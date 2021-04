IMSS aclaró lo ocurrido en vacunación de maestra de Nuevo León, a quien harán prueba de anticuerpos

Maestra en Nuevo León negó haber afirmado que se aplicaron vacuna contra COVID-19 "al aire" (Video: IMSS)

Luego de que trascendiera un video en el que Ariana Ávalos, maestra en la Guardería número 3 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Monterrey, Nuevo León, es presuntamente vacunada “al aire” contra COVID-19, la docente apareció en un video aclarando lo sucedido.

Ávalos negó haber asegurado en la pieza audiovisual que no había recibido la aplicación del antígeno. De igual forma, señaló que la cápsula no fue grabada por ella con el objetivo de afectar a terceros.

“Aclaro que jamás fue la intención de perjudicar a terceros y tampoco en ese video afirmé que no se me había aplicado dicha vacuna. Tuve una pequeña junta con directivos del IMSS y del sindicato, con quienes estoy agradecida porque me van a dar seguimiento con unas pruebas de anticuerpos para yo estar más tranquila”

Maestra de Nuevo León capturó el momento en el que le aplican la vacuna contra COVID-19 (Video: @PPenVivo / Twitter)

Para concluir con su declaración, la trabajadora de la educación invitó a las personas a vacunarse contra la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, pues afirmó que serán tratados con amabilidad.

“Aclaro una vez más: no fue para perjudicar a terceros ni mucho menos. Solo me queda decirles que acudan a aplicarse la vacuna, pues se van a llevar un buen trato”

En el video difundido previamente se puede observar el momento en que la enfermera le quita el tapón protector a la aguja, sin embargo, no la llena en el característico frasco de vidrio y a continuación se la aplica en el hombro. Por esta razón, no es posible observar si previamente la jeringa ya estaba cargada con el biológico.

Al respecto, la Oficina de Representación del Instituto en Nuevo León informó que: “las imágenes del video no muestran el proceso completo de aplicación de la vacuna, por lo tanto, no se puede aseverar que el biológico no fue aplicado”.

Este martes comenzó la aplicación de la vacuna contra coronavirus al personal educativo en cinco estados del país (Foto: Reuters /Daniel Becerril)

Por su parte, la persona encargada de la célula de vacunación donde se registró el hecho afirmó categóricamente que la vacuna a la profesora sí fue aplicada. La enfermera aseguró que la misión de quienes participan en la campaña de vacunación contra COVID-19 “es inmunizar para que esta enfermedad no se propague más. Nuestro objetivo es inmunizar para que esto se pueda controlar y poder llevar nuestra vida normal”.

En tanto, la representación del IMSS en Nuevo León se comprometió con la profesora de la guardería a fin de que se le realice la prueba de anticuerpos para comprobar la veracidad de la aplicación.

Cabe recordar que este martes 26 de abril comenzó la vacunación para prevenir enfermedad grave de coronavirus en docentes de cinco estados de la República: Aguascalientes, Baja California, Jalisco, Nuevo León y Oaxaca.

La inmunización del personal docente en dichas entidades se llevará a cabo del 27 al 28 de abril, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de México. En total, se estima que hay 568,498 personas trabajadoras de la educación en los cinco estados, distribuidas del siguiente modo: Aguascalientes, 39,162; Baja California, 96,152; Jalisco, 202,350; Nuevo León, 128,309; y Oaxaca, 102,525.

La Secretaría de Salud informó que se ha inyectado con el biológico a 481,284 personas (Foto: Reuters /Daniel Becerril)

Respecto al avance de vacunación de los profesores a nivel nacional, la Secretaría de Salud informó que se ha inyectado con el biológico a 481,284 personas, de las cuales 480,307 ya cuentan con el esquema completo.

Cabe señalar que además de Campeche, los profesores de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas ya fueron inoculados. En tanto, del 5 al 11 de mayo, se inmunizará al personal de Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero.

Después, del 12 al 18 de mayo le tocará vacuna al personal que labora en Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala. Y por último, corresponderá a los estados de Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua, del 19 al 28 de mayo.

