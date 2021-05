“Esto es Tabasco y no como lo pintan”: AMLO compartió video desde Paraíso

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, compartió un video en sus redes sociales desde Paraíso, en el estado de Tabasco, desde donde presumió el paisaje y aseguró que la actividad petrolera puede desarrollarse “en armonía con la naturaleza”.

En el video se observa al mandatario en su “tierra”, “mi agua”, como indicó, para supervisar los trabajos de la refinería Dos Bocas; señaló que el proyecto puede llevarse en equilibrio con la naturaleza que rodea al municipio de Paraíso.

“Este es el municipio del Paraíso, ¿a poco no hace honor a su nombre el paisaje? ¿qué no es un paraíso? Esto es Tabasco, no como lo pintan, esta es mi tierra, mi agua. Vamos a la refinería de Dos Bocas, trabajar así, además de ser un deber, es un placer”, manifestó en el video.

AMLO arribó para supervisar los trabajos de la refinería Dos Bocas (Foto: Twitter / @rocionahle)

AMLO arribó a Tabasco la tarde de este viernes en el Aeropuerto Internacional de Villahermosa, donde fue recibido por el gobernador Adán Augusto López y Rocío Nahle, Secretaría de Energía.

Refinería Dos Bocas

La refinería inició su construcción a principios de junio del 2019, como parte del proyecto estratégico de nación en materia de autosustentabilidad y seguridad energética del país. La obra, ubicada en terrenos de Pemex, tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles por día, para que en su procesamiento se generen 170 mil barriles gasolina y 120 mil barriles de diesel.

La estructura se construyó sobre 566 hectáreas, y desde el 2019 se estimó que su constricción terminaría en tres años dividido en seis paquetes de obras, más labores hidrológicas que, resaltaron autoridades, dará beneficios a la comunidad en favor del medio ambiente. Al proyecto se le destinó 8 mil millones de dólares, que se estimó, generarán 100 mil empleos.

Desde el 2019 se estimó que su constricción terminaría en tres años (Foto: Cortesía Presidencia)

A finales del año pasado, el mandatario viajó para supervisar la obra, asegurando que el proyecto tenía una avance del 24%, y recalcó que será inaugurada el primero de julio del 2022.

“Ese día, 1º de julio del 22, se va a inaugurar esta refinería. Puedo asegurar que así será porque estamos dando seguimiento al avance físico, al avance financiero, no tenemos problemas de presupuesto, hay finanzas públicas sanas en el país”, declaró.

Con la puesta en marcha de la obra, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, detalló que se han generado 43 mil 321 empleos directos e indirectos, beneficiando a 26 estados. Asimismo, disminuyó el robo de combustibles, pues en 2018 la sustracción ilegal alcanzó los 56 mil barriles por día, y para 2020 se sustrajo alrededor de 4 mil, indicó el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza.

Sin embargo, desde su anuncio la refinería Dos Bocas recibió llevado fuertes críticas por parte de economistas, ambientalistas y especialistas en temas energéticos.

El proyecto de Dos Bocas comenzó a construirse antes de contar con la información técnica suficiente, ignorando el riesgo de inundación y erosión del terreno (Foto: @alexdperez / Twitter - captura de pantalla.)

Según la investigadora Nayeli Meza Orozco, el proyecto de la 4T “puede convertirse en un capricho muy costoso”; indicó que el costo de la séptima refinería excedió el presupuesto que se había planteado inicialmente.

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en 2021 se detectaron irregularidades por 75.5 millones de pesos en pagos no aprobados, además, su reporte señaló que el proyecto de Dos Bocas comenzó a construirse antes de contar con la información técnica suficiente, ignorando el riesgo de inundación y erosión del terreno.

SEGUIR LEYENDO: