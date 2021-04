Quiénes son las tres mujeres que podrían reemplazar a Félix Salgado Macedonio en Guerrero

Quienes reemplazarán Félix Salgado Macedonio (Foto: Cuartoscuro)

Desde que se filtró el proyecto de resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en el que se ratificaba la sanción del Consejo General (CG) del Instituto Nacional Electoral (INE) contra Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena a la gubernatura de Guerrero, mucho se especuló sobre quién podría llegar a sustituirlo.

Posteriormente, el martes 27 de abril, los magistrados miembros de la Sala Superior del Tribunal Electoral sometieron a votación el proyecto, mismo que fue ratificado por la mayoría y, de este modo, se defenestró definitivamente a Salgado Macedonio de cara a la jornada electoral del 6 de junio.

En consecuencia, tanto el senador con licencia como los líderes de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) condenaron los hechos; sin embargo, aseguraron que respetarán la decisión del TEPJF. Al respecto, cabe destacar que la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y el magistrado presidente, José Luis Vargas Valdez, estimaron que Salgado Macedonio no debía de ser bajado de la contienda ya que la individualización de la sanción acata un criterio que carece de fundamento legal. Específicamente, Vargas Valdez aseguró que el afectado mostró una conducta culposa y no dolosa, esto quiere decir que sí existió la falta señalada por el CG del INE, pero no consideró que dicho castigo debería de violentar sus derechos políticos electorales.

Evelyn Salgado, posible sustituta de su padre en la gubernatura por Guerrero (Foto: Facebook / @evelyn.salgado.54966)

De igual modo, Raúl Morón, aspirante de Morena a la gubernatura de Michoacán, quedó fuera de la competencia electoral. Y es en este contexto donde Morena se ve obligado a nombrar sustitutos de las candidaturas.

Respecto al caso Michoacán, se solucionó el miércoles 28 de abril, pues se estableció que el nuevo candidato a la gubernatura sea Alfredo Ramírez Bedolla, quien previo a este día era el competidor por la presidencia municipal de Morelia, demarcación capital de la entidad federal. Por su cuenta, el ex candidato, quedará como delegado con funciones de presidente en el estado.

Esa misma noche, Mario Delgado, líder nacional de Morena, realizó una publicación en su página oficial donde asegura que la persona que sustituirá al morenista señalado de abuso sexual será una mujer.

“Se decidió que la candidatura será encabezada por una mujer con la intención de seguir abriendo espacios de participación política a las mujeres; con lo que además, Morena se convertiría en el único partido con ocho candidatas en el proceso electoral”, escribió el itamita.

Beatriz Mojica Morga, Senadora de Morena, podría reemplazar a Félix Salgado (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, se acordó que dicha candidatura se elegirá a través del método de encuesta; misma que se realizará a la brevedad para cumplir en tiempo y forma con lo establecido por las autoridades electorales. En los próximos días se informará el resultado de la encuesta y, con ello, se realizará el registro definitivo de la candidatura a la gubernatura de Guerrero.

Ante este pronunciamiento, tres perfiles han robado la óptica nacional, pues son las mujeres que se perfilaron como las probables sustitutas del senador para gobernar Guerrero.

La primera de ellas es Evelyn Salgado Pineda, hija de Félix Salgado Macedonio, algo que levantó mucha polémica tanto en redes sociales como en medios de comunicación. Y es que de acuerdo con el columnista Salvador García Soto, de El Universal, Salgado Macedonio se intenta legitimar a través del nepotismo.

“El jaloneo interno se puso tan intenso ante la presión de Félix por postular a su hija, que Mario Delgado y la Comisión de Elecciones de Morena decidieron posponer la decisión en Guerrero, prevista para anunciarse ayer a las 8 de la noche, para dentro de 48 horas”, expuso.

Nestora Salgado podría ser la próxima candidata a la gubernatura de Guerrero (Foto: Cuartoscuro)

La segunda que se planteó fue Beatriz Mojica Morga, quien se declaró lista para participar en la encuesta a través de la cual, Morena definirá a la nueva candidata.

A través de su cuenta de Twitter, Mojica Morga aseguró: “¡Estoy lista! Celebro que será una mujer quien lleve la 4T a Guerrero. Si la encuesta para definir la candidatura va en serio, solicitó a la dirigencia nacional me considere en la medición. Morena debe postular a la mujer que el Pueblo decida, sin exclusiones y sin favoritismos”, escribió.

La ahora posible candidata de Morena es licenciada en comunicación social por la Universidad Autónoma de México (UAM) y en ciencia política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mario Delgado aseguró que Salgado Macedonio será sustituido por una mujer (Foto: EFE / Mario Guzmán)

No obstante, ella quedó descartada. Esto fue confirmado por Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, quien afirmó que como ella ya está en búsqueda de una diputación, el partido optó por no arriesgar más puestos.

“Beatriz es nuestra candidata a diputada local y no queremos poner en riesgo ninguna candidatura ya determinada, es una compañera que pudo haber sido encuestada, pero como ella ya es candidata decidimos no meterla en la encuesta”, informó a medios.

Finalmente está Nestora Salgado García, quien anunció en Twitter que se reunió vía virtual con el diputado Federal del Distrito 01 de Guerrero, Víctor Mojica, para platicar sobre el fortalecimiento del estado. “La unidad es la principal fortaleza que nuestro estado necesita, juntos estamos construyendo un mejor futuro para nuestras paisanas y paisanos”, publicó.

Ella es la secretaría de la Comisión de Derechos Humanos en la Cámara de Senadores y el curul que tiene lo ostenta en la representación de la entidad que aún no tiene candidata.

