Brian Gutiérrez confiesa si fue difícil decidir jugar para la Selección Mexicana: “Estados Unidos me dio mucho”

A pesar de no haber nacido en territorio azteca, el joven futbolista se identifica con los colores del Tri. (REUTERS/Raquel Cunha)

El futbolista de Chivas, Brian Gutiérrez, ha despejado cualquier duda sobre los motivos que lo llevaron a elegir representar a México sobre los Estados Unidos pese a tener la opción de elegir a barras y estrellas.

En una íntima charla para el podcast oficial del club tapatío, el talentoso mediocampista compartió el trasfondo emocional y familiar que pesó en su decisión de vestir la camiseta del “Tri”, una elección que, según sus palabras, estaba escrita desde su infancia.

Su corazón es tricolor

A pesar de haberse formado futbolísticamente en el país vecino y haber recibido un apoyo fundamental por parte de su estructura deportiva, Gutiérrez fue contundente al explicar que su identidad siempre estuvo ligada a sus raíces. El jugador destacó que el entorno en el que creció fue determinante para cultivar ese sentido de pertenencia que hoy lo tiene como una de las promesas del conjunto nacional.

“Porque era la selección a la que siempre le iba, dentro de mi corazón siempre le iba a la Selección Mexicana. En la casa era Chivas, pero también la selección”, confesó el futbolista con sinceridad.

Se espera que Gutiérrez ocupe el lugar de mediocampista titular en el cambio generacional de la selección. (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Gutiérrez profundizó en sus recuerdos, describiendo cómo el apoyo al equipo mexicano era una tradición inamovible en su hogar. Aunque reconoce la importancia que tuvo el sistema estadounidense en su desarrollo profesional, dejó claro que su pasión nunca cambió de bando cuando se trataba de los colores nacionales.

“Estados Unidos me dio mucho, pero si íbamos a ver a la selección iba con la camiseta, entonces siempre era ese amor para representar a la Selección”, puntualizó.

Estas declaraciones llegan en un momento clave de su carrera, consolidando su compromiso con la afición mexicana y con el Guadalajara. Con el Mundial 2026 en el horizonte, Gutiérrez se perfila no solo como un referente de las Chivas, sino como un jugador que cumplió el sueño de aquel niño que, desde su casa, ya portaba la camiseta verde con orgullo.

Javier Aguirre tiene en la mira al mediocampista rojiblanco. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Cómo ha sido el rendimiento del ‘Güero’ en el futbol mexicano

Brian Gutiérrez se ha convertido rápidamente en una de las piezas más interesantes de las Chivas, especialmente tras su llegada al club a finales de 2025. Su impacto ha sido tal que ya ha sido convocado y ha debutado con la Selección Mexicana Mayor.

Con Chivas

El jugador se unió al Guadalajara procedente del Chicago Fire por una cifra cercana a los 5 millones de dólares en diciembre de 2025. Debido a su reciente incorporación, sus estadísticas oficiales se concentran en el presente torneo:

Torneo Clausura 2026 (En curso): Partidos jugados: 16 Goles: 2 (Goles destacados ante Tigres y Pumas) Asistencias: 3 Minutos jugados: Aproximadamente 1,120 min. Efectividad de pases: 86%

Torneo Apertura 2025: No disputó este torneo con Chivas, ya que aún formaba parte del Chicago Fire en la MLS, donde cerró la temporada con 11 goles y 4 asistencias.

Pese a la barrera del idioma, el futbolista se ha adaptado a la forma de jugar del rebaño.

Con la Selección Mexicana Mayor

Tras recibir la habilitación de la FIFA para realizar el One-Time Switch (venía de procesos juveniles y amistosos no oficiales con Estados Unidos), debutó con el “Tri” en enero de 2026.

Debut oficial: 22 de enero de 2026 vs. Panamá (Victoria 1-0).

Partidos jugados: 5

Goles: 1 (Anotado recientemente en el amistoso ante Bélgica el 31 de marzo de 2026).

Asistencias: 1

Palmarés reciente: Formó parte del plantel que recientemente compitió en la CONCACAF Liga de Naciones.

Su rendimiento ha sido tan ascendente que la prensa deportiva mexicana lo señala como uno de los candidatos más fuertes para integrar la lista definitiva del Mundial 2026, destacando que ha sido “más efectivo con la Selección que con Chivas” en términos de goles por minuto jugado.