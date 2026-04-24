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Checo Pérez define su etapa con Cadillac como el mayor reto de su carrera en la Fórmula 1

De cara al Gran Premio de Miami, Pérez apunta a sumar puntos y avanzar en el desarrollo del equipo

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(EFE/José Méndez)
(EFE/José Méndez)

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez vive una nueva etapa en la Fórmula 1 tras su regreso a la parrilla con Cadillac, luego de su salida de Red Bull Racing en 2024.

Con cambios reglamentarios en la categoría y su adaptación a un nuevo equipo, el tapatío expuso los retos que enfrenta en esta fase de su carrera.

Los retos que enfrenta con Cadillac

(REUTERS/Maxim Shemetov)
(REUTERS/Maxim Shemetov)

Durante una aparición en la Ciudad de México, Pérez describió su actual momento como el más exigente de su trayectoria, al integrarse a una escudería en desarrollo y con nuevas dinámicas internas.

“Es el reto más grande de mi carrera, el estar en un equipo nuevo y llevarlo hacia adelante es un reto; tengo confianza en el equipo y en los dueños”.

El piloto tapatío también señaló que, aunque se siente escuchado dentro del equipo, ha enfrentado dificultades para encontrar comodidad en el monoplaza, además de algunos desacuerdos en torno a ajustes técnicos sugeridos por él.

En este nuevo ciclo, comparte equipo con Valtteri Bottas, en una escudería que busca consolidarse dentro de la parrilla.

Regulaciones y cambios técnicos complican la temporada

(REUTERS/Issei Kato)
(REUTERS/Issei Kato)

Uno de los principales factores que han impactado su rendimiento, de acuerdo con el propio piloto, son las modificaciones en el reglamento impulsadas por la Federación Internacional del Automóvil, que han transformado el comportamiento de los monoplazas.

“Es una Fórmula 1 muy diferente a lo que estábamos acostumbrados”.

Pérez explicó que la complejidad del sistema híbrido, especialmente en su componente eléctrico, ha representado un reto tanto para pilotos como para equipos técnicos.

Todos estamos trabajando para tener un mejor balance y volver a disfrutar lo que nos gusta”.

De cara al Gran Premio de Miami, el mexicano indicó que su objetivo es sumar puntos y contribuir al desarrollo de Cadillac.

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