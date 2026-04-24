México Deportes

Larcamón se despide de Cruz Azul con emotivo mensaje: “Les deseo lo mejor en lo que viene”

La eliminación en Concacaf y la falta de triunfos marcaron su ciclo

Guardar
(EFE/ Hilda Ríos)
(EFE/ Hilda Ríos)

El ciclo de Nicolás Larcamón al frente de Cruz Azul llegó a su fin en la recta final del torneo, tras una racha de resultados adversos.

Este viernes 24 de abril, el técnico argentino compartió su mensaje de despedida, luego de su salida del equipo.

El mensaje tras su salida

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

A través de su cuenta de Instagram, Larcamón expresó su postura tras dejar el cargo y destacó su compromiso durante su etapa con el club.

“Hoy toca despedirme de Cruz Azul con la tranquilidad y la certeza de haberlo entregado todo por este proyecto”.

El entrenador también reconoció al grupo de jugadores, cuerpo técnico y directiva.

“Agradecido especialmente con el grupo de jugadores por todo lo construido; les deseo lo mejor en lo que viene… A mi staff, el reconocimiento por su trabajo, entrega y profesionalismo”.

En su mensaje incluyó a la afición por el acompañamiento durante la temporada.

“Y por último agradecer también a toda la afición que nos exigió, acompañó y apoyó en toda la temporada”.

Resultados que marcaron el final de su ciclo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La salida de Larcamón se da tras una racha de nueve partidos sin victoria en todas las competencias, además de la eliminación en la Concacaf Champions Cup frente al Los Angeles FC, torneo en el que el equipo defendía el título.

El empate ante Querétaro detonó la decisión en una reunión previa a la Jornada 17, pese a que el equipo ya tenía asegurado su lugar en la Liguilla.

Temas Relacionados

Nicolás LarcamónCruz AzulLiga MXClausura 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Chelito Delgado defiende a Larcamón tras su salida de Cruz Azul y respalda a Joel Huiqui para salvar la Liguilla

El exjugador de la Máquina Celeste punta a problemas internos como la razón principal del despido del estratega

Chelito Delgado defiende a Larcamón tras su salida de Cruz Azul y respalda a Joel Huiqui para salvar la Liguilla

Chelito Delgado elogia a jugador de Cruz Azul y asegura que está listo para jugar en Francia: “Me lo llevo al Lyon”

El exjugador argentino ve al mediocampista mexicano ideal para llegar a la Ligue One

Chelito Delgado elogia a jugador de Cruz Azul y asegura que está listo para jugar en Francia: “Me lo llevo al Lyon”

Checo Pérez define su etapa con Cadillac como el mayor reto de su carrera en la Fórmula 1

De cara al Gran Premio de Miami, Pérez apunta a sumar puntos y avanzar en el desarrollo del equipo

Checo Pérez define su etapa con Cadillac como el mayor reto de su carrera en la Fórmula 1

Brian Gutiérrez confiesa si fue difícil decidir jugar para la Selección Mexicana: “Estados Unidos me dio mucho”

El joven mediocampista del Club Guadalajara se ha convertido referente del equipo y una carta fuerte en la nueva generación del Tri

Brian Gutiérrez confiesa si fue difícil decidir jugar para la Selección Mexicana: “Estados Unidos me dio mucho”

Estrella de WWE, Drew McIntyre, revela que apoya a histórico equipo de la Liga MX

El video viral muestra el inesperado alcance de la pasión del futbol mexicano al captar la reacción de una leyenda de la lucha libre internacional

Estrella de WWE, Drew McIntyre, revela que apoya a histórico equipo de la Liga MX
MÁS NOTICIAS

NARCO

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

Percepción de inseguridad en México bajó 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2026, Harfuch destaca “estrategia sostenida”

Sol León revela que estuvo casada con poderoso narco de Sinaloa

Las 7 fugas de “El Guano”: así ha escapado el hermano de “El Chapo” de todos los operativos para capturarlo

Cronología del caso Fernando Farías Laguna, el contralmirante acusado de tejer una red de huachicol fiscal en México

Por qué el huachicol fiscal es una actividad criminal compleja de reemplazar, según especialista en seguridad

ENTRETENIMIENTO

El inesperado consejo de Florinda Meza a Ángela y Nodal en medio de rumores de separación por ‘Un Vals’

El inesperado consejo de Florinda Meza a Ángela y Nodal en medio de rumores de separación por ‘Un Vals’

Esta es la razón por la que Ángela Aguilar no estuvo en el palenque de Aguascalientes con Nodal, según Ventaneando

“La número uno en mi vida”: Así describen a Angélica Vale sus hijos tras divorcio con Otto Padrón

“Casa 12”, la película mexicana de suspenso que apuesta por una estética hipnótica en blanco y negro

Sol León revela que estuvo casada con poderoso narco de Sinaloa

DEPORTES

Chelito Delgado defiende a Larcamón tras su salida de Cruz Azul y respalda a Joel Huiqui para salvar la Liguilla

Chelito Delgado defiende a Larcamón tras su salida de Cruz Azul y respalda a Joel Huiqui para salvar la Liguilla

Chelito Delgado elogia a jugador de Cruz Azul y asegura que está listo para jugar en Francia: “Me lo llevo al Lyon”

Checo Pérez define su etapa con Cadillac como el mayor reto de su carrera en la Fórmula 1

Brian Gutiérrez confiesa si fue difícil decidir jugar para la Selección Mexicana: “Estados Unidos me dio mucho”

Estrella de WWE, Drew McIntyre, revela que apoya a histórico equipo de la Liga MX