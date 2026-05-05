Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 5 de mayo

Está en juego el último duelo de los enigmas por ahora (ExatlonMx)

La penúltima semana de Exatlón México ha marcado un punto de inflexión en la tensión entre los equipos Rojo y Azul, con la competencia por la Batalla Colosal como eje de las expectativas. Los atletas enfrentan circuitos donde cada carrera representa una oportunidad crucial para asegurar ventajas de cara a la gran final.

Quién gana la batalla colosal hoy 5 de mayo según spoilers

Las filtraciones y tendencias entre seguidores del programa señalan que el Equipo Azul parte como favorito para llevarse la Batalla Colosal de este martes 5 de mayo.

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Su desempeño reciente en pruebas de alta exigencia ha sido constante, lo que lo coloca en una posición ventajosa frente al conjunto rival.

En la edición de hoy, los azules llegan con una racha positiva en duelos clave, fortaleciendo la percepción de que podrían quedarse con la “recompensa colosal” que promete la jornada.

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Aunque no existe confirmación oficial previa a la transmisión, la mayoría de los reportes y análisis de spoilers coinciden en que el conjunto azul tiene el impulso necesario para sumar otro triunfo en esta etapa decisiva.

La penúltima semana de Exatlón México intensifica la rivalidad entre equipos Rojo y Azul, con el Equipo Azul posicionado como favorito para la Batalla Colosal según filtraciones y su reciente desempeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llegan al capítulo los equipos rojo y azul

El Equipo Rojo inició la penúltima semana con el logro de haber conquistado la supervilla, su mejor alojamiento de la temporada.

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Tras superar a los azules en una serie a ganar dos de tres enfrentamientos, los rojos parecían recuperar confianza y estabilidad tras una etapa complicada donde su rendimiento había sido irregular.

Sin embargo, tras esa victoria, los rojos se mantienen atentos a la presión interna y al riesgo de eliminación, especialmente entre las mujeres del equipo, ya que la próxima baja femenina está prevista para el domingo.

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El ánimo y la cohesión se han reforzado gracias al acceso a mejores condiciones de descanso y convivencia, aunque la presión no disminuye en esta fase del reality.

En contraste, el Equipo Azul vive una etapa de altibajos.

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Si bien sus seguidores confían en su capacidad para dominar las recompensas importantes, los últimos días han mostrado cierta inestabilidad en su desempeño.

Las especulaciones sobre la posible eliminación de Katia o Yasmín alimentan la incertidumbre dentro y fuera de la competencia, y la necesidad de sumar triunfos se vuelve urgente para evitar una desventaja crítica antes de la gran final.

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Hasta el momento, la expectativa en torno a la Batalla Colosal se centra en si los azules lograrán capitalizar su racha o si los rojos podrán sorprender y dar la vuelta a la narrativa.

El episodio de este martes promete emociones intensas y podría definir el destino de los equipos en la última semana del reality.

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Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Equipo azul:

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Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

Dónde y cuándo ver Exatlón México

En línea: Sitio oficial de Azteca Uno

App TV Azteca en Vivo: Disponible para Android y iOS

YouTube: Capítulos completos y fragmentos subidos horas después

Horario:

Lunes a viernes: 20:30 a 22:30 horas (Ciudad de México)

Domingos: 20:00 horas