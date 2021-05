Instituto Electoral de Guerrero ratificó a Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio, como candidata a gobernadora

Candidatura de la hija de Félix Salgado Macedonio ratificada por el consejo electoral de Guerrero (Video: YouTube / IEPC GRO)

La tarde de este domingo 2 de mayo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero (IEPC-Guerrero), durante la Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Consejo General, confirmó la candidatura de Evelyn Salgado Pineda por Morena, a la gubernatura de la entidad, con lo cual sustituye definitivamente a Félix Salgado Macedonio, su padre.

Con ocho votos a favor y cero en contra, la moción enviada desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que se aceptaba a la nueva candidata como el reemplazo definitivo del senador con licencia de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quedó formalmente aceptada en la entidad gobernada por el priista Héctor Astudillo Flores.

Esto ante la selección formal de Salgado Pineda por parte del partido político que había apoyado antes al militante con cinco señalamientos de agresión sexual. Esto fue definido por un sondeo realizado por una casa encuestadora en Guerrero. El encargado de dar el anuncio fue Mario Delgado, líder nacional del partido que puso a Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México.

Evelyn Salgado fue ratificada como candidata a la gubernatura de Guerrero (Foto: Twitter / @mario_delgado)

“Evelyn Salgado, es la persona mejor posicionada para ocupar la candidatura a la Gubernatura de Guerrero, así nos confirma nuestra encuesta interna, respaldada por dos encuestas espejo, en la Comisión de elecciones”, publicó Delgado Carrillo el sábado 1 de mayo en su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con lo relatado por el itamita las encuestadoras Parametría así como Mendoza Blanco y Asociados, fueron las casas encuestadoras encargadas de realizar el ejercicio espejo entre los morenistas guerrerenses, quienes dieron su opinión de preferencia entre las aspirantes Nestora Salgado, María de la Luz Núñez y Evelyn Salgado.

Antes de que el presidente morenista anunciara los resultados, la aspirante y fundadora de Morena en Guerrero, María de la Luz Núñez, adelantó el triunfo de Salgado Pineda.

“Evelyn sin duda llevaba las de ganar, sea una realidad en el estado de Guerrero, también en el estado de Michoacán, en donde nos golpearon y nos quisieron resumir a nada, pero nos dieron más consistencia como movimiento. Estoy segura que vamos a ganar con Evelyn Salgado Pineda, su padre es mi compañero, estamos contentos con ese triunfo que vamos a ver”, aseguró.

Evelyn Salgado sustituirá a su padre en la competencia electoral (Foto: Facebook /@evelyn.salgado.54966)

Esta ratificación abona al discurso de Mario Delgado quien había asegurado que el reemplazo de Salgado Macedonio sería una mujer. Aunado a esto se debe de considerar que los resultados de las encuestas en las que Morena determinó sus candidatos permanecerán bajo candado, es decir, ningún ciudadano podrá consultarlas hasta que concluya el tiempo determinado por el partido que se autonombró el más transparente.

En esta lógica de opacidad y nepotismo, contrasta el proceso de Michoacán. Esto porque el candidato original, Raúl Morón, también fue bajado de la contienda por la gubernatura, y aunque se difundió información relacionada a que Morón Orozco tenía en mente poner a su hijo mayor como sustituto, esto no ocurrió así.

El miércoles 28 de abril, Mario Delgado dio el anuncio de que el nuevo candidato será Alfredo Ramírez Bedolla, quien previo a ese día era el competidor por la presidencia municipal de Morelia.

Asimismo, el ex candidato quedó como delegado con funciones de presidente en el estado. Ante el nombramiento, el ex senador por el Partido del Trabajo (PT) agradeció la designación y aseguró que todo su esfuerzo se consolidará en favor de la 4T. “Vamos a continuar con nuestro esfuerzo”, dijo. También aseguró que a él lo mueven los ideales, no la ambición, por eso llamó a las michoacanas y michoacanos a estar junto con Morena y el Partido del Trabajo. “Vamos a garantizar que la 4T llegue a Michoacán”, afirmó.

