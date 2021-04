Diputados amplían el mandato de Zaldívar en la SCJN: AMLO celebra e insiste en reforma al Poder Judicial

(Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Este viernes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se congratuló por la aprobación de los diputados para ampliar la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por dos años más, ya que dijo, ayudará a que se avance en la reforma al Poder Judicial.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, el mandatario reiteró que está a favor de la ampliación de la presidencia del ministro Zaldívar, ya que él terminará con la corrupción, la impunidad y la simulación que existe en el Poder Judicial.

“Ya conocen mi punto de vista. Creo que hace falta la reforma al Poder Judicial y si está el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance en ese sentido, porque desgraciadamente está muy mal el Poder Judicial”, insistió.

“¿Cómo estaba el ejecutivo ? con el predominio de un grupo que tenía tomados los poderes. Era una República simulada porque los poderes no formales eran los que mandaban, eran los poderes reales, porque tenían cooptados a todos los funcionarios.. en el poder judicial, a la mayoría de los jueces, ministros. Y si no es por el presidente de la Corte, pues seguiría lo mismo (...)”, señaló.

Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Sin llamarlo por su nombre, López Obrador se refirió al caso del juez, Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha otorgado numerosos amparos a empresas particulares que se inconformaron por la Ley de la Industria Eléctrica, así como a las telefónicas por el intento del gobierno de imponer un registro biométrico a los usuarios de telefonía móvil.

“Estamos constatando ahora como un juez que otorga amparos a empresas extranjeras que abusaban de contratos leoninos en materia de electricidad. ¿Quién ampara a estas empresas cuando se reforma la ley para que haga justicia? Un juez. Ahora viene lo de las tarjetas del teléfono ¿Quién ampara a las empresas telefónicas? Que desde luego están defendiendo su negocio, pero nosotros tenemos que defender a la gente.. ¿Cómo no va a haber control para esas tarjetas? (...)”, enfatizó.

López Obrador insistió que la mayoría de los jueces están “al servicio de potentados” por lo que -insistió- es necesaria la reforma judicial.

(Foto: Cuartoscuro)

“Estos jueces están al servicio de potentados, para defender intereses.. Entonces sí se requiere la reforma al Poder Judicial y si se aprueba, pues todavía los opositores tienen la posibilidad de ir a inconformarse al Poder Judicial y que la autoridad competente resuelva. Pero no ser cómplices de la corrupción y no apostar al conservadurismo”, enfatizar.

“Entonces nosotros vamos a seguir insistiendo y si no lo permiten los órganos autónomos, el poder judicial, el poder legislativo y nuestras propuestas son rechazadas, no sucede nada, pero quedamos con nuestra conciencia tranquila de que no somos encubridores, no somos conservadores, no somos tapadera”, concluyó López Obrador sobre el tema.

“Ejerceré el cargo y el periodo para el que fui electo”: Arturo Zaldívar

La mayoría parlamentaria de Morena aprobó en lo general la ampliación por dos años del presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar (Foto: Twitter/ArturoZaldivarL)

Luego de una sesión de casi 24 horas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que adiciona el artículo 13 transitorio con el que se amplía por dos años el mandato del ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El dictamen aprobado con 262 votos a favor, 182 en contra y siete abstenciones, será enviado al Ejecutivo, así lo dio a conocer la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri.

De inmediato, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, se pronunció sobre la determinación. Aseguró que estará atento a las acciones que se presentarán contra el transitorio, del cual se deslindó y precisó que ejercerá el cargo y el periodo para el que fue electo.

“Ejerceré el cargo de Presidente de la SCJN y del CJF por el período para el cual fui electo por mis pares y estaré a la determinación de la SCJN respecto del precepto en cuestión”, indicó a través de un comunicado que difundió a través de su cuenta de Twitter.

(Foto: Cuartoscuro)

Zaldívar Lelo de Larrea, reconoció que esperará la decisión de la SCJN sobre la ampliación de su presidencia.

“Es cierto que, de último momento, se incluyó un artículo transitorio con el que se amplía por dos años la duración del curso administrativo de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), más no se extiende el plazo de encargo como Ministro de la Corte. Tal como lo aclaró el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el mismo día de la discusión y aprobación del transitorio por parte del Senado, en este órgano colegiado no participamos en su elaboración. Su inclusión y aprobación fue resultado del ejercicio del Poder Legislativo… Estaré atento, primero, a su publicación y después a cualquier acción legal que se llegara a presentar ante la SCJN, órgano que, en su caso, deberá analizar y resolver cualquier cuestión de constitucionalidad”, destacó.

Arturo Zaldívar explicó que si antes no se había pronunciado sobre esta reforma, fue porque respeta el procedimiento legislativo.

