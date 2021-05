Las reacciones del mundo político al desafuero en San Lázaro de García Cabeza de Vaca

Francisco Javier García Cabeza de Vaca se convirtió en el primer gobernador en perder su fuero (Foto: Twitter @fgcabezadevaca)

Este viernes, Francisco Javier García Cabeza de Vaca se convirtió en el primer gobernador en perder su fuero, pues la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) quien lo acusa de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal; tras el dictamen, varios personajes políticos aplaudieron y otros tantos criticaron la acción de la dependencia como un “un linchamiento burdo y descarado”, como lo señaló el Partido Acción Nacional (PAN).

A través de Twitter, la cuenta oficial del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado señaló que el desafuero iniciado en la Cámara de Diputados al gobernador de Tamaulipas fue un “linchamiento burdo y descarado”, indicó que fue la desesperación de Morena por ganar las próximas elecciones que no les inportó “torcer la ley”.

“El proceso de desafuero iniciado en @Mx_Diputados contra el gobernador @fgcabezadevaca fue un linchamiento burdo y descarado. La desesperación de Morena rumbo a la elección es tan grande que no les importa torcer la ley para intentar golpear a sus adversarios. No lo lograrán”, declaró en su red social.

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado señaló que el desafuero iniciado en la Cámara de Diputados al gobernador de Tamaulipas fue un “linchamiento burdo y descarado (Foto: Captura de pantalla Twitter / @SenadoresdelPAN)

Asimismo, el Grupo Parlamentario manifestó en un comunicado que el proceso que inició Morena en la Cámara de Diputados “es un linchamiento ilegal, burdo y descarado que solo busca escandalizar y golpear políticamente a un adversario en pleno proceso electoral”.

Acusó de violar el debido proceso, pues indicó que no se realizó el desahogo de pruebas por lo que existen versiones de expertos periciales que vulneran la presunción de inicencia; sumado a esto, aseguró que se elaboró un dictamen sin analizar el expediente, y señaló al diputado Plablo Gómez como el principal responsable, pues “aceptó incluso que no había elementos suficientemente fuertes para considerar que los recursos que llegaron a poder del gobernador de Tamaulipas fueran producto de delitos”, expuso.

El Grupo Parlamentario concluyó asegurando que se trató de un mero espectáculo hecho por Morena para atacar a los opositores, pues fue evidente “su intención de escandalizar y buscar golpear políticamente a un gobernador de la oposición”.

Marko Cortés comentó que el juicio contra el gobernador fue una pieza de la propaganda política (Foto: Captura de pantalla Twitter / @MarkoCortes)

Por otra parte, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Marko Cortés, comentó que el juicio contra el gobernador fue una pieza de la propaganda política que realiza el Gobierno federal para debilitar a la oposición.

“El juicio político contra el gobernador @fgcabezadevaca es parte de la operación de propaganda política del Gobierno federal para debilitar a la oposición. No vamos a permitir este tipo de atropellos. Pedimos al Congreso de Tamaulipas no ceda a los caprichos de Morena”, expuso en su Twitter.

Sin embargo, la decisión de la Cámara de Diputados también fue aplaudida por unos cuantos personajes de la política; Mario Delgado, presidente nacional de Morena, publicó que en esta administración “nada ni nadie” se encuentra por encima de la ley, por lo que todo acto de corrupción “debe llevarse hasta las últimas consecuencias”, indicó.

“En esta #CuartaTransformación no hay nada al margen de la ley y nadie por encima de la Ley. Hoy la @Mx_Diputados le quitó al fuero al gobernador de Tamaulipas y debe llevarse hasta las últimas consecuencias. No es el primer gobernador del #PRIAN acusado de cometer delitos”, escribió.

La decisión de la Cámara de Diputados también fue aplaudida por unos cuantos personajes (Foto: Captura de pantalla Twitter / @mario_delgado)

Santiago Nieto felicitó a la Cámara por aprobar la solicitud de la FGR y con ello hacer cumplir el Estado de Derecho. Por lo que Cabeza de Vaca tendrá que responder ante las autoridades judiciales las imputaciones realizadas por la Fiscalía, la Procuraduría Fiscal y la Unidad de Inteligencia Financiera.

El ex candidato a la dirigencia de Morena, Alejandro Rojas Díaz, llamó a Cabeza de Vaca “delincuente mafioso”, e indicó que “ante la rebelión del @CongresoTams, azuzada por @fgcabezadevaca, el @senadomexicano puede aprobar la desaparición de poderes en #Tamaulipas bajo el artículo 76 constitucional”.

Ante el video publicado por el gobernador de Tamaulipas minutos después de la resolución de la Cámara, donde aseguró que se trató de un linchamiento político en su contra, el diputado por Morena Fernández Noroña declaró que no “tuvo la hombría” de argumentar frente a los diputados, a lo que llamó cobardía.

“No tuviste ni siquiera la hombría de ir a decirnos de frente eso que haces en un mensajito. Se llama cobardía simplemente. Por otra parte, se te acusa de vínculos con el crimen organizado, de lavado de dinero y de no pagar impuestos. No te hagas el que no entiendes”, publicó.

Precisamente este viernes también, el Congreso de Tamaulipas decidió en favor el proyecto de la no homologación del desafuero en contra del actual gobernador panista por 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones. Las decisiones diferentes entre Congresos serán definidos en última instancia por la Suprema Corte, ante la cual ambos cuerpos legislativos impugnaron.

SEGUIR LEYENDO: