Hallan en Xochimilco el cuerpo de un policía que estaría implicado en la desaparición de dos empresarios

(Foto: Jair Cabrera Torres/dpa)

Ayer por la tarde, la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción en Morelos confirmó que el cuerpo encontrado en Ciudad de México el pasado 28 de abril corresponde al de uno de los cuatro policías municipales con órdenes de aprehensión por la posible participación en la desaparición forzada de dos empresarios en Yautepec.

El cuerpo fue hallado dentro de una bolsa y con varios disparos en la cabeza en una barranca de la colonia Los Cipreses de Santiaguito de la alcaldía Xochimilco en Ciudad de México; el elemento fue sepultado en Xochitepec, de acuerdo a un acta de defunción difundida en redes sociales.

La dependencia aseguró que proporcionará información necesaria que pudiera servir para las investigaciones, que correrán a cargo de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina, sobre el homicidio del oficial, identificado como José Mario Guillén Gómez.

(Foto: Fiscalía Morelos)

El pasado 16 de enero, Román Martínez García y su hijastro, Luis Fernando Ogazon Ariza, dos empresarios de la industria gasera, desaparecieron en el municipio de Yautepec, luego que fueran detenidos en la colonia Tabachines tras un percance automovilístico leve con una patrulla.

De acuerdo a los hechos, el policía conductor del vehículo, quien habría sido Gabriel Fuentes Galicia, solicitó apoyo a otros elementos que lo ayudarían a trasladar a los dos hombres a la jefatura local de policía, sin embargo esto nunca sucedió.

Después de 72 horas de incomunicación, los familiares de las víctimas interpusieron una denuncia a las autoridades y ejercieron acciones de presión y diversas manifestaciones para que las autoridades iniciaran con las investigaciones correspondientes.

Pero no fue hasta el 26 de enero que José Antonio Ortiz Guarneros, titular de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), informó que ya se tenía identificado a cinco elementos de la policía municipal como posibles partícipes en el delito.

(Foto: Facebook / Fiscalía Anticorrupción Morelos)

En tanto, el presidente municipal, Agustín Alonso Gutiérrez, confirmó que cuatro de los cinco oficiales habían abandonado su trabajo y su arma antes de irse a la fuga.

Sin embargo, hasta el momento sólo han logrado detener a uno de ellos, los otros cuatro se mantienen prófugos: José Mario Gómez Guillén (ahora occiso), Gabriel Iván Fuentes Galicia, Carlos Ricardo Cabello Hernández e Isaías Pérez Martínez, este último siendo el director de la Policía de Yautepec.

No obstante, Ortiz Guarneros declaró que, pese a las circunstancias, no se puede remover en su totalidad el cargo de los policías acusados ya que no se cuentan con los elementos suficientes, ni ingresos nuevos para sustituirlos.

La Fiscalía del Estado ofrecía hasta 278 UMA, aproximadamente 25 mil pesos por cada uno (100 mil en total), a quien aportara información útil, veraz y oportuna para su localización y captura. Sin embargo, hasta el momento aún se desconoce el paradero de los otros tres implicados y de las dos víctimas.

