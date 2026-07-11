Se fugan internos del Cereso 2 de Hermosillo: corporaciones de los tres órdenes de gobierno los buscan

La fuga fue reportada este 11 de julio en redes sociales y luego confirmada por autoridades. Crédito: Google Maps

Internos del Centro de Reinserción Social número 2 de Hermosillo, Sonora, escaparon durante la madrugada de este sábado, lo que desató un operativo de búsqueda con la participación de corporaciones federales, estatales y municipales.

La evasión fue detectada antes de las 05:00 horas, cuando el personal del penal realizó el pase de lista y constató la ausencia de los reclusos.

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El reporte de la fuga circuló primero de manera extraoficial, señalado que fueron tres internos con alto nivel de peligrosidad los que evadieron el encierro. Fue entonces cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Sonora (SSPC Sonora) confirmó el hecho a través de un breve comunicado, sin precisar el número de evadidos ni su identidad.

Ya se iniciaron investigaciones, las cuales buscan determinar si existieron fallas en los protocolos o responsabilidades internas.

Presuntamente fueron tres los internos que lograron evadir su detención. Crédito: Cuartoscuro/Isaac Esquivel Monroy

En redes sociales circuló una imagen que muestra una escalera de madera tendida sobre el suelo en lo que parece ser el perímetro del penal, con el muro de concreto y una torre de vigilancia al fondo. Los peldaños habrían tenido telas atadas para reforzar la estructura. Las autoridades no han confirmado hasta el momento que ese objeto corresponda al método de evasión, por lo que todavía es una hipótesis de la fuga.

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Disparos disuasivos y cerco policial en torno al penal

Según el reporte oficial, como parte del operativo, las autoridades realizaron detonaciones disuasivas con arma de fuego y establecieron un cerco de seguridad en la zona donde se ubica el Cereso 2, sobre la carretera Hermosillo-Bahía de Kino.

El Sistema Estatal Penitenciario señaló que todas las corporaciones permanecieron concentradas en las labores de recaptura mientras avanzaban las investigaciones.

Autoridades compartieron un mensaje en el que confirmaron la fuga, sin especificar el número de personas. Crédito: SSPC Sonora

Según reportes de medios locales, la movilización repercutió en la operación habitual del centro penitenciario. Familiares de internos que acudieron para la visita de este sábado reportaron demoras en el acceso, derivadas de las revisiones extraordinarias implementadas tras la fuga.

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Las autoridades afirmaron que continuarán informado los avances tras la fuga. Hasta el corte de esta nota, el comunicado de la SSPC Sonora en la única información oficial disponible.

La FGJES esclareció tres homicidios de custodios un día antes de la fuga

La evasión ocurrió menos de 24 horas después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informara el esclarecimiento de tres homicidios cometidos contra custodios penitenciarios en Hermosillo.

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Como resultado de acciones coordinadas entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y otras instituciones, fueron capturados dos hombres considerados objetivos prioritarios: Leonel Alejandro “N”, de 31 años, y Jonathan Enrique “N”, de 23.

Estos son los dos detenidos más recientes derivado de las investigaciones por el asesinato de custodios en Sonora. Crédito: FGJES

Jonathan Enrique “N” enfrentó una orden de aprehensión por el homicidio calificado del custodio Joaquín “N”, ocurrido el pasado 2 de julio. Leonel Alejandro “N” fue imputado por el homicidio del custodio Julio César “N”, registrado el 22 de mayo. Con esas capturas, sumaron cuatro personas procesadas por los tres casos, todos con detenidos.

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Según los reportes, el operativo de captura también fueron aseguradas otras cuatro personas en flagrancia por posesión de narcótico. Uno de los detenidos enfrentó además una orden de aprehensión por su probable participación en el homicidio de un guía técnico del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (ITAMA).

El comisario general AMIC, Carlos Alberto Flores, atribuyó los ataques a custodios a una reacción de grupos criminales ante las medidas implementadas para fortalecer el control y la gobernabilidad en los Centros de Reinserción Social del estado.

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La Fiscalía reiteró que las agresiones contra servidores públicos tendrán una respuesta coordinada y que no habrá impunidad.