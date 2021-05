Negaron otro amparo a Tomás Zerón contra orden de aprehensión por caso Ayotzinapa

El ex director de la AIC se encuentra prófugo de la justicia y tiene una notificación roja de la Interpol: la Fiscalía declaró que enviará la documentación necesaria a Israel, país donde presuntamente se encuentra, para reforzar el trámite de extradición (Foto: AFP)

Un tribunal colegiado negó un amparo a Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC): con éste pretendía revocar la orden de aprehensión decretada por un juez de control del Reclusorio Oriente.

Se le acusa por los delitos de desaparición forzada, tortura, y contra la administración de la justicia por los 43 estudiantes desaparecidos del caso Ayotzinapa.

La sentencia del juez federal fue confirmada por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México. A Zerón de Lucio no se le concedió la protección de justicia para evadir su arresto. No obstante, los magistrados no publicaron el expediente del caso.

El MPF obtuvo en junio del 2020 46 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, confirmó la FGR, en contra de funcionarios públicos de Guerrero

El juez de control federal con residencia en el Reclusorio Oriente libró una orden de aprehensión en contra del ex servidor público en septiembre del 2020. El mandamiento judicial se dictó dentro de la causa penal 112/2020: se informó al titular de Juzgado Octavo de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México.

El Ministerio Público Federal (MPF) obtuvo en junio del 2020 46 órdenes de aprehensión por el caso Ayotzinapa, confirmó la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de funcionarios públicos de la entidad federativa de Guerrero, a quienes se les vincula con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

Un juez federal distinto giró la semana pasada otra orden de arresto en contra de Tomás Zerón de Lucio por su posible culpabilidad por los delitos de tortura, coalición, y desaparición forzada.

Tomás Zerón en Israel (Foto: Twitter/@Proceso)

El ex director de la AIC se encuentra prófugo de la justicia y tiene una notificación roja de la Interpol: la Fiscalía declaró que enviará la documentación necesaria a Israel, país donde presuntamente se encuentra, para reforzar el trámite de extradición.

La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa también lo acusa del delito de tortura en contra de El Cepillo, Felipe Rodríguez Salgado, sicario y miembro de la organización criminal Guerreros Unidos y vinculado a la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en septiembre de 2014.

Este nuevo caso de probable tortura, informó la FGR, se acumula a los anteriores y se refiere a la violencia que las autoridades ejercieron sobre Felipe Rodríguez dentro de las instalaciones de la AIC, de la entonces PGR. El objetivo de dicha tortura era para que declarara lo que se le estaba obligando a decir, precisó la fiscalía, para así poder justificar la denominada “Verdad Histórica”.

El 27 de enero de 2015, durante una conferencia de prensa emitida por el ex procurador Jesús Murillo Karam y Tomas Zerón, entonces director en jefe de la AIC, se hizo referencia a la detención de Rodríguez Salgado

El 27 de enero de 2015, durante una conferencia de prensa emitida por el ex procurador Jesús Murillo Karam y Tomas Zerón, entonces director en jefe de la AIC, se hizo referencia a la detención de Rodríguez Salgado, lo que confirmó según la FGR los actos de tortura y extorsión.

En la grabación, difundida por el noticiero de Ciro Gómez Leyva, se observa y se escucha el momento en el que Zerón entrevistó al Cepillo, antes de que este fuera presentado ante el Ministerio Público como uno de los presuntos responsables de la desaparición de los normalistas.

El Cepillo, por su parte, aparece esposado, sin camisa y con una tela en la cabeza, mientras Zerón le hace preguntas sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014: “Ya valió madres. La primera mamada que me digas cambiamos el tono, ¿va? Tú dinos, ¿cómo quieres tú? Entonces tú no vas a ser la excepción, tú no ta la pongas difícil”, dijo Tomás Zerón a El Cepillo, quien solo respondió, “¡Vale!”.

Revelaron un video de Tomás Zerón interrogando a “El Cepillo”, acusado de incinerar a los 43 estudiantes (Video: Ciro Gómez Leyva)

“Vamos a empezar. Tú dime todo lo que sepas de los estudiantes. La primera mentira que me digas, se acabó el tema y empezamos”, agregó el ex director de la AIC. “Me llamaron”, dijo El Cepillo. “¿Quién? Dilo más fuerte ¿Quieres más suave? Más suave”, preguntó Zerón.

El 1 de mayo, Héctor Rodríguez Uriostegui, El Colín o El Gordo, presunto cabecilla de la Bandera que derivó de Guerreros Unidos, fue arrestado por supuestos delitos de asesinato, además estaría vinculado con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Agentes de la Guardia Nacional y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) aseguraron al Colín en Cuernavaca, Morelos. De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, en las acciones también participó la Secretaría de Marina Armada de México.

