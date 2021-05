“Me voy cuando lo digan las normas”: Lorenzo Córdova lanzó dura advertencia sobre su presidencia en el INE

(Foto: Twitter/lorenzocordovav)

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que dejará el órgano electoral cuando lo digan las normas y no cuando alguien, como políticos que están en campaña, quiera.

En entrevista en el programa “Los Periodistas”, que conducen Álvaro Delgado Gómez y Alejandro Páez Varela en SinEmbargo al Aire, Córdova Vianello recordó que su presidencia en el Instituto termina en 2023.

Al ser cuestionado por Álvaro Delgado si no se iría de su puesto en el INE antes de 2023, Lorenzo Córdova fue contundente:

“Yo me voy a ir cuando lo digan las normas, no cuando lo establezca o lo quiera alguna gente, si eso fuera me hubiera ido desde hace mucho tiempo”, enfatizó.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Alejandro Páez recordó que el discurso del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) contra el INE se ha centrado en señalar tanto a Lorenzo Córdova como al consejero Ciro Murayama como “los que juegan a favor de alguien”. En ese sentido, el periodista preguntó si estaría dispuesto a “hacerse un lado” para que una reforma electoral se concrete.

“¿Porque lo pide un actor político que está en campaña? Yo voy a hacer lo que sea producto de los consensos, o voy a hacer lo que siempre he hecho, y siempre voy a hacer lo que diga la Ley”, reiteró.

Sin decir un nombre en específico, Córdova Vianello destacó que si se cancelaron algunas candidaturas es porque así lo dice la Ley.

“Si quitamos registros es porque lo dice la Ley, si establecimos límites en la sobrerrepresentación es porque lo dice la Constitución. Cambien la ley, cambien la Constitución y vamos a aplicar lo que se diga”, apuntó.

“El mejor ejemplo de que estos discursos son de actores políticos que están en campaña y tienen la mira chueca, porque no distinguen. Creen que el INE está en la boleta, y no está, es el hecho de que lo que se nos dice es que nos acusan de ciertas decisiones que no tomamos ni yo ni compañero Murayama, las tomó un órgano colegiado y todas las tomamos por mayorías de votos. Creo que están equivocando el discurso”, aseveró.

ciro murayama y lorenzo córdova (Foto: Cuartoscuro)

" Yo creo que lo que están tratando de hacer es construir un discurso de que el INE está en contra de alguien, y te lo digo con todas las letras: el INE no está en contra de nadie ni en favor de nadie, salvo de un solo ente colectivo, plural, diverso, que se llama la sociedad mexicana. Dicho eso, Lorenzo Córdova va a hacer lo que diga la Ley, no lo que digan los actores políticos, nunca he hecho lo que dicen los actores políticos, por eso se pudo concretar la elección de 2018″, enfatizó.

Lorenzo Córdova también se pronunció sobre la intención de Morena y el Gobierno federal para impulsar una reforma electoral. Dijo que espera que sea “producto de un diagnóstico que sepa hacia donde vamos (…), que siga la lógica democrática de este tipo de cambios normativos, que implica escuchar a todas las fuerzas (…) Ojalá sea una reforma que sirva para mejorar el sistema electoral, nos ha costado mucho llegar hasta donde estamos”, señaló.

El pasado 6 de mayo, durante un encuentro virtual con la American Society of México, el consejero presidente del INE confesó que le preocupa que los partidos califiquen como “fraude” el proceso electoral ante la posibilidad de que los resultados no les favorezcan.

Sin dar nombres, destacó que los ataques sistemáticos contra el organismo, representan la construcción de una narrativa de fraude para el periodo postelectoral. Además, dijo que al INE se le ha acusado de no ser un organismo imparcial, con sesgo político y que “tiene filias y fobias”.

Fotos: Cuartoscuro.

“Me preocupa que se quiera estar construyendo una narrativa, para eventualmente ser utilizada el día después de las elecciones. Si los datos, si los resultados, no gustan, poder decir, que hubo un fraude. Creo que es importante que en estos 30 días, que la autoridad electoral tenga una enorme capacidad pedagógica y explicativa”, recalcó.

Córdova resaltó que desde el INE están construyendo una elección basados en las reglas de juego que están establecidas legalmente; mismas que han estado presentes en los últimos siete años, y que han permitido ganar a todos los partidos políticos; incluso a los que hoy descalifican el organismo.

“Este INE, es el mismo INE que le levantó la mano a los ganadores en 2018, 2019 y 2020. Y ese es el mejor antecedente para decir que quien gane o quien pierda, -y nadie va a ganar todo, y nadie va a perder todo-, pero quien gane o quien pierda, será decisión de los ciudadanos, y el INE sola y exclusivamente, va a ser prevalecer esa voluntad”, enfatizó.

