México

Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de mayo

Esta semana definirá a los finalistas para ver quién vence en la temporada

Guardar
Está en juego el último duelo de los enigmas por ahora (ExatlonMx)
Está en juego el último duelo de los enigmas por ahora (ExatlonMx)

La penúltima semana de Exatlón México ha marcado un punto de inflexión en la tensión entre los equipos Rojo y Azul, con la competencia por la Batalla Colosal como eje de las expectativas. Los atletas enfrentan circuitos donde cada carrera representa una oportunidad crucial para asegurar ventajas de cara a la gran final.

Quién gana la batalla colosal hoy 5 de mayo según spoilers

Las filtraciones y tendencias entre seguidores del programa señalan que el Equipo Azul parte como favorito para llevarse la Batalla Colosal de este martes 5 de mayo.

PUBLICIDAD

Su desempeño reciente en pruebas de alta exigencia ha sido constante, lo que lo coloca en una posición ventajosa frente al conjunto rival.

En la edición de hoy, los azules llegan con una racha positiva en duelos clave, fortaleciendo la percepción de que podrían quedarse con la “recompensa colosal” que promete la jornada.

PUBLICIDAD

Aunque no existe confirmación oficial previa a la transmisión, la mayoría de los reportes y análisis de spoilers coinciden en que el conjunto azul tiene el impulso necesario para sumar otro triunfo en esta etapa decisiva.

Infografía con atletas de equipos Rojo y Azul en una pista de obstáculos de playa y texto que detalla el progreso de Exatlón México y la Batalla Colosal.
La penúltima semana de Exatlón México intensifica la rivalidad entre equipos Rojo y Azul, con el Equipo Azul posicionado como favorito para la Batalla Colosal según filtraciones y su reciente desempeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegan al capítulo los equipos rojo y azul

El Equipo Rojo inició la penúltima semana con el logro de haber conquistado la supervilla, su mejor alojamiento de la temporada.

Tras superar a los azules en una serie a ganar dos de tres enfrentamientos, los rojos parecían recuperar confianza y estabilidad tras una etapa complicada donde su rendimiento había sido irregular.

Sin embargo, tras esa victoria, los rojos se mantienen atentos a la presión interna y al riesgo de eliminación, especialmente entre las mujeres del equipo, ya que la próxima baja femenina está prevista para el domingo.

El ánimo y la cohesión se han reforzado gracias al acceso a mejores condiciones de descanso y convivencia, aunque la presión no disminuye en esta fase del reality.

En contraste, el Equipo Azul vive una etapa de altibajos.

Si bien sus seguidores confían en su capacidad para dominar las recompensas importantes, los últimos días han mostrado cierta inestabilidad en su desempeño.

Las especulaciones sobre la posible eliminación de Katia o Yasmín alimentan la incertidumbre dentro y fuera de la competencia, y la necesidad de sumar triunfos se vuelve urgente para evitar una desventaja crítica antes de la gran final.

Hasta el momento, la expectativa en torno a la Batalla Colosal se centra en si los azules lograrán capitalizar su racha o si los rojos podrán sorprender y dar la vuelta a la narrativa.

El episodio de este martes promete emociones intensas y podría definir el destino de los equipos en la última semana del reality.

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

  • Mati Álvarez
  • Mario Osuna
  • Paulette Gallardo
  • Humberto Noriega

Equipo azul:

  • Evelyn Guijarro
  • Alexis Vargas
  • Katia Gallegos
  • Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

  • En línea: Sitio oficial de Azteca Uno
  • App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS
  • YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

  • Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)
  • Domingos: 20:00 horas

Temas Relacionados

Exatlón Méxicomexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 5 de mayo?

Una mala calidad del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

¿Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este martes 5 de mayo?

Línea 2 del Metro CDMX anuncia más cierre de estaciones: cuáles son y a partir de cuándo dejarán de dar servicio

El gobierno capitalino pidió a la población tomar precauciones con sus traslados ante la suspensión de operaciones en dos paradas

Línea 2 del Metro CDMX anuncia más cierre de estaciones: cuáles son y a partir de cuándo dejarán de dar servicio

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy 5 de mayo: piperos bloquean José López Portillo Sur, en Milpa Alta

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy 5 de mayo: piperos bloquean José López Portillo Sur, en Milpa Alta

Gobernadora de Nueva Jersey, EEUU, reivindica el legado mexicano en el Cinco de Mayo

El mensaje, difundido por el consulado de México, pone de relieve el significado de la fecha como símbolo de “valentía, determinación y orgullo”

Gobernadora de Nueva Jersey, EEUU, reivindica el legado mexicano en el Cinco de Mayo

¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX

Tras agotarse los boletos para BTS, delincuentes crean páginas falsas y piden pagos en tiendas de conveniencia; esto impide rastrear el dinero y hace casi imposible la recuperación para los fans defraudados

¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Gobierno de EEUU destaca colaboración con México en caso de El Mencho y advierte que seguirán estas acciones

Maru Campos se lanza contra la 4T en medio del caso Rocha Moya: “Se habla mal por desmantelar un laboratorio... y al otro se le defiende”

No solo Rocha Moya: estos son los otros políticos de Sinaloa que han sido señalados por vínculos con el narco

Caso Rocha Moya: ¿Intervención de Estados Unidos o un tratado que México firmó y hoy no quiere cumplir?

Procesan al “Güero Conta”, operador financiero del CJNG y hombre de confianza de ‘El Jardinero’

ENTRETENIMIENTO

¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX

¡Alerta ARMY! Detectan 10 sitios falsos de venta de boletos para ver a BTS en CDMX

“Las cartas sobre la mesa Tour” de Yuridia en el Estadio GNP 2026: estos son los precios oficiales

Maribel Guardia estalla contra Gustavo Adolfo Infante tras ganar demanda a su esposo y él responde

Los Tigres del Norte dan un zarpazo a la censura: excluyen de su gira a ciudades con prohibición de corridos

Cómo ver gratis los conciertos de BTS en el Estadio GNP México 2026: esta es la zona visible del escenario

DEPORTES

Stephano Carrillo regresa al Feyenoord: así se despidió el mexicano del Dordrecht de Países Bajos

Stephano Carrillo regresa al Feyenoord: así se despidió el mexicano del Dordrecht de Países Bajos

¡Gesto de hermanos! Diablos cede su estadio para que los Guerreros de Oaxaca jueguen de local en el Estadio Alfredo Harp Helú

Luis Ángel Malagón reacciona a su estampa del álbum Panini del Mundial 2026

Pachuca vs Rayadas: dónde, a qué hora y cómo ver la Semifinal de ida del Clausura 2026

Chivas vs Tigres: estas son las remontadas más recordadas del Rebaño Sagrado en liguillas