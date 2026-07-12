Michelle Salas, hija de Luis Miguel, premia a Jude Bellingham como el futbolista del partido Inglaterra vs Noruega

Salas fue la encargada de darle el reconocimiento a Bellingham. (redes sociales)

El Mundial 2026 continúa dejando imágenes que trascienden lo deportivo. Tras el duelo de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, una de las escenas que más llamó la atención fue la presencia de Michelle Salas, quien apareció en la ceremonia posterior al encuentro para entregar el reconocimiento al mejor jugador del partido.

La influencer y empresaria mexicana compartió escenario con una de las máximas figuras del futbol mundial, Jude Bellingham, en un momento que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

PUBLICIDAD

Michelle Salas fue la encargada de entregar el reconocimiento a Jude Bellingham

Después de la victoria de Inglaterra por 2-1 sobre Noruega, resultado que clasificó al conjunto dirigido por Thomas Tuchel a las semifinales del Mundial 2026, Jude Bellingham fue distinguido como el Jugador del Partido gracias a una actuación sobresaliente.

Al finalizar el encuentro, el mediocampista inglés acudió a la ceremonia protocolaria para recibir el galardón, donde fue sorprendido por la presencia de Michelle Salas, hija de Luis Miguel y una de las personalidades mexicanas con mayor proyección internacional en la industria de la moda y el entretenimiento.

PUBLICIDAD

Las imágenes difundidas tras la premiación muestran a ambos posando con el trofeo, una escena que rápidamente generó conversación entre aficionados del futbol y seguidores del mundo del espectáculo.

La participación de Michelle Salas formó parte de las actividades especiales que acompañan al Mundial 2026, torneo en el que diversas figuras públicas han sido invitadas para entregar el reconocimiento al futbolista más destacado de cada encuentro.

PUBLICIDAD

Su presencia también representó un nuevo momento de protagonismo para una personalidad mexicana dentro de la Copa del Mundo, un torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá y que ha reunido a celebridades de distintos ámbitos para formar parte de algunas de sus ceremonias oficiales.

La modelo se hizo presente en el Hard Rock Stadium (Instagram)

Bellingham firmó un doblete y metió a Inglaterra entre los cuatro mejores

Más allá del reconocimiento recibido tras el encuentro, la actuación de Jude Bellingham fue determinante para que Inglaterra asegurara su boleto a las semifinales del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

El mediocampista del Real Madrid fue el gran protagonista del partido al marcar los dos goles con los que el conjunto inglés superó a Noruega en un duelo que exigió el máximo esfuerzo hasta el silbatazo final.

Bellingham abrió el marcador con una definición que confirmó el dominio inglés durante varios lapsos del encuentro y más tarde volvió a aparecer para firmar su doblete, respondiendo una vez más en un escenario de máxima presión.

PUBLICIDAD

Noruega consiguió descontar y mantuvo la incertidumbre durante los minutos finales, pero la escuadra de Thomas Tuchel logró conservar la ventaja para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

El rendimiento del mediocampista volvió a demostrar por qué es considerado uno de los futbolistas más importantes de su generación.

Bellingham se hizo con un doblete para meter a Inglaterra en semifinales del Mundial. REUTERS/Paul Childs

Además de sus dos anotaciones, Jude Bellingham participó constantemente en la construcción del juego, recuperó balones en el mediocampo y asumió el liderazgo del equipo en los momentos de mayor tensión.

PUBLICIDAD

Con esta actuación, el inglés continúa fortaleciendo su candidatura para ser uno de los jugadores más destacados del Mundial 2026 y mantiene viva la ilusión de una selección que buscará regresar a una final de la Copa del Mundo.

Inglaterra llega a las semifinales impulsada por el gran momento de su principal figura, quien ha respondido cada vez que el equipo ha necesitado de su talento.

PUBLICIDAD

La imagen de Michelle Salas entregándole el reconocimiento a Jude Bellingham terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas de los cuartos de final, mientras que sobre el terreno de juego el mediocampista confirmó, con un doblete decisivo, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que Inglaterra cuenta con un líder capaz de marcar diferencias en la recta final del Mundial 2026.