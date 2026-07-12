Revelan precios oficiales de los boletos para Elton John en cada sección del Estadio Banorte

La pandemia le impidió incluir México en su gira de despedida. Ahora Elton John regresa para cerrar esa deuda con dos conciertos el 2 y 3 de octubre en el Estadio Banorte. (Elton John)

Elton John cerrará su carrera en México con dos noches en el Estadio Banorte —antes conocido como Estadio Azteca— el 2 y 3 de octubre de 2026, y los precios ya están disponibles.

El artista explicó en un comunicado que la pandemia frustró una gira latinoamericana que tenía planeada durante su despedida. “Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida”, afirmó, y agregó que espera que “este regreso sea especialmente significativo”.

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La última vez que Elton John pisó la capital fue en 2012, en el Auditorio Nacional. Su debut en ese mismo estadio ocurrió hace 34 años, durante la gira The One.

Cuándo y cómo comprar boletos

La venta corre a cargo de Superboletos. La preventa Banorte abre el 13 de julio a las 12:00 y cierra el 14 de julio a las 23:59. El Rocket Club tiene acceso el 15 de julio, y la venta general arranca el 16 de julio a las 12:00.

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Habrá paquetes VIP limitados que incluyen asientos preferenciales, acceso a hospitalidad y la posibilidad de fotografiarse junto al piano del artista.

Todos los precios por zona

fotografía aérea del Estadio Azteca (Banorte), en Ciudad de México (México). EFE/ Tomas Pérez

La estructura tarifaria cubre 31 categorías distintas:

Zona 600 Norte: $1,207

Zona 600 Lateral: $1,525

Zona 500 Norte: $2,013

Zona 500 Lateral: $2,379

Zona 400 Norte: $2,745

Cancha general: $3,233

Zona 400 Lateral: $3,477

Zona 300 Preferente: $3,538

Zona 300 Cabecera norte: $3,965

Zona 300 Lateral: $4,148

Zona 200 Platea: $4,636

Terraza Inter MX: $5,185

P Cap Diferentes: $5,490

Terraza Inter MX Suite: $5,612

Palco Club: $6,710

Zona 100 Plus: $6,893

Zona 100 Lateral Plus: $7,320

Locker Club: $7,747

Super Seats: $7,747

Chairman’s Club: $7,930

Corner Club: $8,357

Tunnel Club: $8,540

Preferente Lateral: $10,370

Preferente: $10,980

Silver Lateral: $11,590

Silver: $12,200

Gold Lateral: $14,640

Platino Lateral: $15,250

Gold: $17,080

Platino: $17,690

Diamante: $19,520

Todos los precios corresponden a pesos mexicanos por boleto.

Las canciones de Elton John que queremos escuchar en el Estadio Banorte

FOTO DE ARCHIVO: Elton John actúa en el recinto del Festival de Glastonbury en Somerset, Reino Unido. 25 de junio, 2023. REUTERS/Jason Cairnduff

Antes de que abran las puertas, estas son las cinco canciones que ningún fan quiere perderse.

“Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)” (1972). El tema que convirtió a Elton John en leyenda. Hay algo en ese piano inicial y en la voz que se abre hacia el estribillo que detiene el tiempo. En un estadio, con miles de personas cantando al unísono, la canción deja de ser nostalgia y se vuelve algo mucho más grande.

“Tiny Dancer” (1971). No hay forma de escuchar este tema sin que la mente viaje a algún recuerdo propio. Es una de esas canciones que la gente lleva tatuada sin haberlo decidido. En vivo, los primeros acordes bastan para que el público enmudezca antes de explotar.

“Goodbye Yellow Brick Road” (1973). La canción que da nombre a la gira de despedida. Escucharla en el concierto final tiene un peso distinto: ya no es solo una ruptura amorosa, es el cierre de una era. Pocas veces una canción y un momento se alinean tan bien.

“Candle in the Wind” (1973). Escrita para Marilyn Monroe, reescrita para la princesa Diana, convertida en el sencillo más vendido desde que existen los registros. En el escenario, Elton John la canta con una contención que hace más daño que cualquier exceso.

“Your Song” (1970). La primera. La que lo puso en el mapa. Medio siglo después sigue siendo una declaración de amor sin artificios, construida sobre un piano y una voz. Si el concierto termina con esta canción, nadie va a querer irse.