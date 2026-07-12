Afición mexicana reconoce a Noruega tras eliminación en el Mundial 2026

Erling Haaland abandona el campo de juego tras perder vs Inglaterra. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Los fanáticos mexicanos deseaban que la Selección de Noruega avanzará a semifinales del Mundial 2026 para vengar la eliminación de la Selección Mexicana de Futbol, quien perdió contra Inglaterra en la ronda de 8vos de Final.

De la mano de Erling Haaland, la escuadra vikinga llegó a la instancia de 4tos de Final dejando en el camino al máximo campeón del mundo, la Selección de Brasil, el domingo 5 de julio en Nueva York Nueva Jersey.

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Noruega esperaba a México en 4tos de Final, pero Inglaterra frenó su camino, entonces la afición nacional se cambió la camiseta Tricolor y plasmó en varias fotos y videos el común apoyo a los Vikingos Rojos para dejar fuera a los Tres Leones en Miami.

Las peticiones de la ciudadanía llegaron hasta Erling Haaland, quien interactuó con varios seguidores de México al puro estilo nacional. El delantero utilizó la frase “Y si sí” para dar cuenta que haría lo posible por eliminar a los ingleses en su juego siguiente.

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Acciones entre Noruega e Inglaterra. Justin Setterfield/Getty Images/AFP (Photo by Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Sin embargo, Haaland se quedó en saldo blanco pese a conocer el estilo y nivel de Inglaterra al formar parte de la Premier League, como futbolista del Manchester City. El golazo de Andreas Schjelderup ilusionó a todos pero el equipo de la rosa remontó en tiempo extra 2-1 para impedir el favor de los noruegos.

Aun así, el cariño de los mexicanos hacia Erling Haaland y la Selección de Noruega no faltó pese a quedar fuera del Mundial 2026. En redes sociales los fans reconocieron el esfuerzo y pundonor de los Vikingos Rojos para enfrentar palmo a palmo a un bando inglés potente.

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Los noruegos llevaron la carga de los mexicanos recibe reconocimiento de la afición mexicana luego de dejar fuera al Tri

Mensajes como: “Mi respeto hacia Noruega, realmente disfruté verlos jugar y celebrar cada victoria en el Mundial”. “Se va el equipo del pueblo. Lo dieron todo y se van por la puerta grande”. “Volverán y volverán a brillar”. “Grande Halland ya tendrás tu momento de gloria”, visualizan el aprecio de la afición mexicana.

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Nuestro viaje termina aquí

Noruega no pudo contra Inglaterra en 4tos de Final. Buda Mendes/Getty Images/AFP (Photo by Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por su parte, la Selección de Noruega se despidió del Mundial 2026 con varias publicaciones emotivas que la gente respondió con honor y respeto, tras regresar a un campeonato con buenas nuevas que podrían demostrar nuevamente para el 2030.

“Nuestro viaje al Mundial termina aquí. Estamos increíblemente orgullosos de lo que hemos logrado y agradecidos por todos los que han estado con nosotros en el camino", dice el mensaje enviado por los Vikingos Rojos.

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Mil gracias a todos los que nos han animado, desde las gradas, desde casa frente a la pantalla y a través de todos los mensajes que hemos recibido. Ustedes nos han elevado todo el camino", agradeció la Selección de Noruega tras decir adiós a la Copa del Mundo.

Números de Noruega en el Mundial 2026

Erling Haaland anotó doblete vs Brasil en Nueva York Nueva Jersey. Crédito obligatorio: Vincent Carchietta-Imagn Images

Después de 28 años de no asistir a un campeonato de la FIFA, Noruega tuvo un papel protagónico. En seis partidos terminó con saldo de: Cuatro triunfos y dos derrotas. Erling Haaland se consolidó como goleador en su primera justa mundialista, con siete dianas y seis asistencias.

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Resultados de Noruega

Fase de grupos:

Jornada 1: Noruega 4-1 Irak (Goles: Haaland x2, Leo Ostigard, autogol de Aymen Hussein).

Jornada 2: Noruega 3-2 Senegal (Goles: Haaland x2, Marcus Pedersen).

Jornada 3: Noruega 1-4 Francia (Gol: Thelo Aasgaard).

Fase de eliminación directa

16vos de final: Noruega 2-1 Costa de Marfil (Goles: Antonio Nusa, Erling Haaland)

8vos de final: Noruega 2-1 Brasil (Goles: Haaland x2)

4tos de Final: Noruega 1-2 Inglaterra (Goles: Andreas Schjelderup, Jude Bellingham x2).

Estadísticas generales

Goles a favor: 13

Goles en contra: 11

Partidos jugados: 6

Goleador: Erling Haaland, con 7 goles

Líder en asistencias: Erling Haaland, con 6 asistencias

Tarjetas amarillas: 3 en total

Tarjetas rojas: 0