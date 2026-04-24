Larcamón se despide de Cruz Azul con emotivo mensaje: “Les deseo lo mejor en lo que viene”

(EFE/ Hilda Ríos)

El ciclo de Nicolás Larcamón al frente de Cruz Azul llegó a su fin en la recta final del torneo, tras una racha de resultados adversos.

Este viernes 24 de abril, el técnico argentino compartió su mensaje de despedida, luego de su salida del equipo.

El mensaje tras su salida

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

A través de su cuenta de Instagram, Larcamón expresó su postura tras dejar el cargo y destacó su compromiso durante su etapa con el club.

“Hoy toca despedirme de Cruz Azul con la tranquilidad y la certeza de haberlo entregado todo por este proyecto”.

El entrenador también reconoció al grupo de jugadores, cuerpo técnico y directiva.

“Agradecido especialmente con el grupo de jugadores por todo lo construido; les deseo lo mejor en lo que viene… A mi staff, el reconocimiento por su trabajo, entrega y profesionalismo”.

En su mensaje incluyó a la afición por el acompañamiento durante la temporada.

“Y por último agradecer también a toda la afición que nos exigió, acompañó y apoyó en toda la temporada”.

Resultados que marcaron el final de su ciclo

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La salida de Larcamón se da tras una racha de nueve partidos sin victoria en todas las competencias, además de la eliminación en la Concacaf Champions Cup frente al Los Angeles FC, torneo en el que el equipo defendía el título.

El empate ante Querétaro detonó la decisión en una reunión previa a la Jornada 17, pese a que el equipo ya tenía asegurado su lugar en la Liguilla.