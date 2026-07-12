¿Cuándo vuelve Rosalía a México? Estas son las próximas fechas, lugares y horarios del Lux Tour en el país

Rosalía anuncia el 'Lux Tour'. (@rosalia.vt)

Rosalía llega a México en agosto de 2026 con el LUX Tour: siete conciertos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México para presentar su más reciente álbum. La demanda superó las expectativas y obligó a sumar fechas adicionales en todos los recintos del país.

La cantante catalana visitará tres ciudades en un recorrido que arranca el 15 de agosto en Guadalajara y cierra el 29 de agosto en la capital. Es su regreso más ambicioso al país: nunca antes había ofrecido tantas presentaciones en una sola gira mexicana.

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Fechas y recintos del LUX Tour en México

Imagen de la gira de Rosalía

La Arena VFG de Guadalajara recibirá a Rosalía los días 15 y 16 de agosto. La segunda fecha fue añadida tras el agotamiento de boletos en la preventa.

En Monterrey, la única parada es el 19 de agosto en la Arena Monterrey. Es también la única fecha con horario oficial confirmado: puertas a las 7:00 PM y show a las 9:00 PM.

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La Ciudad de México concentra la mayor parte de la gira con cinco funciones en el Palacio de los Deportes: 22, 24, 26, 28 y 29 de agosto. Las fechas del 22 y el 28 se sumaron por la alta demanda registrada durante la preventa.

Precios de boletos por ciudad

En el Palacio de los Deportes, los precios van de $1,227 a $6,600 pesos, con el PIT disponible a $4,947. El nivel más accesible es el EE, a $1,227.

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La Arena VFG ofrece la entrada más económica del tour en México: desde $967 pesos en la zona SC300, hasta $4,958 en la Grada Preferente B. El PIT cuesta $4,451.

En la Arena Monterrey, los boletos de cancha general arrancan en $2,498 pesos. Los paquetes VIP Diamond, el nivel más alto, llegan a $22,874.

Dónde comprar las entradas

En todos los casos, la venta general ya está activa tanto en línea como en las taquillas físicas de cada recinto. Ticketmaster aplica un límite de ocho boletos por persona por función. (Fuente Rosalía -Álbum Lux)

Los boletos para Guadalajara y Ciudad de México se adquieren a través de Ticketmaster. Para Monterrey, la plataforma oficial es Superboletos.

En todos los casos, la venta general ya está activa tanto en línea como en las taquillas físicas de cada recinto. Ticketmaster aplica un límite de ocho boletos por persona por función.

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Qué es el álbum LUX y de qué trata la gira

LUX es el cuarto álbum de estudio de Rosalía, publicado el 7 de noviembre de 2025 bajo el sello Columbia Records. Llegó tres años después de Motomami (2022) y se estructuró en cuatro movimientos con un sonido de ambición operística.

Las ediciones físicas en CD y vinilo contienen 18 canciones; las digitales, 15. El primer sencillo, “Berghain”, se lanzó el 27 de octubre de 2025 con un videoclip dirigido por Nicolas Méndez.

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El espectáculo: cinco actos y producción teatral

Cada función incluye un momento singular: antes de interpretar “La Perla”, Rosalía recibe en un confesionario gótico en escena a una celebridad invitada, quien comparte un secreto sobre su vida amorosa. (Europa Press)

El LUX Tour es una producción en cinco actos que combina ballet en vivo, coreografías elaboradas y segmentos acústicos. Según la reseña de Rolling Stone tras el debut en el Madison Square Garden de Nueva York, la puesta en escena fue diseñada en colaboración con Dimitris Ioannou, quien también estuvo a cargo de las ceremonias de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Cada función incluye un momento singular: antes de interpretar “La Perla”, Rosalía recibe en un confesionario gótico en escena a una celebridad invitada, quien comparte un secreto sobre su vida amorosa. Entre quienes ya participaron figuran la cantante Chappell Roan, en Oakland.

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El setlist: qué canciones tocará en México

El show arranca con una obertura instrumental y se extiende por cerca de 25 canciones distribuidas en cuatro actos y un encore. La mayor parte del repertorio proviene de LUX, con 14 temas del disco en el set habitual.

El setlist confirmado en fechas recientes del tour es el siguiente:

Acto I: “Sexo, violencia y llantas”, “Reliquia”, “Porcelana”, “Divinize”, “Mio Cristo piange diamanti”

Acto II: “Berghain”, “SAOKO”, “LA FAMA”, “LA COMBI VERSACE”, “De madrugá”

Acto III: “El redentor”, “Can’t Take My Eyes Off You” (versión del clásico de Frankie Valli), “La perla”, “Sauvignon blanc”, “La yugular”

Intermedio: “Dios es un stalker”, “La rumba del perdón”, “CUUUUuuuuuute”

Acto IV: “BIZCOCHITO”, “DESPECHÁ”, “Focu ‘ranni”

Encore: “Magnolias”

El LUX Tour antes y después de México

Rosalía, ganadora del premio a la Compositora Internacional del Año, posa en la sala de ganadores de los premios Ivor Novello en Londres, Reino Unido. 21 de mayo de 2026. REUTERS/Jack Taylor

Rosalía llega al país tras completar fechas en Estados Unidos —incluyendo el Madison Square Garden y el Kia Forum de Los Ángeles— y una serie de conciertos en Colombia, Chile, Argentina y Brasil. El tour arrancó en junio con algunos retrasos por una emergencia familiar de la artista, que obligó a reprogramar las fechas originales de Miami y Florida para septiembre.

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Tras su paso por México, el tour continúa el 3 de septiembre en San Juan, Puerto Rico, y luego recorre varias ciudades de Estados Unidos, con paradas confirmadas en Orlando y Miami.

La nueva canción que adelantó en Los Ángeles

Durante su segunda noche en el Kia Forum de Los Ángeles, el 1 de julio, Rosalía sorprendió al público con un fragmento de más de un minuto de un tema inédito. La letra se proyectó en pantallas gigantes mientras sonaba el adelanto, que incluye la voz de un artista masculino aún sin identificar.

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El fragmento tiene texturas electrónicas y contiene versos como: “Meeting you wasn’t in the plans / But it’s a pleasure / And I don’t know when I will see you again”. El acento del colaborador apunta, según la especulación de fans, a un artista puertorriqueño; los nombres que más circulan son Myke Towers y Álvaro Díaz, aunque ninguno ha sido confirmado. También se menciona al productor Tainy como posible responsable de la producción.

En esa misma noche en Los Ángeles, Rosalía invitó al escenario a Karol G como artista sorpresa, en lo que fue uno de los momentos más comentados del tramo norteamericano del tour. Entre el público de esas funciones también se encontraban Lorde y Rosé, de BLACKPINK.