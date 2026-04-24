Desaparece Karen Pateyro reportera de Veracruz

La reportera Karen Pateyro fue creadora y diirectora de Radio Veracruz, actualmente le gustaba cubriri temas de espectáculos Foto: Facebook Karen Pateyro Oficial

La desaparición de Karen Pateyro, periodista especializada en sociales y espectáculos, mantiene en alerta a familiares, colegas y autoridades en Veracruz desde el pasado lunes 20 de abril. Su última ubicación corresponde al municipio de Río Blanco, donde reside y donde, según sus familiares, se perdió todo tipo de contacto. El temor central es que su ejercicio profesional esté relacionado con su desaparición, en una entidad que arrastra un historial creciente de violencia contra el gremio periodístico.

En la búsqueda de la periodista participa la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que encabeza las diligencias e investigaciones, así como la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Este despliegue responde a la presión ejercida por familiares, amigos y periodistas, quienes han solicitado apoyo no sólo en los municipios colindantes —como Orizaba y Nogales—, sino también entre la ciudadanía para cualquier dato que permita ubicar a la comunicadora.

La desaparición de Pateyro tiene lugar mientras la entidad se mantiene entre las más peligrosas para el ejercicio periodístico en México. De acuerdo con cifras recientes, el país suma nueve periodistas asesinados y ocupa el segundo lugar mundial en homicidios del gremio, muy por encima del promedio latinoamericano. Veracruz, con antecedentes de desapariciones y ataques mortales, ha reforzado la percepción de riesgo para quienes ejercen esta labor.

La reportera, colaboradora y exdirectora del portal digital Radio Veracruz, es reconocida en la región por difundir eventos sociales, información general y cobertura de espectáculos. En su página oficial, solía compartir fotografías con artistas, figuras políticas y autoridades locales. El hecho de que no es común que se ausente sin avisar, según sus allegados, acentúa la preocupación por su seguridad.

Autoridades centran búsqueda en municipios colindantes y carreteras

Tras la ausencia de pistas claras, las autoridades han ampliado las labores de búsqueda en municipios cercanos y han desplegado operativos en carreteras limítrofes entre Veracruz y Puebla. Esta semana, en la localidad de Azumbilla —en la zona fronteriza entre ambos estados—, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales respondieron a la localización de dos cuerpos dentro de un vehículo. El hallazgo se realizó en el camino a La Capilla de Tochapa, cerca de la carretera Tehuacán-Acultzingo.

Hasta ahora, la Fiscalía de Veracruz no ha vinculado formalmente este hecho con la desaparición de Karen Pateyro, pero permanece alerta, ya que la identidad de las víctimas no ha sido confirmada y una de las personas reportadas como desaparecidas cumple con características coincidentes. La persona fue identificada como Karen Estefanía Márquez Pateyro, quien trabaja para una empresa en Orizaba. Este dato, aunque no ha sido reconocido oficialmente por la FGE como relacionado con el caso de la periodista de sociales, mantiene en tensión a los habitantes de la región.

De forma paralela, las carreteras que atraviesan las zonas de Maltrata y las cumbres de Acultzingo presentan nuevos episodios de violencia. Transportistas denunciaron que cinco sujetos armados, vestidos de negro, asaltaron a un automovilista en el kilómetro 230 de la autopista Orizaba-Puebla. El incidente obligó a redoblar patrullajes de la Guardia Nacional y a mantener recomendaciones de alerta para quienes transitan por esta vía.

Preocupa historial de agresiones y desapariciones en Veracruz

La desaparición de Karen Pateyro reactiva el debate sobre la seguridad para periodistas en Veracruz y ocurre en un entorno marcado por crímenes recientes contra el gremio. La lista de comunicadores cuyo paradero continúa sin esclarecerse incluye a Ángel Anaya Castillo, director de Pánuco Online, quien desapareció desde el 13 de abril de 2025; a Wendy Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, vistas por última vez el 10 de enero al acudir al sepelio del periodista Carlos Ramírez, asesinado a balazos en Poza Rica ese mismo mes.

En 2025, Avisack Douglas murió en hospital tras resultar herida en una balacera en la casa de campaña de una candidata en Juan Rodríguez Clara. El año pasado, Rafael León Segovia fue detenido en Coatzacoalcos bajo cargos de terrorismo y delincuencia organizada, en un proceso cuestionado por organizaciones de protección a periodistas.

A estas desapariciones se suman hechos como el hallazgo de periodistas asesinados y múltiples agresiones en municipios como Poza Rica, Coatzacoalcos y zonas rurales del norte y centro de Veracruz. La persistencia de estos casos ha motivado a organismos gremiales y familiares a exigir avances concretos en las investigaciones y garantías adicionales para quienes trabajan en la prensa.

Los colectivos que acompañan a los familiares de Karen han reiterado que la prioridad es encontrarla con vida. Han demandado a la FGE, a la SSP y a la CEAPP “que intensifiquen operativos, tomen en cuenta su labor profesional y garanticen la seguridad de quienes buscan información en campo”.

Hasta el momento, la exigencia de respuestas y el miedo a una tragedia no se disipan. La atención se concentra en cada reporte y operativo en la zona centro de Veracruz y la franja limítrofe con Puebla, donde la violencia sigue cobrando víctimas dentro y fuera de los medios de comunicación.

Puntos clave:

Karen Pateyro, periodista de sociales y espectáculos, desaparece en Río Blanco, Veracruz, desde el lunes 20 de abril.

Autoridades estatales y federales activan búsqueda e investigan posibles vínculos con otros hechos violentos en la región.

Veracruz suma varios periodistas desaparecidos y asesinados, manteniéndose como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México.