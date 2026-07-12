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Vinculan a proceso banda por secuestro exprés de trabajadores de paquetería en Cuautitlán Izcalli

Los seis imputados permanecerán en prisión preventiva y de ser declarados culpables, podrían recibir una condena de hasta 90 años de cárcel

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Secuestro asalto transporte de carga detenidos Cuautitlán Izcalli Edomex FGJEM
Secuestro asalto transporte de carga detenidos Cuautitlán Izcalli Edomex (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de seis personas por su probable participación en el delito de secuestro exprés con fines de robo, luego de que presuntamente privaron de la libertad a dos trabajadores para apoderarse de un camión de carga con mercancía en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

De acuerdo con la autoridad ministerial, los imputados fueron identificados como Gerardo “N”, Víctor Manuel “N”, José de Jesús “N”, Jesús “N”, César Alan “N” y Jesús Eleazar “N”, quienes enfrentarán el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

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Así ocurrió el presunto secuestro exprés en Cuautitlán Izcalli

Las investigaciones de la FGJEM permitieron establecer que los hechos ocurrieron el pasado 4 de mayo de 2026, cuando un hombre y una mujer circulaban a bordo de un camión de carga con caja seca color blanco que transportaba diversa paquetería por calles de la colonia Santa María Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli.

Según la carpeta de investigación, un vehículo color gris les cerró el paso de manera repentina. De esa unidad descendieron Jesús Eleazar “N”, José de Jesús “N” y César Alan “N”, quienes presuntamente portaban un arma de fuego y amenazaron al conductor para obligarlo a detener la marcha.

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Posteriormente, José de Jesús “N” y César Alan “N” abordaron el camión de carga, mientras que las dos víctimas fueron sometidas y trasladadas a la parte trasera del automóvil gris, el cual era conducido presuntamente por Gerardo “N”, acompañado por Víctor Manuel “N”.

Víctimas fueron abandonadas tras el robo

Manifestación desaparición Naomi Edomex Tlalnepantla Cuautitlán Izcalli
Las víctimas fueron abandonadas en calles del mismo municipio (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

Las indagatorias señalan que, además de despojarlas de sus pertenencias, los presuntos responsables mantuvieron privadas de la libertad a las víctimas durante el tiempo necesario para consumar el robo de la unidad y de la mercancía que transportaba.

Después de ello, el grupo habría abandonado a las víctimas en calles del mismo municipio para finalmente escapar con el camión y la carga.

Tras recibir la denuncia, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes, recopiló datos de prueba e implementó diversas diligencias que permitieron identificar a los probables responsables del ilícito.

Fiscalía obtuvo órdenes de aprehensión

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede
FGJEM inicio la investigación sobre estos hechos (FGJEM)

Con los elementos reunidos durante la investigación, la Fiscalía mexiquense solicitó y obtuvo de un juez las órdenes de aprehensión en contra de los seis probables implicados por el delito de secuestro exprés con fines de robo.

Elementos de la Policía de Investigación cumplimentaron los mandamientos judiciales y trasladaron a los detenidos al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente, donde quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Durante la audiencia inicial, el juez consideró que existían datos de prueba suficientes para iniciar el proceso penal en su contra.

Permanecerán en prisión preventiva

Como parte de la resolución, el órgano jurisdiccional impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada para los seis imputados y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que tanto la Fiscalía como la defensa podrán aportar nuevos elementos al expediente.

La FGJEM recordó que, conforme al principio de presunción de inocencia, los seis procesados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por un juez.

No obstante, la dependencia señaló que, en caso de que sean encontrados penalmente responsables por el delito de secuestro exprés con fines de robo, podrían enfrentar penas de hasta 90 años de prisión, conforme a lo establecido en la legislación vigente del Estado de México.

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