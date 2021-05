Asesinaron al hijo del gobernador tradicional de Loma de Guamúchil, en Sonora

El homicidio fue registrado durante la madrugada de este domingo en la comunidad indígena Loma de Guamúchil (Foto: EFE/Luis Torres/Archivo)

El hijo de Guillermo Valdez Castillo, gobernador tradicional de Loma de Guamúchil, en Sonora, fue asesinado a balazos por un comando de presuntos sicarios mientras se encontraba en una fiesta. La víctima, de 30 años de edad, fue identificada como Agustín El Roque Valdez, jefe de vigilancia de la Guardia Tradicional de la tribu yaqui.

El homicidio fue registrado durante la madrugada de este domingo en la comunidad indígena Loma de Guamúchil. Junto con Loma de Bácum, Tórim, Vícam, Pótam, Ráhum, Huirivis y Belem, es uno de los ocho pueblos que conforman la etnia que habita al sur de la entidad federativa.

Asistentes del convivio narraron que El Roque se encontraba en la fiesta, que inició la noche del sábado, con familiares y amigos cuando un grupo de hombres fuertemente armados lo acribillaron repentinamente y desde una corta distancia.

La víctima se encontraba con familiares y amigos cuando un grupo de hombres fuertemente armados lo acribillaron repentinamente y desde una corta distancia (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Al lugar de los hechos arribaron personal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. También llegaron elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, autoridad correspondiente de realizar las diligencias en el área.

El joven yaqui de 30 años de edad laboraba como uno de los jefes de vigilancia de la Guardia Tradicional. Agustín Valdez además era líder del bloqueo de la Carretera Federal 15: miembros del pueblo indígena la han obstruido de manera intermitente exigiendo su derecho de accesión.

Lo negocian para juntar mayores recursos y destinarlos a la población que presta su propio territorio.

De acuerdo con La Jornada, El Roque es la primer víctima asesinada durante el mes de mayo en Cajeme: uno de los municipios más violentos en todo México, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Agustín Valdez además era líder del bloqueo de la Carretera Federal 15: miembros del pueblo indígena la han obstruido de manera intermitente exigiendo su derecho de accesión (Foto: Cortesía/Presidencia)

Medios locales han reportado que las cifras publicadas por el SESNSP son “totalmente ajenas a la realidad”: la dependencia informó que hasta el 27 de abril se habían registrado 24 muertes. Sin embargo, medios de comunicación como Expreso han documentado, solamente en abril, 60 muertes violentas.

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, Ciudad Obregón es la cuarta ciudad más violenta del mundo.

“Son totalmente ajenas a la realidad. No especifican en qué ha bajado la violencia, pero lo que nos aqueja en lo particular en Cajeme, las muertes en hechos violentos obvio es un tema que no ha bajado, al contrario ha ido en aumento; lo que nos preocupa porque no se pueden presentar estadísticas de que vamos a la baja cuando nos exhiben a nivel mundial como la cuarta ciudad más violenta. Hay muchas contradicciones”, declaró la regidora Graciela Armenta, secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, publicó Expreso.

Otros dos jóvenes resultaron heridos por los proyectiles de bala en el ataque (Foto: Twitter/@Sonora_Grupera)

Alex Quintero Navarro, cantante de corridos, fue acribillado con armas de fuego dentro de una fiesta privada durante la madrugada del pasado domingo. La víctima, de 22 años de edad, perdió la vida.

Otros dos jóvenes resultaron heridos por los proyectiles de bala en el ataque.

El homicidio ocurrió en un hogar localizado dentro del fraccionamiento Casa Blanca, en el municipio de Cajeme.

Originario de la misma ciudad donde falleció, el cantante fue trasladado al área de urgencias del Hospital General de Ciudad Obregón. No obstante, arribó sin signos vitales. El ataque se registró aproximadamente a las 03:45 horas en el domicilio ubicado entre el boulevard Casa Blanca y la calle Agua Azul.

SEGUIR LEYENDO: