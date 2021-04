AMLO advierte: candidatos de Morena para Michoacán y Guerrero no les van a gustar al INE ni al Tribunal

(Foto: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM)

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral también se mostrarán inconformes cuando Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presente sus nuevas candidaturas para Guerrero y Michoacán.

“Tú me preguntas: ¿Y quiénes van a ser los candidatos sustitutos en Guerrero y Michoacán? Pues no les van a gustar tampoco porque el propósito es que no haya democracia. Hay fobia. Estos organismos están al servicio del partido conservador.”, sentenció.

En ese sentido, el mandatario reiteró su postura de que ambos órganos “no tienen como misión garantizar la democracia, sino impedir que haya democracia” y los señaló de actuar en favor de grupos de intereses creador.

Información en desarrollo...