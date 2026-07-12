México Deportes

Michelle Salas, hija de Luis Miguel, premia a Jude Bellingham como el futbolista del partido Inglaterra vs Noruega

Tras la destacada actuación del inglés, Michelle fue la encargada de otorgarle el reconocimiento

Guardar
Google icon
Salas fue la encargada de darle el reconocimiento a Bellingham. (redes sociales)
Salas fue la encargada de darle el reconocimiento a Bellingham. (redes sociales)

El Mundial 2026 continúa dejando imágenes que trascienden lo deportivo. Tras el duelo de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega, una de las escenas que más llamó la atención fue la presencia de Michelle Salas, quien apareció en la ceremonia posterior al encuentro para entregar el reconocimiento al mejor jugador del partido.

La influencer y empresaria mexicana compartió escenario con una de las máximas figuras del futbol mundial, Jude Bellingham, en un momento que rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.

PUBLICIDAD

Michelle Salas fue la encargada de entregar el reconocimiento a Jude Bellingham

Después de la victoria de Inglaterra por 2-1 sobre Noruega, resultado que clasificó al conjunto dirigido por Thomas Tuchel a las semifinales del Mundial 2026, Jude Bellingham fue distinguido como el Jugador del Partido gracias a una actuación sobresaliente.

Al finalizar el encuentro, el mediocampista inglés acudió a la ceremonia protocolaria para recibir el galardón, donde fue sorprendido por la presencia de Michelle Salas, hija de Luis Miguel y una de las personalidades mexicanas con mayor proyección internacional en la industria de la moda y el entretenimiento.

PUBLICIDAD

Las imágenes difundidas tras la premiación muestran a ambos posando con el trofeo, una escena que rápidamente generó conversación entre aficionados del futbol y seguidores del mundo del espectáculo.

La participación de Michelle Salas formó parte de las actividades especiales que acompañan al Mundial 2026, torneo en el que diversas figuras públicas han sido invitadas para entregar el reconocimiento al futbolista más destacado de cada encuentro.

Su presencia también representó un nuevo momento de protagonismo para una personalidad mexicana dentro de la Copa del Mundo, un torneo que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá y que ha reunido a celebridades de distintos ámbitos para formar parte de algunas de sus ceremonias oficiales.

Michelle Salas -México- 04 octubre
La modelo se hizo presente en el Hard Rock Stadium (Instagram)

Bellingham firmó un doblete y metió a Inglaterra entre los cuatro mejores

Más allá del reconocimiento recibido tras el encuentro, la actuación de Jude Bellingham fue determinante para que Inglaterra asegurara su boleto a las semifinales del Mundial 2026.

El mediocampista del Real Madrid fue el gran protagonista del partido al marcar los dos goles con los que el conjunto inglés superó a Noruega en un duelo que exigió el máximo esfuerzo hasta el silbatazo final.

Bellingham abrió el marcador con una definición que confirmó el dominio inglés durante varios lapsos del encuentro y más tarde volvió a aparecer para firmar su doblete, respondiendo una vez más en un escenario de máxima presión.

Noruega consiguió descontar y mantuvo la incertidumbre durante los minutos finales, pero la escuadra de Thomas Tuchel logró conservar la ventaja para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

El rendimiento del mediocampista volvió a demostrar por qué es considerado uno de los futbolistas más importantes de su generación.

Bellingham se hizo con un doblete para meter a Inglaterra en semifinales del Mundial. REUTERS/Paul Childs
Bellingham se hizo con un doblete para meter a Inglaterra en semifinales del Mundial. REUTERS/Paul Childs

Además de sus dos anotaciones, Jude Bellingham participó constantemente en la construcción del juego, recuperó balones en el mediocampo y asumió el liderazgo del equipo en los momentos de mayor tensión.

Con esta actuación, el inglés continúa fortaleciendo su candidatura para ser uno de los jugadores más destacados del Mundial 2026 y mantiene viva la ilusión de una selección que buscará regresar a una final de la Copa del Mundo.

Inglaterra llega a las semifinales impulsada por el gran momento de su principal figura, quien ha respondido cada vez que el equipo ha necesitado de su talento.

La imagen de Michelle Salas entregándole el reconocimiento a Jude Bellingham terminó convirtiéndose en una de las postales más comentadas de los cuartos de final, mientras que sobre el terreno de juego el mediocampista confirmó, con un doblete decisivo, que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y que Inglaterra cuenta con un líder capaz de marcar diferencias en la recta final del Mundial 2026.

Temas Relacionados

Michelle SalasLuis MiguelJude BellinghamMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

El tapatío de la escudería Cadillac busca mejorar su historial en Spa-Francorchamps tras un año de ausencia

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Regresa la Liga Mx: así se jugará la Fecha 1 del torneo Apertura 2026

Cruz Azul es el vigente campeón del Futbol Mexicano y Atlante FC regresa a la máxima categoría tras 12 años de ausencia

Regresa la Liga Mx: así se jugará la Fecha 1 del torneo Apertura 2026

Afición mexicana reconoce a Noruega tras eliminación en el Mundial 2026

Al ganarse el cariño del pueblo mexicano, los fans aplaudieron la actuación de los Vikingos, especialmente de su goleador Erling Haaland

Afición mexicana reconoce a Noruega tras eliminación en el Mundial 2026

¿Infidelidad de Mateo Chávez? Por esta razón están acusando al Tiloncito

Después de caer en octavos del Mundial 2026, una serie de indirectas atribuidas a su expareja disparan las especulaciones sobre su vida sentimental

¿Infidelidad de Mateo Chávez? Por esta razón están acusando al Tiloncito

Rafaela Pimenta, la mujer detrás de los fichajes millonarios de Gil Mora, Erling Haaland y Santiago Giménez

La abogada brasileña se consolida como una de las agentes más influyentes del futbol mundial

Rafaela Pimenta, la mujer detrás de los fichajes millonarios de Gil Mora, Erling Haaland y Santiago Giménez
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 11 de julio: caen cuatro integrantes de la Anti Unión Tepito en operativo en el centro de CDMX

Rinden homenaje a Julio Meza Gaona, excoordinador de la Policía de Investigación de Michoacán asesinado a balazos

Detienen a “El Kino”, hermano de la exalcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez Vargas

Se fugan internos del Cereso 2 de Hermosillo: corporaciones de los tres órdenes de gobierno los buscan

Operativo en Tijuana: detienen a presunto distribuidor de droga con arma corta y 600 dosis de metanfetamina

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

Alejandra Capetillo revela el motivo por el que fue hospitalizada: “Fue muy doloroso”

Edith Gallegos nos habla de “Carrie: El musical”: “Todos en nuestra vida hemos sido Carrie por un momento”

Revelan precios oficiales de los boletos para Elton John en cada sección del Estadio Banorte

Altair Jarabo pone fin a los rumores de separación con románticas fotos: “Celebrando con mi persona favorita”

¿Cuándo vuelve Rosalía a México? Estas son las próximas fechas, lugares y horarios del Lux Tour en el país

DEPORTES

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Checo Pérez en Bélgica: así le ha ido al piloto mexicano en el Gran Premio de la Fórmula 1

Regresa la Liga Mx: así se jugará la Fecha 1 del torneo Apertura 2026

Afición mexicana reconoce a Noruega tras eliminación en el Mundial 2026

¿Infidelidad de Mateo Chávez? Por esta razón están acusando al Tiloncito

Rafaela Pimenta, la mujer detrás de los fichajes millonarios de Gil Mora, Erling Haaland y Santiago Giménez