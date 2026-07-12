Regresa la Liga Mx: así se jugará la Fecha 1 del torneo Apertura 2026

El futbol volverá a México después de la eliminación del equipo Tricolor en el Mundial 2026. La Liga BBVA Mx celebrará su torneo Apertura 2026 a partir de la semana entrante, con el regreso de un equipo de historia y tradición.
Los Potros de Hierro del Atlante FC estarán de vuelta en la Primera División para ocupar la plaza de los Cañoneros de Mazatlán FC y convertirse en el decimoctavo participante después de 12 años fuera de la máxima categoría.
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Para reconocer al equipo Azulgrana, la Liga Mx programó a los Potros de Hierro en el duelo inaugural frente a los Rayos del Club Necaxa, el día jueves 16 de julio desde el estadio Victoria. Más tarde Xolos de Tijuana jugará contra Tigres UANL en la frontera norte.
El viernes 17, la fecha 1 continúa con tres partidos interesantes: Atlético de San Luis jugará ante el campeón Cruz Azul. León recibirá al Atlas FC y los Bravos de Juárez confrontarán al Club Puebla, en el estadio Olímpico Benito Juárez.
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Para el sábado 18 de julio, el cierre de la jornada será con cuatro compromisos que nadie querrá perder:
Pumas de la UNAM enfrentará al Club Pachuca en CU. Rayados hará frente al Club Santos Laguna en el Gigante de Acero. Las Chivas se medirán a los Diablos del Toluca FC y en el horario estelar los Gallos de Querétaro tendrán la visita del Club América en La Corregidora.
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Programación de la jornada 1 del torneo Apertura 2026
Jueves 16 de julio
Club Necaxa vs Atlante FC
- Hora: 19:00
- Estadio: Victoria (Aguascalientes)
- Contexto: Atlante FC vuelve a la Liga MX después de militar en la Liga de Expansión MX.
Tijuana (Xolos) vs Tigres UANL
- Hora: 21:00
- Estadio: Caliente (Tijuana)
Viernes 17 de julio
Atlético de San Luis vs Cruz Azul
- Hora: 19:00
- Estadio: Libertad Financiera (San Luis)
Club León vs Atlas FC
- Hora: 21:00
- Estadio: Nou Camp (Guanajuato)
FC Juárez vs Club Puebla
Hora: 21:00
Estadio: Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez)
Sábado 18 de julio
Pumas UNAM vs Pachuca
- Hora: 17:00
- Estadio: Olímpico Universitario (Ciudad de México)
Monterrey vs Santos Laguna
- Hora: 19:00
- Estadio: BBVA (Monterrey)
Chivas vs Toluca
- Hora: 19:07
- Estadio: Akron (Guadalajara)
Querétaro vs América
- Hora: 21:00
- Estadio: La Corregidora (Querétaro)
¿Qué es la Liga MX?
La Liga BBVA Mx es la Primera División del Futbol Mexicano, conformada por 18 equipos. La temporada se divide en dos campañas: torneo de Apertura (julio-diciembre) y torneo de Clausura (enero-mayo). Cada torneo tiene una fase regular y una Liguilla por el título nacional.
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