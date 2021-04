SEP: por qué no habrá clases el próximo miércoles 5 de mayo

(Foto: Cuartoscuro)

Ya queda poco para que termine el ciclo escolar. En julio, los alumnos terminarán sus clases a distancia, y comenzarán las vacaciones de verano.

Aunque los estudiantes ya se encuentran en la etapa final del año académico, todavía podrán disfrutar de algunos días de descanso. Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), el próximo receso escolar tendrá lugar el miércoles 5 de mayo, fecha en la que se conmemora la victoria del ejército mexicano sobre las huestes francesas en la Batalla de Puebla.

Hace 159 años, Francia, Inglaterra y España enviaron milicias a la República. Los países europeos estaban molestos porque el presidente de México, Benito Juárez, había suspendido los pagos de deuda pública, por la extrema pobreza que sufría la nación tras la Guerra de Reforma. Las huestes extranjeras avanzaron durante un tiempo por el territorio, pero gracias a los Tratados de Soledad, Inglaterra y España retiraron a sus soldados.

Francia, sin embargo, se quedó y continuó su asedio, ya que Napoleón III creía que la vulnerabilidad de su adversario era una oportunidad perfecta para expandir su imperio. Los integrantes de sus filas estaban mucho mejor entrenados, y contaban con un gran armamento, al contrario que los mexicanos, quienes carecían de formación y no contaban con suficiente artillería. Sin embargo, los planes de conquista de Francia se derrumbaron el 5 de mayo de 1862, cuando las huestes mexicanas derrotaron al ejército galo en Puebla, y pusieron fin al conflicto.

La batalla se convirtió en un momento épico de la historia del país. Aunque el 5 de mayo no es un día de descanso obligatorio, las clases sí se suspenderán para conmemorar la fecha, y los alumnos y profesores no tendrán que conectarse. A diferencia de lo que ocurrió en ocasiones anteriores, la jornada de asueto no se recorre al lunes.

Además, en el mes de mayo habrá otra pausa. Según el calendario oficial de la SEP, el viernes 21 se cancelará la actividad académica, debido a la junta que realizan directivos y profesores, denominada Consejo Técnico Escolar (CTE).

Después de esto, habrá un receso el viernes 25 de junio, también por CTE. De esta forma, los estudiantes aún contarán con dos puentes vacaciones de aquí al fin de curso.

(Foto: Cuartoscuro)

¿Cuáles serán los próximos días sin clases?

- Miércoles 5 de mayo, por la conmemoración de la Batalla de Puebla. No se recorre.

- Viernes 21 de mayo, por Consejo Técnico Escolar.

- Viernes 25 de junio, por Consejo Técnico Escolar.

- Lunes 28 de junio, por “Descarga Administrativa” -solo algunas escuelas-.

¿Cuándo termina el ciclo escolar?

Este año, las vacaciones de verano comenzarán el viernes 9 de julio. El actual ciclo escolar (2020-2021) considera 190 días de clases en total, así como varios descansos, ya sea por feriado oficial, de asueto, o actividades escolares como reuniones del CTE.

¿Cuándo empiezan las clases presenciales?

La campaña de vacunación contra el COVID-19 a maestros continúa su curso. Mientras que en Campeche ya inició el regreso paulatino a clases presenciales, en los últimos días, se comenzó a vacunar a los docentes de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas.

En esas entidades, el Semáforo de Alerta Epidemiológica se situaba en verde; es decir, se cumplían las condiciones para retomar la actividad escolar presencial. Por ello se decidió priorizarlas en el plan de vacunación a maestros. Sin embargo, tras las vacaciones de Semana Santa, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas regresaron al color amarillo, y así se mantendrán, al menos, hasta el 10 de mayo.

Coahuila y Chiapas sí lograron mantenerse en el nivel mínimo de alerta, y podrían reabrir sus escuelas a partir del 15 de mayo. Por el momento, para regresar a las aulas es necesario que el estado se encuentre en Semáforo Verde, que los docentes estén vacunados, y que las Secretarías de Salud y Educación den el visto bueno.

Actualmente, los estados en verde son: Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Veracruz, Chiapas y Campeche. Mientras que el calendario de vacunación a docentes es el siguiente:

* Del 20 al 27 de abril: maestros de Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz y Tamaulipas.

* Del 28 al 4 de mayo: se inmunizará a docentes de Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes.

* De 12 al 18 de mayo: profesores de Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala.

* Del 19 al 28 de mayo: Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua.

SEGUIR LEYENDO: