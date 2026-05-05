Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de mayo

La penúltima semana de Exatlón México ha marcado un punto de inflexión en la tensión entre los equipos Rojo y Azul, con la competencia por la Batalla Colosal como eje de las expectativas. Los atletas enfrentan circuitos donde cada carrera representa una oportunidad crucial para asegurar ventajas de cara a la gran final.
Quién gana la batalla colosal hoy 5 de mayo según spoilers
Las filtraciones y tendencias entre seguidores del programa señalan que el Equipo Azul parte como favorito para llevarse la Batalla Colosal de este martes 5 de mayo.
PUBLICIDAD
Su desempeño reciente en pruebas de alta exigencia ha sido constante, lo que lo coloca en una posición ventajosa frente al conjunto rival.
En la edición de hoy, los azules llegan con una racha positiva en duelos clave, fortaleciendo la percepción de que podrían quedarse con la “recompensa colosal” que promete la jornada.
PUBLICIDAD
Aunque no existe confirmación oficial previa a la transmisión, la mayoría de los reportes y análisis de spoilers coinciden en que el conjunto azul tiene el impulso necesario para sumar otro triunfo en esta etapa decisiva.
Cómo llegan al capítulo los equipos rojo y azul
El Equipo Rojo inició la penúltima semana con el logro de haber conquistado la supervilla, su mejor alojamiento de la temporada.
PUBLICIDAD
Tras superar a los azules en una serie a ganar dos de tres enfrentamientos, los rojos parecían recuperar confianza y estabilidad tras una etapa complicada donde su rendimiento había sido irregular.
Sin embargo, tras esa victoria, los rojos se mantienen atentos a la presión interna y al riesgo de eliminación, especialmente entre las mujeres del equipo, ya que la próxima baja femenina está prevista para el domingo.
PUBLICIDAD
El ánimo y la cohesión se han reforzado gracias al acceso a mejores condiciones de descanso y convivencia, aunque la presión no disminuye en esta fase del reality.
En contraste, el Equipo Azul vive una etapa de altibajos.
PUBLICIDAD
Si bien sus seguidores confían en su capacidad para dominar las recompensas importantes, los últimos días han mostrado cierta inestabilidad en su desempeño.
Las especulaciones sobre la posible eliminación de Katia o Yasmín alimentan la incertidumbre dentro y fuera de la competencia, y la necesidad de sumar triunfos se vuelve urgente para evitar una desventaja crítica antes de la gran final.
PUBLICIDAD
Hasta el momento, la expectativa en torno a la Batalla Colosal se centra en si los azules lograrán capitalizar su racha o si los rojos podrán sorprender y dar la vuelta a la narrativa.
El episodio de este martes promete emociones intensas y podría definir el destino de los equipos en la última semana del reality.
PUBLICIDAD
Quiénes siguen en Exatlón México
Equipo rojo:
- Mati Álvarez
- Mario Osuna
- Paulette Gallardo
- Humberto Noriega
Equipo azul:
PUBLICIDAD
- Evelyn Guijarro
- Alexis Vargas
- Katia Gallegos
- Adrián Leo
Dónde y cuándo ver Exatlón México
- En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
- App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
- YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después
Horario:
- Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
- Domingos: 20:00 horas
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD