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Chelito Delgado elogia a jugador de Cruz Azul y asegura que está listo para jugar en Francia: “Me lo llevo al Lyon”

El exjugador argentino ve al mediocampista mexicano ideal para llegar a la Ligue One

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El exfutbolista argentino explicó por qué el mexicano encajaría en el futbol francés. (Ilustración: Jesús Aviles)
El exfutbolista argentino explicó por qué el mexicano encajaría en el futbol francés. (Ilustración: Jesús Aviles)

El nombre de Carlos Rodríguez comenzó a sonar con fuerza en el radar internacional luego de que César ‘Chelito’ Delgado, exfigura de Cruz Azul y actual embajador de la Ligue 1, lo señalara como el futbolista ideal para dar el salto al futbol europeo, específicamente al Olympique de Lyon.

En entrevista exclusiva para Infobae México, “Chelito” no dudó en destacar las cualidades del mediocampista mexicano, colocando su nombre por encima de otros talentos de la Liga MX.

Charly Rodriguez marcó gol en su debut con Cruz Azul ante Xolos. (Foto: Twitter/@CruzAzul)
Charly Rodriguez marcó gol en su debut con Cruz Azul ante Xolos. (Foto: Twitter/@CruzAzul)
“Yo me llevaría hoy en la actualidad un mexicano a la Liga Francesa, a Charlie Rodríguez. Me lo llevaría al Lyon de Francia a jugar ahí. Tiene muchas condiciones, tiene cabeza, es mentalmente fuerte. Obviamente le va a costar la parte física, como me costó a mí. Esa parte se agarra con entrenamiento, con pretemporada y mentalidad positiva”, afirmó.

El exjugador cementero reforzó su postura al insistir en que el estilo de juego del seleccionado nacional encajaría de buena manera en el balompié francés.

“Yo me llevaría a Charlie Rodríguez porque me gusta cómo juega, cómo lo hace, le quedaría muy bien la Liga Francesa”, añadió, dejando claro que lo ve con potencial para consolidarse en Europa.
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Cruz Azul's Carlos Rodriguez celebrates scoring their second goal REUTERS/Eloisa Sanchez

Chelito Delgado pide a mexicanos animarse a jugar en la Ligue One

Cesar Delgado promociona en México mediante FOX la Ligue One. (Foto: Jesús Flores Beltrán)
Cesar Delgado promociona en México mediante FOX la Ligue One. (Foto: Jesús Flores Beltrán)

Más allá de su recomendación puntual, Delgado también puso sobre la mesa una reflexión más amplia sobre la exportación de futbolistas mexicanos al viejo continente. Desde su experiencia personal, consideró que aún hay margen para que más jugadores nacionales prueben suerte en ligas competitivas como la francesa.

El exdelantero recordó que su llegada al futbol europeo no fue sencilla, especialmente en sus primeros meses con el Lyon, donde tuvo que enfrentar distintos retos de adaptación.

El argentino recordó lo difícil que fue adaptarse al futbol europeo.
El argentino recordó lo difícil que fue adaptarse al futbol europeo.
“En algún momento me lo pregunté en Francia, porque al principio fue durísimo, no tenía los minutos que quería, necesitaba adaptarme al idioma y al futbol. Pensé: ‘¿Qué hago acá?’. Pero estaba ahí porque quise, porque vine a mostrarme y quería jugar en esta liga, competir en Champions”, relató.

Delgado explicó que el proceso exigió fortaleza mental y disciplina constante para lograr sus objetivos dentro del club francés.

El delantero argentino se ganó el cariño de la afición celeste a pesar de no ser campeón.
El delantero argentino se ganó el cariño de la afición celeste a pesar de no ser campeón.
“Iba con la idea de ser titular, ser reconocido, y con mentalidad fuerte y sacrificio lo pude lograr. Sabía que dejaba algo muy grande en Cruz Azul: la idolatría, el cariño de la gente, ser figura. Eso lo extrañé, pero era el momento de dar un cambio en mi carrera”, concluyó.

Las declaraciones del “Chelito” abren nuevamente el debate sobre el futuro de los futbolistas mexicanos en Europa. Mientras algunos nombres comienzan a posicionarse, el caso de Carlos Rodríguez aparece como uno de los más sólidos para intentar ese salto, respaldado no solo por su rendimiento, sino por la visión de quienes ya recorrieron ese camino.

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