“Mi capacidad mental me alcanza para no votar por el PRIAN”: Damián Alcázar respondió a las críticas por ser considerado intelectual por AMLO

El actor mexicano Damián Alcázar respondió este martes a quienes han criticado que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo haya incluido en la lista de los intelectuales, que él considera son simpatizantes con su proyecto de nación.

“Sea o no sea intelectual, mi capacidad mental me alcanza para no votar por el PRIAN”, escribió Alcázar en su cuenta de Twitter.

López Obrador, durante su conferencia de prensa del lunes pasado, enlistó a periodistas, catedráticos, moneros, cineastas, escritores.

“Les ofrezco disculpas, porque los estoy balconeando. Se van a poner rabiosos los conservadores con ellos, pero bueno, ya están acostumbrados.

Y los actores. Damián Alcázar, ese, de primera; Mandoki, cineasta; el otro… Bichir, Demián y Bruno, los dos hermanos; bueno, Epigmenio y tres moneros, que además me voy a desquitar de ellos dando a conocer sus nombres: Hernández, Helguera y ‘el Fisgón’ y hasta ahí, de los… Imagínense, ¿cuántos, contamos? como 10 ¿no? En total, para dos mil 200 es un gran desequilibrio, un desbalance”, aseveró.

Ante lo expresado por el mandatario, internautas lanzaron críticas hacia los actores y otros personajes de la lista.

El actor mexicano Damián Alcázar. EFE/ David Maung/Archivo

“Damián Alcázar, los hermanos Bichir y los moneros que sólo saben dibujar a Borolas, ésos son los que la 4T llama “intelectuales”. Al nivel que va, el presidente no tarda en llamarle intelectual a Alfredo Adame o a Cuauhtémoc Blanco.”, ironizó una tuitera sobre el candidato de Redes Sociales Progresistas (RSP) y el gobernador del estado de Morelos.

“Pero yo espero, y además tenemos que hacerlo, que con la transformación, y así está sucediendo y se expresa, se manifiesta en las redes sociales, que haya un surgimiento, que haya el nacimiento de nuevos intelectuales jóvenes”,

Mi deseo mayor es que suceda algo parecido a lo que se vivió en México después de la Revolución, cuando se desarrollan las artes, la literatura”, agregó López Obrador en su conferencia del lunes.

EFE/Archivo

“Soy un chairo que quiere el bien para todos”: Damián Alcázar defendió su apoyo a AMLO

En una entrevista en febrero pasado, del actor Damián Alcázar con el periodista Vicente Serrano, para el programa Sin Censura, el actor mexicano habló sobre los ataques cibernéticos que ha recibido por mostrar su apoyo al presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El actor mexicano recalcó que no le ha traído cosas negativas el expresarse sin censura alguna. “No realmente, todos estos señores, que no sé si son jóvenes o no y no sé si son hombres o solamente mujeres que se la pasan en las redes sociales, dizque haciendo un contrapeso lo más violento posible, lo más escandaloso posible para restarle fuerza a la idea que tiene este nuevo gobierno”, respondió.

Agregó que actualmente no usa las redes sociales y por tal motivo no se percata de las agresiones, pero ha leído las respuestas que reciben los usuarios que defienden al gobierno.

Damián Alcázar sorprendió al revelar que ya alista película sobre la 4T de López Obrador, que podría llamarse "Primero los pobres" (Foto: AP y Presidencia)

“Cuando leo lo que le dicen a la gente que está defendiendo al gobierno, dices wow, qué capacidad de violencia tiene las personas, que mezquino su pensamiento y el trabajo que hacen, de manera muy sucia, muy fea”, contó en la entrevista

El actor también reconoció que hay quienes que lo llaman chairo y dijo sentirse orgulloso de ello.

“Soy un chairo que quiere el bien para todos, pobres, ricos, idealistas y no idealistas. Eso es ser chairo en esta época”, reconoció el actor mexicano.

Aunque ya aclaró que no usa redes sociales, en varias ocasiones supuestos tuits del actor han generado cierta controversia.

“Que ironía: Una vacuna que llegó para curar a unos, servirá para matar de coraje a otros. Su odio no es a AMLO, es a México”, se publicó en una cuenta de Twitter a su nombre.

