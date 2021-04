Quién es Evelyn Salgado, esposa del hijo de un operador de los Beltrán Leyva y posible sustituta de Salgado Macedonio en Guerrero

Quien es Evelyn Salgado, posible sustituta de su padre en la gubernatura por Guerrero (Foto: Facebook /@ evelyn.salgado.54966)

Durante uno de sus más recientes mítines por Chilpancingo, Félix Salgado Macedonio perdió el foco de atención cuando la gente comenzó a corear el nombre de su hija, quien se perfilaría como sustituta de su padre.

Sin embargo, tiene poca experiencia en el servicio público, pues apenas acumula un puesto como delegada de Acapulco en la Secretaria de la Mujer de Guerrero, de acuerdo con el Facebook oficial de la dependencia.

También fue presidenta del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en el municipio de Acapulco del año 2005 a 2008, con tan solo 22 años, de acuerdo con la información publicada en sus redes sociales, mismo periodo en el que Félix Salgado fue el presidente municipal de dicho territorio.

Sin embargo, a través de su perfil oficial en Facebook, Salgado Pineda reveló que no hay plan B y tampoco hay plan C, puesto que pelearán porque le sea devuelta la candidatura a su padre.

“Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no “Juanita”. Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo”.

Evelyn Salgado está casada con el hijo de un operador de los Beltrán Leyva

Pero su mayor polémica radica en que se casó con Alfredo Alonso, el hijo de Joaquín Alonso Piedra, éste último arrestado en 2016 por presuntos vínculos con el crimen organizado en el país.

La entonces Subprocuraduría Especialidad en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), por su presunta vinculación con la cédula de los Beltrán Leyva, donde aparentemente fue señalado el operador financiero de la esposa de Héctor Beltrán Leyva.

Lo anterior, informó el periodista Enrique Villagómez de El Financiero, por múltiples de las llamadas narcomantas en las que fue implicado el señor, además de múltiples ataques en su contra por parte de los enemigos.

Algunas de las vivencias que tuvo que atravesar son desde ataques directos en contra de sus negocios, así como un secuestro del que fue parte y donde sus familiares tuvieron que pagar una gran cantidad de dinero.

El hombre es también conocido como El Abulón, de acuerdo con el periodista Héctor de Mauleón, quien detalló que en dichas mantas acusaron a Joaquín Alonso de presuntas extorsiones a hoteleros y restauranteros en Acapulco.

Además, explicó para El Universal que Joaquín Alonso es tío de Fredy Alonso, supuesto enlace del Cártel Independiente de Acapulco con el gobierno del entonces presidente municipal, Evodio Velázquez Aguirre.

“No hay plan B ni C”: Hija de Salgado Macedonio desmiente sustituir a su padre en Guerrero

El camino de Evelyn rumbo a la candidatura en Guerrero

La tarde del martes 27 de abril, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que Félix Salgado Macedonio no será reintegrado al listado oficial de candidatos a la gubernatura de Guerrero.

Con un coteo definitivo de cinco votos a favor y dos en contra, el TEPJF ratificó la sanción contra el senador con licencia del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Sin embargo, sonó fuerte el nombre de su hija para sustituirlo en la candidatura. De hecho, Evelyn Salgado ha estado sumamente involucrada en las actividades electorales de su padre.

En fechas recientes, Evelyn fue captada en las mega marchas que organizaba Morena a favor de Macedonio, y fue parte de la “caravana por la democracia” que salió desde Guerrero con rumbo a las oficinas del INE en la Ciudad de México, lugar donde finalmente se plantaron.

Pero no tiene las cosas fácil, pues en la competencia podrían estar también emblemáticas políticas del territorio como lo son Nestora Salgado, así como Beatriz Mojica.

Por lo pronto, ya tiene la puerta abierta al haberse anunciado desde la dirigencia de Morena que será una mujer quien ocupe en puesto de candidata a la gubernatura de Guerrero.

