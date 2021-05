“Pareciera evidente”: Marko Cortés comparó a Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, con “Juanito”

El líder panista cuestionó la decisión de darle a la hija de Salgado Macedonio la candidatura a gobernadora de Guerrero (Foto: Cortesía PAN)

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN (Partido Acción Nacional), la principal oposición del país, cuestionó la decisión del gobernante Morena de otorgar la candidatura a la gubernatura del estado de Guerrero a Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, quien perdió el registro por no presentar gastos de precampaña.

“Primero una buena noticia, México ya no va a tener un gobernador violador. México no va a tener un diputado federal abusador de menores”, expresó Cortés este domingo en rueda de prensa en el estado de Aguascalientes, de gira haciendo campaña por los candidatos de su coalición, en referencia a Salgado Macedonio pero también al legislador Saúl Huerta.

Yo confío en la inteligencia de las y los guerrerenses y simplemente decidan por el que sea o la que sea el mejor proyecto para su estado

Cuestionado sobre si considera que el caso será igual que el de “Juanito”, Cortés contestó: “Yo diría que, si ella es la candidata, pues pareciera evidente”. En 2009, el personaje conocido con ese apodo, Rafael Acosta Ángeles, fue el candidato del PRD (Partido de la Revolución Democrática), entonces bastión de la izquierda mexicana, a la alcaldía de Iztapalapa, la más grande y poblada de la Ciudad de México.

Rafael Acosta "Juanito" junto a Clara Brugada (Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, su candidatura fue respaldada por Andrés Manuel López Obrador, ahora presidente de México y entonces reciente perdedor en las elecciones presidenciales de 2006 con el PRD. La intención era que “Juanito” apareciera en la boleta como el candidato de la coalición de izquierda y, una vez que ganara los comicios, tomara licencia en el cargo para permitir la asunción de Clara Brugada, a quien en aquel momento en Tribunal Electoral le rechazó la candidatura.

Sin embargo, Acosta Ángeles se mantendría en el cargo varios meses, rompiendo el pacto con López Obrador y el partido, aunque después saldría de la alcaldía de Iztapalapa tras fuertes presiones de los grupos que lo llevaron al poder.

La comparación no es ociosa. Salgado Macedonio, senador con licencia, fue elegido por Morena, el partido fundado por López Obrador que lo llevó por fin al poder en 2018, como candidato a la gubernatura de Guerrero, el botín electoral más grande en las próximas elecciones intermedias del 6 de junio.

Sin embargo, su registro fue cancelado por el Tribunal Electoral, que ratificó la sentencia del INE (Instituto Nacional Electoral), que lo sancionó por no haber presentado su informe de precampaña en tiempo y forma.

Salgado Macedonio festeja el triunfo de su hija, Evelyn Salgado, como candidata a la gubernatura de Guerrero por Morena (Foto: Morena)

Morena entonces eligió, con una cuestionable encuesta donde incluso la identificó directamente por su relación con el ex alcalde de Acapulco, a Evelyn Salgado, hija de Salgado Macedonio, como aspirante a la gubernatura. Ambos, padre e hija, han rechazado que vaya a ocurrir lo mismo que en 2009 con “Juanito”.

“Morena de verdad tiene los peores candidatos y los peores perfiles. Ya lo dije, violadores, manoseadores, abusadores y hasta el propio dirigente nacional de Morena, vinculado con esta secta de abuso sexual, increíble”, cuestionó Marko Cortés por su parte este domingo.

De verdad es que Morena tiene a impresentables y yo lo que diría es que la gente debe sancionar ese tipo de hechos

Por último, Cortés aseguró que Morena “debe recibir una sanción”. “Debe recibir un castigo en el voto, porque no han cumplido, porque son unos cínicos, sinvergüenzas en el combate a la corrupción, que ofrecieron terminar con las adjudicaciones directas y no solo no terminaron con ellas, las incrementaron al más del doble de lo que había”, aseveró.

SEGUIR LEYENDO: