japonesa, inaugurado en 1942 y remodelado en 2015. Cuenta con construcciones de estilo asiático, cerezos y un riachuelo. Es ideal para paseos cortos y sesiones de fotografía bajo la sombra. Acceso libre.

Horario: lunes a domingo, 8:00 a 21:00.

Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)

Parque con lago central, senderos, juegos infantiles y teatro al aire libre. Su diseño, inspirado en el Valle de México, ofrece zonas arboladas y espacios recreativos. Entrada gratuita.

Horario: martes a domingo, 6:00 a 18:00.

Parque Lincoln (Miguel Hidalgo)

Ubicado en Polanco, cuenta con amplias áreas verdes, lagos, aviario y zonas de juegos infantiles. Es una opción céntrica y segura para paseos familiares y descanso. Entrada gratuita.

Horario: lunes a domingo, 24 horas.

Parque Nacional Fuentes Brotantes (Tlalpan)

Parque nacional con manantiales, lagos, cedros, pinos y ahuehuetes. Permite picnic y senderismo en un ambiente húmedo y fresco. Entrada gratuita.

Horario: lunes a domingo, 9:00 a 18:00.

Otros espacios recomendados

  • Jardín Hondonada (Los Pinos, Miguel Hidalgo): espacio con esculturas y espejos de agua.
  • Ciudad Universitaria (Coyoacán): amplias zonas verdes y jardines.
  • Parque Lira (Miguel Hidalgo): jardines históricos y juegos infantiles.
  • Parque de los Venados (Benito Juárez): áreas verdes, viveros y planetario.
  • Parque Frida Kahlo (Coyoacán): espacio pequeño, tranquilo, con sombra y esculturas.

Estos parques y áreas naturales, distribuidos en diferentes alcaldías, son gratuitos y están diseñados para ofrecer sombra, vegetación y espacios para el descanso y la recreación durante la ola de calor en la capital.

Temas Relacionados

Ola de calorparquesAreas verdespaseoque hacerAreas Naturales protegidasCDMXmexico-noticiasMexico-climaNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Exalcalde de Mazatlán acusa amenazas y responsabiliza a Rocha e Inzunza por su seguridad

El señalamiento se da tras relatar presiones previas y emitir un posicionamiento público reciente

Exalcalde de Mazatlán acusa amenazas y responsabiliza a Rocha e Inzunza por su seguridad

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

Jorge Carlos “N” fue el autor intelectual del crimen, el cual está relacionado con un conflicto de bienes

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

El nuevo rol del AIFA tras acuerdo de transporte aéreo entre México y EEUU

El acuerdo pactado con el gobierno de Donald Trump implica medidas orientadas en materia de transporte aéreo bilateral

El nuevo rol del AIFA tras acuerdo de transporte aéreo entre México y EEUU

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

El temblor aconteció a las 13:36 horas, a una distancia de 18 km de Atoyac de Alvarez y tuvo una profundidad de 33.5 km

Sismo de 4.1 de magnitud se registra en Guerrero

Se registra sismo de 4.2 de magnitud

El movimiento sísmico aconteció a las 01:04 horas, a una distancia de 49 km de Vicente Guerrero y tuvo una profundidad de 16.2 km

Se registra sismo de 4.2 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

Dictan medio siglo de cárcel para exrector de universidad del sur de Guanajuato por secuestro en Moroleón

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

Caso Rocha Moya: ¿Intervención de Estados Unidos o un tratado que México firmó y hoy no quiere cumplir?

ENTRETENIMIENTO

Critican a Ninel Conde por querer aparentar con IA que fue a la MET Gala 2026: “La moda grita arte”

Critican a Ninel Conde por querer aparentar con IA que fue a la MET Gala 2026: “La moda grita arte”

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de mayo

¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

DEPORTES

La Hormiga González ya se ve en Europa: el delantero admite que le gustaría jugar junto a Lamine Yamal

La Hormiga González ya se ve en Europa: el delantero admite que le gustaría jugar junto a Lamine Yamal

Stephano Carrillo regresa al Feyenoord: así se despidió el mexicano del Dordrecht de Países Bajos

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026