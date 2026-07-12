Revelan precios oficiales de los boletos para Elton John en cada sección del Estadio Banorte

Elton John cerrará su carrera en México con dos noches en el Estadio Banorte —antes conocido como Estadio Azteca— el 2 y 3 de octubre de 2026, y los precios ya están disponibles.
El artista explicó en un comunicado que la pandemia frustró una gira latinoamericana que tenía planeada durante su despedida. “Me decepcionó mucho que la pandemia me impidiera hacer una gira por Latinoamérica durante mi gira de despedida”, afirmó, y agregó que espera que “este regreso sea especialmente significativo”.
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La última vez que Elton John pisó la capital fue en 2012, en el Auditorio Nacional. Su debut en ese mismo estadio ocurrió hace 34 años, durante la gira The One.
Cuándo y cómo comprar boletos
La venta corre a cargo de Superboletos. La preventa Banorte abre el 13 de julio a las 12:00 y cierra el 14 de julio a las 23:59. El Rocket Club tiene acceso el 15 de julio, y la venta general arranca el 16 de julio a las 12:00.
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Habrá paquetes VIP limitados que incluyen asientos preferenciales, acceso a hospitalidad y la posibilidad de fotografiarse junto al piano del artista.
Todos los precios por zona
La estructura tarifaria cubre 31 categorías distintas:
Zona 600 Norte: $1,207
Zona 600 Lateral: $1,525
Zona 500 Norte: $2,013
Zona 500 Lateral: $2,379
Zona 400 Norte: $2,745
Cancha general: $3,233
Zona 400 Lateral: $3,477
Zona 300 Preferente: $3,538
Zona 300 Cabecera norte: $3,965
Zona 300 Lateral: $4,148
Zona 200 Platea: $4,636
Terraza Inter MX: $5,185
P Cap Diferentes: $5,490
Terraza Inter MX Suite: $5,612
Palco Club: $6,710
Zona 100 Plus: $6,893
Zona 100 Lateral Plus: $7,320
Locker Club: $7,747
Super Seats: $7,747
Chairman’s Club: $7,930
Corner Club: $8,357
Tunnel Club: $8,540
Preferente Lateral: $10,370
Preferente: $10,980
Silver Lateral: $11,590
Silver: $12,200
Gold Lateral: $14,640
Platino Lateral: $15,250
Gold: $17,080
Platino: $17,690
Diamante: $19,520
Todos los precios corresponden a pesos mexicanos por boleto.
Las canciones de Elton John que queremos escuchar en el Estadio Banorte
Antes de que abran las puertas, estas son las cinco canciones que ningún fan quiere perderse.
- “Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)” (1972). El tema que convirtió a Elton John en leyenda. Hay algo en ese piano inicial y en la voz que se abre hacia el estribillo que detiene el tiempo. En un estadio, con miles de personas cantando al unísono, la canción deja de ser nostalgia y se vuelve algo mucho más grande.
- “Tiny Dancer” (1971). No hay forma de escuchar este tema sin que la mente viaje a algún recuerdo propio. Es una de esas canciones que la gente lleva tatuada sin haberlo decidido. En vivo, los primeros acordes bastan para que el público enmudezca antes de explotar.
- “Goodbye Yellow Brick Road” (1973). La canción que da nombre a la gira de despedida. Escucharla en el concierto final tiene un peso distinto: ya no es solo una ruptura amorosa, es el cierre de una era. Pocas veces una canción y un momento se alinean tan bien.
- “Candle in the Wind” (1973). Escrita para Marilyn Monroe, reescrita para la princesa Diana, convertida en el sencillo más vendido desde que existen los registros. En el escenario, Elton John la canta con una contención que hace más daño que cualquier exceso.
- “Your Song” (1970). La primera. La que lo puso en el mapa. Medio siglo después sigue siendo una declaración de amor sin artificios, construida sobre un piano y una voz. Si el concierto termina con esta canción, nadie va a querer irse.
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