Mueren gemelas de dos años durante incendio en Aguascalientes, su mamá había salido a buscar trabajo

El incendio ocurrió en un edificio residencial de la calle Fuente, en el centro de Miranda de Ebro, donde murieron tres mujeres, entre ellas una colombiana de 24 años- crédito EFE/VisualesIA

Dos niñas gemelas de dos años mueren tras un incendio dentro de su hogar en Jesús María, Aguascalientes. El siniestro se produce cuando una vela encendida cae y provoca que el fuego se propague por la vivienda. Sus familiares se encuentran fuera del domicilio buscando trabajo, lo que deja a las menores sin posibilidad de escapar y genera una movilización de vecinos y autoridades ante la magnitud de la tragedia.

Alrededor de las 10:30 horas de este jueves 23 de abril de 2026, el incendio inicia en una casa ubicada en la calle Domingo de Lima, colonia Solar Jonacatique, de Jesús María. De acuerdo con las autoridades, por la edad de las menores y las condiciones en las que permanecían dentro del domicilio, no logran salir a tiempo de la zona afectada por el fuego.

La caída de una veladora inicia el fuego y las menores quedan atrapadas

Un primer reporte indica que las niñas están solas en casa porque su madre sale a buscar empleo en la vía pública. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, informa que también la abuela materna, que habitualmente las cuida, salió a realizar labores fuera y que el tío de las pequeñas se encuentra en el fondo del inmueble sin percatarse inicialmente del incendio.

El incendio comenzó alrededor de las 22:45 en un inmueble de la zona antigua de la ciudad, según informaron autoridades locales (Imagen Ilustrativa)- crédito VisualesIA

Testigos señalan que la tragedia ocurre luego de que una veladora se cae y origina el fuego, propagándose rápidamente por la vivienda. Las niñas permanecen dormidas en una de las habitaciones, sin posibilidad física de llegar a la puerta o escapar antes de perder la vida. Vecinos se percatan del humo y golpean la puerta principal para intentar entrar y rescatarlas.

El tío de las pequeñas relata que escucha los golpes de los vecinos, lo que lo alerta sobre la gravedad de la situación. Aunque trata de llegar hasta el cuarto donde dormían las niñas y los vecinos buscan forzar la entrada, el esfuerzo resulta insuficiente frente a la rapidez del avance de las llamas.

Bomberos logran controlar el incendio pero no pueden salvar a las menores

Al recibir la notificación del incendio, elementos del Cuerpo de Bomberos municipales de Jesús María acuden al sitio para sofocar el fuego. La intervención de los rescatistas impide que las llamas consuman por completo la vivienda, pero al ingresar al inmueble localizan sin vida a las dos gemelas de dos años.

Paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA) arriban para brindar atención y confirmar el fallecimiento. Confirman la ausencia de signos vitales en las niñas, quienes presentan quemaduras importantes en diversas partes del cuerpo. Los especialistas forenses describen que la radiación provocada por el fuego en el centro de la casa es de gran intensidad y, aunque las víctimas no muestran calcinación total, sí exhiben lesiones severas como resultado del siniestro.

El cuerpo ministerial de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, junto con elementos de Ciencias Forenses y Servicios Periciales, realiza la apertura de la carpeta de investigación. Las autoridades recaban los primeros indicios para deslindar responsabilidades y esclarecer la cronología de los hechos.

Vecinos intentan auxiliar y la madre recibe la noticia al volver de buscar empleo

De acuerdo con testimonios, los primeros en actuar son los propios vecinos, quienes, al detectar el humo y escuchar los gritos de auxilio, tratan de ingresar para salvar a las gemelas. Ningún habitante logra abrir la puerta antes de que el fuego impida cualquier intento de rescate. El humo denso y la rápida expansión de las llamas complican el acceso y hacen imposible el auxilio a las víctimas.

Poco después del arribo de los cuerpos de emergencia, logran contactar a la madre de las gemelas, quien regresa de su búsqueda de empleo y se enfrenta de inmediato a la noticia de la muerte de sus hijas. La identidad de la madre se mantiene reservada por las propias autoridades, pero informan que su ausencia responde a su intención de generar mejores condiciones de vida para sus hijas y para el grupo familiar que habita la casa.

La vivienda, ubicada en una zona popular de Jesús María, revela carencias estructurales que contribuyen a la rápida propagación del fuego. Peritos recaban datos sobre el origen del incendio y toman muestras para determinar con total certeza las causas técnicas del siniestro.

Las autoridades confirman que la presencia de una veladora encendida, la soledad de las menores y la ausencia momentánea de los adultos son factores determinantes en el desenlace. La Fiscalía mantiene abierta la investigación y prepara los informes periciales para avanzar en la integración de la carpeta respectiva.

Dos gemelas de dos años mueren en Jesús María, Aguascalientes, tras incendio iniciado por una veladora encendida mientras estaban solas en casa.

Vecinos y bomberos intentan rescatar a las menores, pero el fuego se propaga con rapidez y las niñas fallecen por quemaduras e inhalación de humo.

Autoridades abren carpeta de investigación para esclarecer los hechos y confirmar responsabilidades.