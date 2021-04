Pablo Legorreta: el nuevo mexicano en la lista de Forbes

El empresario mexicano Pablo Legorreta es fundador de la compañía Royalty Pharma

En ninguna de las listas anteriores de millonarios mexicanos de Forbes se había escuchado el nombre de Pablo Legorreta Creel, quien por primera vez apareció este 2021 en el lugar 12 de los hombres más ricos de México, con una fortuna de 2 mil 590 millones de dólares, luego de años de ir escalando, poco a poco, en un sector de negocios importante, el farmacéutico.

Legorreta, quien estudió ingeniería industrial en la Universidad Iberoamericana, ha estado ligado, en su mayoría, en el terreno de las inversiones, y cuenta con una gran trayectoria en el campo de las fusiones y adquisiciones en diversas firmas, como Lazard.

Legorreta fundó, en 1996, la compañía Royalty Pharma. Se trata de un vehículo de capital privado especializado en la compra de regalías, propiedad intelectual, productos médicos y biotecnología. Al día de hoy, la firma del millonario mexicano mantiene tratos con gigantes de la farmacéutica a nivel global, como Pfizer y Johnson & Johnson, en medicamentos ligados a diversas enfermedades como lo son la diabetes, la migraña, el cáncer de mama, la esclerosis múltiple, el cáncer de próstata y la artritis reumatoide.

La empresa de Legorreta vivió un muy buen 2020, y cerró el año con ingresos por 2 mil 122 millones de dólares (mdd), que se traduce en un crecimiento del 17% en comparación con un año anterior, en el que acumuló mil 814 millones de dólares.

Legorreta es presidente de la Alianza Médica para la Salud

Legorreta también es presidente de la Alianza Médica para la Salud, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a capacitar doctores y trabajadores del sector de la salud en Latinoamérica.

En 2020 fue su debut en Nasdaq, una de las bolsas de valores estadounidense con una colocación que se advertía exitosa desde que se dio a conocer la intensión, y que se confirmó cuando indicó que su precio de colocación estaría en la parte más alta del rango estimado en su último prospecto de colocación.

Además, el empresario pertenece a los consejos de la biofarmacéutica Epyzame y de instituciones educativas e investigación como Rockefeller University, Brown University, Hospital for Special Surgery, Pasteur Foundation, Open Medical Institute.

Legorreta, antes de adentrarse al sector de la salud, fue banquero de inversión de Lazard Frères en París y New York, ciudad donde finalmente decidió establecer sus principales negocios y a la que está ampliamente vinculado, formando parte, incluso, del consejo de gobernadores del New York Academy of Sciences y del Park Avenue Armory, un organismo dedicado a preservar el patrimonio de ese sitio histórico de la Gran Manzana.

El empresario mexicano entró, por primera vez, en la lista de millonarios mexicanos de Forbes.

Si bien a nivel mundial la pandemia de COVID-19 ha aletargado las nuevas colocaciones de un sinnúmero de industrias a nivel mundial, la propia enfermedad causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 es el catalizador de la revalorización y trascendencia del sector farmacéutico al tener en sus manos el desenlace del peor padecimiento de la humanidad cuando menos desde la Segunda Guerra Mundial.

Royalty, que adquiere derechos sobre medicamentos y colabora con universidades, organizaciones sin fines de lucro, hospitales y grandes compañías, cuenta con un portafolio de regalías de más de 45 terapias, algunas de ellas aún en desarrollo, para tratar enfermedades raras en oncología, neurología, VIH, cardiología y diabetes que por sus características son valoradas como potenciales tratamientos para los múltiples padecimientos causados por el último coronavirus.

Por ejemplo, Truvada, un medicamento desarrollado por Gilead para el tratamiento del virus que causa el VIH, que forma parte de la cartera de regalías Royalty, está siendo revisado por el Departamento de Salud Pública del Ministerio de Sanidad de España como un medicamento preventivo entre profesionales de la salud, contra la infección de coronavirus.

