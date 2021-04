Policías de CDMX recibieron medallas por devolver mochila con 30,000 pesos y ayudar a mujer en labor de parto

Norberto Sánchez buscó al propietario de la mochila para entregarla. Los 30,000 pesos serían utilizados para comprar un tanque de oxígeno para una paciente con COVID-19 (Video: SSC CDMX)

A lo largo de este día, dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) recibieron reconocimientos al mérito por sus acciones. Uno por devolver una mochila con 30,000 pesos, mientras que el segundo fue por ayudar a una mujer en labor de parto.

En punto de las 21:00 horas, la SSC dio a conocer la historia del suboficial Norberto Sánchez Hernández, adscrito a la zona vial 1 de tránsito, quien fue laureado con la medalla al mérito social luego de buscar al propietario y entregar el dinero en efectivo, mismo que sería utilizado para comprar un tanque de oxígeno para su esposa, contagiada por COVID-19.

“Agradezco en primera instancia a Dios, a mi familia, a esta institución que, pues, me ha abierto muchas puertas y me ha premiado por mis hechos que he tenido aquí en la secretaría, mis buenas acciones hacia la ciudadanía”, aseguró en un video publicado en las redes sociales de la SSC.

Asimismo, envió un especial mensaje para el titular de esta dependencia capitalina, Omar García Harfuch, “por tener la confianza en mí y ser un gran líder”. Asimismo, aseguró que seguirá con su buen desempeño y “buenas acciones” con los ciudadanos y con la SSC.

El suboficial de tránsito agradeció especialmente a Omar García Harfuch (Foto: Alfredo Estrella/AFP)

También, alrededor de las 18:00 horas, publicaron la historia de Rosario Ángel Bulmaro, integrante de la Policía Bancaria Industrial (PBI) que se desempeña en el sector G de parquímetros en la CDMX. Fue reconocido al mérito policial por ayudar a una mujer en labor de parto, pedir apoyo vía radio y acompañarla durante y posterior al nacimiento del bebé, al igual que durante su traslado al hospital.

“Agradezco a Dios, a la Policía Bancaria Industrial y al secretario de seguridad ciudadana por darnos este reconocimiento (...) confíen en los policías, que pueden pedir ayuda en caso de que lo necesiten, ya sea por robo, violencia familiar o apoyo médico en caso de que se sienta mal”, indicó el oficial.

De acuerdo con el portal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estos reconocimientos son entregados por la determinación de los elementos merecedores gracias a la Comisión para el Otorgamiento de Condecoraciones, instancia que, una vez determinadas las propuestas de aquellos elementos a hacerse merecedores de dichas distinciones, envían las mismas al Pleno del Consejo de Honor y Justicia para que emita su resolución.

El integrante de la PBI auxilió a la mujer y la acompañó hasta el hospital para salvaguardar su integridad (Foto: Bernandino Hernández/Cuartoscuro)

Existen cuatro tipos de condecoraciones: policial, perseverancia, mérito policial y post mortem. Estas distinciones premian a los oficiales con medallas, diplomas y reconocimientos establecidos por la normatividad vigente.

Sin embargo, no son la única manera de premiar el trabajo realizado por los policías capitalinos. También existen tres tipos de estímulos: a la Eficiencia Policial por Actuación Meritoria, por la Conclusión de los Estudios de Nivel Medio-Superior Y Superior, y por Eficiencia Colectiva de las Unidades Policiales.

“Se otorgan a aquellos policías, que en cumplimiento de su deber, se hayan distinguido por su actuación, productividad, buena conducta en el servicio obediencia, respeto cumplimiento de las consignas asignadas en el marco del servicio policial”, se lee en la página web de la institución de seguridad.

Finalmente, pueden concederse algunas recompensas, mismas que se entregan en forma económica a los integrantes de Instituciones Policiales. Se complementa con la entrega de un reconocimiento, el cual consiste en el documento impreso como distinción al personal para que se haga constar su destacada actuación.

