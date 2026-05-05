Parques gratuitos en CDMX con sombra y agua para refugiarte ante la ola de calor de mayo

A continuación te traemos opciones en diversas alcaldías, para pasar los días calurosos o solo salir a realizar actividades al aire libre junto con la familia, completamente gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada de calor en Ciudad de México, los parques urbanos y Áreas Naturales Protegidas son refugios ideales para disfrutar de sombra, vegetación y cuerpos de agua, sin costo de entrada.

A continuación, traemos opciones en diversas alcaldías, para pasar los días calurosos o solo salir a realizar actividades al aire libre junto con la familia, completamente gratis.

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Bosque de Chapultepec (Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Cuauhtémoc)

Se puede visitar el Zoológico de Chapultepec, el Jardín Botánico, el Cárcamo de Dolores y múltiples museos, todos rodeados de árboles como ahuehuetes, fresnos y pinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con más de 640 hectáreas, el Bosque de Chapultepec es el pulmón verde principal de la ciudad. Sus cuatro secciones ofrecen lagos, senderos sombreados, jardines botánicos y áreas para picnic.

Se puede visitar el Zoológico de Chapultepec, el Jardín Botánico, el Cárcamo de Dolores y múltiples museos, todos rodeados de árboles como ahuehuetes, fresnos y pinos.

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El acceso general es libre y, según la Secretaría del Medio Ambiente, la vegetación ayuda a reducir varios grados la temperatura ambiente.

Horario: martes a domingo, 6:00 a 18:00.

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Los Dinamos (Magdalena Contreras)

Área Natural Protegida con 2.429 hectáreas de bosque, cañadas, ríos y cascadas.

El Río Magdalena, único río vivo de la ciudad, recorre el parque, generando microclimas frescos. Hay 26 kilómetros de senderos para caminatas, ciclismo, escalada y picnic.

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El ingreso a Los Dinamos es gratuito y el ambiente es notablemente más fresco que en otras zonas urbanas.

Horario: todos los días, 6:00 a 18:30.

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Viveros de Coyoacán (Coyoacán)

Espacio forestal urbano de 39 hectáreas enfocado en la producción de plantas y árboles para reforestación. Es preferido por corredores, familias y quienes buscan caminar bajo la sombra de árboles altos. Hay áreas para ejercicio, lectura y convivencia.

Según la administración oficial, el parque es gratuito y mantiene un microclima fresco durante primavera y verano.

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Horario: lunes a domingo, 6:00 a 18:00.

Bosque de Tlalpan (Tlalpan)

Dispone de miradores, zonas de descanso y biodiversidad significativa, incluyendo hasta 200 especies de flora y 130 de fauna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Área natural protegida de 252 hectáreas con rutas para correr, caminar y convivir entre pinos y encinos. Dispone de miradores, zonas de descanso y biodiversidad significativa, incluyendo hasta 200 especies de flora y 130 de fauna.

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El acceso es libre y la sombra junto a la altitud contribuye a temperaturas más agradables.

Horario: martes a domingo, 5:00 a 16:30.

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Parque Ecológico de Xochimilco (Xochimilco)

Ubicado en el sur de la ciudad, este parque de 160 hectáreas integra canales, humedales y una reserva ecológica. Se puede pasear por senderos rodeados de vegetación, hacer picnic junto al agua y observar aves. Es gratuito y destaca por su ambiente húmedo y fresco.

Horario: martes a domingo, 8:00 a 18:00.

Bosque de Tláhuac (Tláhuac)

Con más de 50 hectáreas, el Bosque de Tláhuac ofrece lagos, ciclovía, áreas arboladas y espacios para picnic. Es una opción tranquila y poco concurrida, ideal para quienes buscan frescura en el sureste de la ciudad. El ingreso es libre.

Horario: lunes a domingo, 6:00 a 18:00.

Parque Cuitláhuac (Iztapalapa)

Uno de los parques más grandes del oriente de la ciudad, con 145 hectáreas. Dispone de lagos, áreas de juegos, espacios para conciertos, zonas de deportes extremos y áreas especiales para mascotas.

Es gratuito y cuenta con amplias zonas de sombra.

Horario: martes a domingo, 7:00 a 18:00.

Parque Bicentenario (Azcapotzalco)

Espacio recuperado de una antigua refinería, con 55 hectáreas de áreas verdes, ciclopistas, jardines temáticos, lagos y zonas de picnic.

El parque es ideal para actividades familiares y deportivas, y su vegetación ayuda a mantener un ambiente más fresco. Entrada libre.

Horario: martes a domingo, 7:00 a 18:00.

Parque La Mexicana (Cuajimalpa)

Parque de 30 hectáreas en Santa Fe, con lagos, ciclopista, trotapista, skatepark, jardín canino y áreas infantiles. Se plantaron sauces, pinos, encinos y álamos para crear sombra y mejorar el microclima.

Acceso gratuito. Horario: lunes a domingo, 5:00 a 21:00.

Utopía Papalotl (Iztapalapa)

Espacio comunitario con juegos acuáticos, mariposario y orquideario con temperatura controlada, ideal para familias y niños. Ofrece sombra y áreas de descanso. La entrada es gratuita.

Horario: lunes a domingo, 9:00 a 17:00.

Parque Masayoshi Ohira (Coyoacán)

Pequeño parque temático de inspiración japonesa, inaugurado en 1942 y remodelado en 2015. Cuenta con construcciones de estilo asiático, cerezos y un riachuelo. Es ideal para paseos cortos y sesiones de fotografía bajo la sombra. Acceso libre.

Horario: lunes a domingo, 8:00 a 21:00.

Parque Tezozómoc (Azcapotzalco)

Parque con lago central, senderos, juegos infantiles y teatro al aire libre. Su diseño, inspirado en el Valle de México, ofrece zonas arboladas y espacios recreativos. Entrada gratuita.

Horario: martes a domingo, 6:00 a 18:00.

Parque Lincoln (Miguel Hidalgo)

Ubicado en Polanco, cuenta con amplias áreas verdes, lagos, aviario y zonas de juegos infantiles. Es una opción céntrica y segura para paseos familiares y descanso. Entrada gratuita.

Horario: lunes a domingo, 24 horas.

Parque Nacional Fuentes Brotantes (Tlalpan)

Parque nacional con manantiales, lagos, cedros, pinos y ahuehuetes. Permite picnic y senderismo en un ambiente húmedo y fresco. Entrada gratuita.

Horario: lunes a domingo, 9:00 a 18:00.

Otros espacios recomendados

Jardín Hondonada (Los Pinos, Miguel Hidalgo): espacio con esculturas y espejos de agua.

(Los Pinos, Miguel Hidalgo): espacio con esculturas y espejos de agua. Ciudad Universitaria (Coyoacán): amplias zonas verdes y jardines.

(Coyoacán): amplias zonas verdes y jardines. Parque Lira (Miguel Hidalgo): jardines históricos y juegos infantiles.

(Miguel Hidalgo): jardines históricos y juegos infantiles. Parque de los Venados (Benito Juárez): áreas verdes, viveros y planetario.

(Benito Juárez): áreas verdes, viveros y planetario. Parque Frida Kahlo (Coyoacán): espacio pequeño, tranquilo, con sombra y esculturas.

Estos parques y áreas naturales, distribuidos en diferentes alcaldías, son gratuitos y están diseñados para ofrecer sombra, vegetación y espacios para el descanso y la recreación durante la ola de calor en la capital.