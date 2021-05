¿A qué fue Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, a Palacio Nacional este jueves?

(Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Este jueves, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, visitó Palacio Nacional y de acuerdo con fuentes de la Presidencia de la República, acudió para entrevistarse con el consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra.

El encuentro de carácter privado, ocurrió antes de las 10:00 de la mañana y minutos después, Zaldívar Lelo de Larrea salió caminando del recinto por la calle de Corregidora, acompañado por su equipo de seguridad, sin que el ministro presidente de la SCJN se detuviera a dar alguna declaración.

La visita ocurre en medio de la polémica que generó la aprobación del Congreso para extender por dos años la presidencia de Zaldívar como ministro presidente y presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La justificación del presidente Andrés Manuel López Obrador para esta aprobación, es que con Arturo Zaldívar al frente del CJF, ayudará a que se implemente la reforma al Poder Judicial.

Y es que de acuerdo con AMLO, Zaldívar, terminará con la corrupción, la impunidad y la simulación que existe en el Poder Judicial.

“Ya conocen mi punto de vista. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y si está el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido, porque desgraciadamente está muy mal el Poder Judicial”, insistió.

“¿Cómo estaba el ejecutivo ? con el predominio de un grupo que tenía tomados los poderes. Era una República simulada porque los poderes no formales eran los que mandaban, eran los poderes reales, porque tenían cooptados a todos los funcionarios.. en el poder judicial, a la mayoría de los jueces, ministros. Y si no es por el presidente de la Corte, pues seguiría lo mismo (...)”, señaló el mandatario el pasado 23 de abril.

La aprobación de los diputados -Morena y sus aliados- de un artículo transitorio, desató una lluvia de críticas, aún dentro del partido político del presidente de la República.

Una de las más duras fue la del diputado morenista Porfirio Muñoz Ledo, quien condenó la reforma, al tiempo que aseguró que “México no es un rancho, ni Macuspana”.

“Mientras más democráticos seamos, más respetados seremos en el mundo. Porque México no es un rancho, ni Macuspana ni Batopilas”, sentenció Muñoz Ledo en el Pleno, en un discurso pronunciado el mismo 23 de abril y que duró hora y media.

“Lo que más me duele y lo que más me hiere es la violación de mis compañeros de partido, herederos, ya no diré legítimos, ya son ilegítimos… La creación de principios de Morena dice a la letra: ‘en Morena no hay pensamiento único sino principios democráticos en torno a un objetivo común’’, sentenció.

“Es un perjurio, juraron hacer cumplir la constitución pero la están dejando en conciencia… Estamos llegando a la bifurcación de la historia, o se da el punto de no retorno de irnos a la democracia o nos vamos al autoritarismo”, aseguró el legislador de Morena.

Días después, el 29 de abril, el longevo legislador anunció la creación del Frente Amplio en Defensa de la Constitución y los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE).

El diputado -quien fue presidente de la Mesa Directiva en el recinto legislativo de San Lázaro-, convocó a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos a sumarse al Frente.

De acuerdo con Muñoz Ledo, es el momento para parar “el país de un solo hombre”, al hacer referencia a las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con los órganos autónomos a través de una reforma administrativa para que los órganos autónomos sean absorbidos por el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Muñoz Ledo reconoció que se encuentra preocupado por el rumbo tomado por el actual gobierno, pues ve tendencias concentradoras de poder a las que calificó como “peligrosas”, al tiempo que sostuvo que López Obrador parece estar rodeado de gente “de derecha”, que lo encaminan a no llevar un gobierno hacia la izquierda.

