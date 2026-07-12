Altair Jarabo pone fin a los rumores de separación con románticas fotos: “Celebrando con mi persona favorita”

Altair Jarabo y su esposo Frédéric García han sabido consolidar una relación que desde el inicio fue tema de conversación en redes sociales. (Crédito: @altairjarabo, Instagram)

Los rumores sobre una supuesta crisis en la relación entre Altair Jarabo y el empresario francés Frédéric García comenzaron a cobrar fuerza en las últimas semanas, luego de que diversos medios señalaran que la pareja llevaba un tiempo sin aparecer junta y que, presuntamente, hacía vidas separadas.

Aunque las versiones apuntaban a un posible distanciamiento, nunca se confirmó si se trataba de una separación temporal o definitiva. La falta de pronunciamientos por parte de ambos alimentó las especulaciones, hasta que la propia actriz decidió responder de la forma más contundente: compartiendo una romántica publicación en redes sociales.

PUBLICIDAD

Un alto a los rumores

La propia Altair Jarabo, puso un alto a los rumores a través de redes sociales, presumiendo su matrimonio mediante de una publicación en Instagram.

La actriz compartió la publicación para celebrar su aniversario de bodas con el empresario, Frédéric García, con quién contrajo matrimonio en agosto de 2021.

Su compromiso se llevó a cabo en Francia, primero con una ceremonia civil en París y posteriormente celebrando una boda religiosa en el histórico Château de Vallery, un castillo renacentista ubicado en Borgoña.

PUBLICIDAD

“Celebrando nuestros años juntos en el lugar donde todo comenzó con mi persona favorita, Frédéric García”, se lee en la publicación.

Altaír Jarabo y Frédéric García celebran cinco años de matrimonio, poniendo fin a los rumores de una supuesta separación (Captura de pantalla: Instagram/altairjarabo)

Con esta publicación puso fin a todos los rumores que mencionaban un distanciamiento entre una de las parejas más cuestionadas del medio.

La respuesta de Frédéric

Dentro de la misma publicación, el esposo de la actriz compartió el amor que le tiene, mencionando que lo hace sentir sumamente feliz y afortunado.

PUBLICIDAD

“Más allá de celebrar en París cinco años de un matrimonio sumamente feliz, celebro cada mañana, cuando despierto a tu lado, la elegancia, la belleza, la inteligencia, la luz y la nobleza que brindas a mi vida. Toda mi gratitud por tanto amor mi tan amada Altair Jarabo”, comentó Frédéric.

Frédéric García celebra su aniversario de bodas con Altair Jarabo a través de rede sociales (Captura de pantalla: Instagram/altairjarabo)

Tras estos mensajes de amor, las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, muchas de ellas mencionando lo bien que se ven juntos.

PUBLICIDAD

Una relación en la mira de todos

Desde el inicio de su relación, la pareja generó una diversidad enorme de comentarios debido a la diferencia de edad entre ambos.

Frédéric García es casi 20 años más grande que la propia Altair Jarabo, a pesar de esto, la protagonista de En nombre del amor y Abismo de pasión a defendido la estabilidad de su relación.

PUBLICIDAD

En diversas declaraciones ha recalcado que la edad nunca ha representado un problema en su vida de pareja. Además, Altair Jarabo, ha defendido su relación de los comentarios que sostienen que el matrimonio es por mero interés.

Altair Jarabo y Frédéric García celebraron su aniversario de bodas en Francia. (Imágenes: Instagram/altairjarabo) (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quién es Frédéric García?

Frédéric García, nacido en 1968, es un empresario y ejecutivo francés, originario de Toulouse.

García se especializa en administración de sistemas industriales y negocios internacionales. Estudió en la École Nationale Supérieure d’Arts et Métiers y ha desarrollado una sólida carrera en el sector empresarial.

PUBLICIDAD

Llegó a México hace más de 20 años por motivos de trabajo y desde entonces reside en el país. Ha ocupado cargos de alto nivel, como director de mercadotecnia de Aeropuertos del Sureste en 1999 y director general de Airbus Group México hasta 2019. Además, fue cónsul honorario de Francia en Cancún en 2003.

Desde 2015, es presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y actualmente dirige TransparentBusiness en México.

TransparentBusiness es una plataforma de gestión de trabajo remoto. García tiene dos hijos de una relación anterior, habla español con fluidez y se considera “más mexicano que francés” tras integrarse a la vida y negocios del país.

PUBLICIDAD

Los rumores sobre su vida de pareja los han acompañado desde el inicio de su matrimonio, convirtiéndolos en una de las uniones más comentadas y criticadas dentro del mundo del entretenimiento en México.