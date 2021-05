Evil y Ecko: los héroes de cuatro patas en la tragedia en la Línea 12 del Metro

Evil y Ecko participaron en las tareas de rescate del derrumbe en la Línea 12 del Metro (Foto: Semar)

Los habitantes de la Ciudad de México recordarán la noche del 3 de mayo del 2021 como una jornada dolorosa para las alcaldías Tláhuac e Iztapalapa, esto porque el derrumbe de una parte de la Línea 12 del Metro ha dejado al menos 24 muertos.

Todo ocurrió a las 22:22 horas (tiempo del centro de México) cuando el peso de un convoy que circulaba desde la estación Olivos y se dirigía a Tezonco venció la estructura que terminó por derrumbarse y colapsar la Línea más reciente del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

De manera inmediata cundió el pánico entre los vecinos de las colonias aledañas, quienes pidieron auxilio a las autoridades y comenzaron la búsqueda de sus seres queridos.

Evil y Ecko son parte del equipo de rescatistas de la Secretaría de Marina (Foto: Twitter / @webcamsdemexico)

La escena del derrumbe es impresionante, tanto el video del momento exacto de la catástrofe como imágenes subsecuentes inundaron las redes sociales y medios de comunicación. Las tareas de rescate no se hicieron esperar y con ello llegaron Evil y Ecko, dos perros rescatistas entrenados en la Secretaría de Marina Armada de México (Semar).

Al igual que la perra Frida en septiembre del 2017, Evil y Ecko forman parte del escuadrón canino de búsqueda de sobrevivientes ante siniestros de esta naturaleza. Los binomios van acompañados de un uniformado de la Marina, juntos integran una dupla esencial para la sobrevivencia humana en desastres donde se presuman sobrevivientes sepultados por escombros.

Al lugar de los hechos también arribaron elementos de la Protección Civil, Bomberos de la CDMX, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), rescatistas, paramédicos de la Cruz Roja y ambulancias adscritas a diferentes hospitales capitalinos.

Derrumbe del Metro Línea 12, entre las estaciones Olivos y Tezonco (Foto: Facebook / @csdrones)

El esfuerzo humano ante la tragedia es invaluable; sin embargo, las capacidade naturales en los perros presentan un punto adicional a las maniobras de rescate, pues como muchos capitalinos pudieron atestiguar en el sismo del 19 de septiembre, su sentido agudo del olfato pueden detectar diversos aromas que pueden ayudar a detectar seres humanos aún bajo varias piezas de escombro y tierra.

En imágenes que circulan en redes sociales, se puede ver a Evil y Ecko entrar a la zona afectada dispuestos a ayudar en la búsqueda de personas. No obstante, hasta el momento, las autoridades no han indicado la cantidad de personas que han ayudado a encontrar de entre los escombros de lo que en algún momento fue uno de los sistemas más ágiles de movilidad ciudadana.

Evil y Ecko, de la Secretaría de Marina, ayudaron en las tareas de rescate ante la tragedia en Tláhuac (Foto: Twitter / @webcamsdemexico)

Las autoridades capitalinas continúan trabajando en lo ocurrido. Aseguran que hasta el momento van 24 decesos: 21 en el lugar de los hechos y tres más en los hospitales de atención programados. adicionalmente aseguran que van 79 heridos y que ya todos fueron trasladados a distintos nosocomios capitalinos(Hospital General Xoco, Hospital Magdalena de las Salinas adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital 20 de Noviembre incorporado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Hospital del ISSSTE Tláhuac, ISSSTE Darío Fernández Fierro, San Ángel Universidad, Sanatorio Durango, Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, Trauma Sur y el Hospital General de Iztapalapa).

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya inició las indagatorias correspondientes por los delitos de homicidio culposo y daño a la propiedad en relación al derrumbe, para lo cual se integrará un equipo de especialistas interdisciplinarios que especificarán el porqué de las causas para que, de este modo, se pueda tener una impartición pronta de justicia.

“Queremos hacer énfasis en que la FGJ-CDMX llevará a cabo una investigación científica y profunda sobre estos hechos para deslindar responsabilidades y llegar a la verdad […] se solicitará la intervención de ingenieros topógrafos, civiles y estructurales, especializados en aceros; geólogos especialistas en subsidencias (hundimientos) para desarrollar los estudios de geotecnia, mecánica de suelos, cálculo estructural resistencia de materiales y todos aquellos que resulten indispensables para identificar el origen del hecho”, especificó la fiscalía que dirige Ernestina Godoy.

