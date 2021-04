“México no es un rancho, ni Macuspana”: así reaccionó Muñoz Ledo por la ampliación de la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN

Porfirio Muñoz Ledo (Foto: Cuartoscuro)

Luego de un año de confinarse a causa del COVID-19, el expresidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista, Porfirio Muñoz Ledo, reapareció en el Pleno de San Lázaro, para condenar la reforma que otorga la ampliación por dos años al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

En un discurso que duró más de hora y media, el diputado aseguró que “México no es un rancho, ni Macuspana”.

“Mientras más democráticos seamos, más respetados seremos en el mundo. Porque México no es un rancho, ni Macuspana ni Batopilas”, sentenció Muñoz Ledo en el Pleno, donde también contestó varias preguntas de todas las bancadas en torno a su experiencia como académico y legislador.

Al arrancar su discurso, el longevo político señaló: “Los muertos que queréis matar, gozan de cabal salud”.

Muñoz Ledo aseguró que regresó a San Lázaro “para que esto no se vaya al carajo”, ya que, ha consultado a juristas quienes reconocen la inconstitucionalidad de querer regular al Poder Judicial, el cual, se supone, es autónomo.

“Lo que más me duele y lo que más me hiere es la violación de mis compañeros de partido, herederos, ya no diré legítimos, ya son ilegítimos… La creación de principios de Morena dice a la letra: ‘en Morena no hay pensamiento único sino principios democráticos en torno a un objetivo común’’', sentenció.

“Es un perjurio, juraron hacer cumplir la constitución pero la están dejando en conciencia… Estamos llegando a la bifurcación de la historia, o se da el punto de no retorno de irnos a la democracia o nos vamos al autoritarismo”, aseguró el legislador de Morena.

Porfirio Muñoz Ledo le reclamó a su coordinador, Ignacio Mier Velazco, por qué lo tienen “al borde de la renuncia del partido” y le pidió que no hiciera “triquiñuelas” ni transmitiera instrucciones, ya que por unanimidad, le negaron la posibilidad de ser reelecto.

Además, reclamó al dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien fue su contrincante de la presidencia nacional del partido, que utilizara gastos millonarios de carácter privado en el financiamiento de su campaña.

“Te pregunto Nacho por qué me tienen en el borde de la renuncia del partido, por qué me ofendieron y me dejaron cuando la campaña electoral de Morena gastando cifras multimillonarias, el Tribunal (Electoral del Poder Judicial de la Federación) me acaba de dar la razón, ha llamado a la Unidad de Inteligencia Financiera para que supervise los gastos multimillonarios de carácter privado en que incurrió mi oponente (Mario Delgado), eso no pudo ser ignorado por las autoridades superiores” enfatizó Muñoz Ledo.

Diputados aprobaron la ampliación de la presidencia de Zaldívar en la SCJN por dos años más

Luego de una sesión de casi 24 horas, esta mañana, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que adiciona el artículo 13 transitorio con el que se amplía por dos años el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El dictamen aprobado con 262 votos a favor, 182 en contra y siete abstenciones, será enviado al Ejecutivo, así lo dio a conocer la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri.

De inmediato, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, se pronunció sobre la determinación. Aseguró que estará atento a las acciones que se presentarán contra el transitorio, del cual se deslindó y precisó que ejercerá el cargo y el periodo para el que fue electo.

“Ejerceré el cargo de Presidente de la SCJN y del CJF por el período para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión”, indicó a través de un comunicado que difundió a través de su cuenta de Twitter.

Zaldívar Lelo de Larrea, reconoció que esperará la decisión de la SCJN sobre la ampliación de su presidencia.

“Es cierto que, de último momento, se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más no se extiende el plazo de encargo como Ministro de la Corte. Tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el mismo día de la discusión y aprobación del transitorio por parte del Senado, en este órgano colegiado no participamos en su elaboración. Su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo… Estaré atento, primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad”, destacó.

Arturo Zaldívar explicó que si antes no se había pronunciado sobre esta reforma, fue porque respeta el procedimiento legislativo.

