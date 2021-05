Línea 12 del metro: Giovanni de 13 años está desaparecido, su mamá aún lo sigue buscando y su padre está muy grave

Marisol llegó a buscar a su hijo de 13 años y a su esposo de 28

Tras el desplome en la estación Olivos en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, muchas personas acudieron a buscar a los familiares que se encontraban en la zona de desastre. Entre ellos está Marisol Tapia, una mujer de 28 años que no encuentra a su hijo adolescente.

De acuerdo con los primeros videos que comenzaron a circular en línea, Marisol llegó en cuanto se enteró del accidente. Ella se trasladó desde la colonia Zapotitla, hasta la parada del metro Olivos.

“Estaba en periférico y no lo encuentro por ningún lado, en ninguna ambulancia. Venía en el metro, no lo encuentro. [Se llama] Brandon Giovanni Hernández Tapia, es alto, ojos grandes, boca delgada, blanco”, narró en una grabación que poco a poco se comenzó a viralizar.

Pasaron las horas y cerca de la 01:00 de la madrugada, la mujer aún seguía buscando a sus familiares. De acuerdo con un video grabado por varios medios, las autoridades no le habían dado respuesta alguna sobre el paradero de su esposo e hijo, por lo que comenzó a mostrar desesperación.

“Giovanni Hernández Tapia de 13 años y Rigoberto Quiroz García de 28. Cinco minutos antes [de incidente] hablé con ellos, estaban en periférico. En lo que prendí la tele ya había sucedido la tragedia, me vine en cuanto lo vi. Marqué pero ninguno de los dos me contesta. No me dan informes, aquí solo te dicen: ‘haste para atrás’, pero necesito saber de mi hijo. Ya mandé gente a buscar y no está en la lista de lesionados, iban a buscar en la lista de cadáveres que tenían”, narró Marisol, junto con su madre a su lado.

Algunas horas más tarde, las mujeres lograron localizar a Rigoberto, quien se encuentra internado en el Hospital Balbuena. No obstante, el menor sigue sin aparecer.

“Apenas encontramos a mi yerno. Él está en Balbuena y está en muy malas condiciones”, expresó la abuela de Giovanni.

Ya entrada la mañana de este martes 4 de mayo, las mujeres estaban desesperadas, pues las autoridades no les habían dado respuesta alguna y ellas agregaron que no les quieren informar si estaba vivo o muerto.

Marisol y su madre pasaron toda la noche buscando a Giovanni, pero no han logrado dar con él (Foto: REUTERS/Henry Romero)

“Nadie sabe nada de mi nieto [nos han dicho] que no hay niños. ¿Por qué no nos dicen si está vivo o está muerto? ¡Que nos digan dónde está! Su papá está grave en el hospital, a él ya lo encontramos, pero a mi nieto, ¿dónde está?”, pidió a gritos la abuela en un video captado por El Universal.

Por su parte, Marisol señaló que durante toda la noche se dieron a la tarea de investigar los hospitales para dar con el paradero de Giovanni. En la más reciente entrevista, señaló las inconsistencias de los mismos hospitales y exigió respuesta del gobierno para encontrara a quienes son los responsables de la tragedia.

“Pedimos la lista del forense y no nos la quieren dar. ¿De qué se trata? [Las autoridades] no me dicen nada, ya recorrí todos los hospitales y dicen que no están. Fui al hospital de Tláhuac y dicen que una niña está dada de alta, vengo aquí y me dicen que a la misma niña la están operando en quirófano, ¿de qué se trata? No es posible que ahorita el gobierno diga que no hay responsables, el metro no se construyó solo. Esa falla ya la tenían desde hace tiempo y nadie hizo nada. Ahora que pasó la tragedia, ¿tampoco pasó nada, de qué se trata? Pedí en el locatel la lista de muertos, tampoco me la quieren proporcionar. Yo quiero saber si mi hijo está vivo o está muerto, ¿que qué se trata? Díganme si mi hijo está vivo o está muerto. ¿A qué juega el gobierno? [...] No es posible que llevo toda la noche recorriendo media ciudad y en ningún lado está”, expresó.

Hasta el momento, el niño no ha sido hallado, ni se tiene más información sobre su localización.

