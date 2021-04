Claudia Sheinbaum afirmó que buscará desafuero contra Saúl Huerta

Claudia Sheinbaum afirmó que se buscará desafuero de Benjamín Huerta (Video: Facebook/GobiernoCDMX)

Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer que se buscará una solicitud de desafuero en contra del diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Saúl Huerta. Esto después de que se diera a conocer que existe una segunda denuncia por abuso sexual en su contra.

En conferencia de prensa, la mandataria expresó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) hizo bien su trabajo. No obstante, fue debido al fuero que el morenista tiene, por el que pudo salir en libertad.

“Me parece muy importante la actuación de la Policía y Fiscalía General de Justicia. En ese mismo momento [Huerta] fue llevado al ministerio público y se inició su carpeta de investigación. Fue precisamente el tema del fuero lo que impidió que pudiera haber sido presentado directamente al juez”, explicó.

La capitalina agregó que la FGJCDMX está trabajando para que no haya impunidad en este caso y que Ernestina Godoy Ramos, ha sido muy “enfática” en este caso, para poder traer justicia.

Saúl Huerta Corona fue denunciado por un segundo menor de edad por abuso sexual (Foto: Twitter@SaulHuertaOf)

“Está trabajando ahí la fiscalía de manera muy profesional, porque no debe haber impunidad bajo ningún motivo, ni en este ni en ningún caso, pero en particular en este no puede haber impunidad”, declaró.

Añadió que no porque Huerta Corona sea un servidor público, no será castigado por su actuar. Pero que todo movimiento que haya en su contra, será realizado a través de la carpeta de investigación que está abierta y todo se basará en hechos.

“En su momento, si es necesario, entiendo que así va a ser, pues se presentará la solicitud de desafuero”, aseveró.

Por lo pronto, Sheinbaum Pardo aseguró que los dos menores de edad que denunciaron al diputado, están siendo apoyados por la Fiscalía de Víctimas. En caso de requerir cualquier otro tipo de apoyo, podrán acercarse a las autoridades correspondientes.

Diputados del PRD pidieron desafuero del morenista (Foto: Twitter@SaulHuertaOf)

Por otra parte, diputados federales del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron a la FGJCDMX presentar la solicitud de desafuero en contra de Huerta Corona. Además, los legisladores hicieron un llamado a los demás partidos para respaldar la solicitud ante la dependencia.

Aunado a esto, los diputados lamentaron la posición que Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena, asumió inicialmente.

“Morena debe hacer a un lado cualquier consideración de carácter político y respaldar la aprobación del juicio de procedencia contra el diputado Benjamín Saúl Huerta, para que asuma las consecuencias del delito que cometió”, aseguraron.

Se suma otra acusación

Este sábado la FGJCDMX informó por medio de un comunicado, que recibió otra denuncia de abuso sexual de un menor de edad contra Huerta Corona.

La FGJCDMX informó que hay una segunda acusación en contra del diputado (Foto: gobernacion.gob.mx)

De acuerdo con el oficio, el menor informó que en 2019 sufrió una agresión sexual por parte del diputado federal. Ésta fue similar al que, apenas hace unos días, denunció otro menor de 15 años en un hotel de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, en donde el diputado se hospedaba.

La fiscalía detalló que al momento de realizar la denuncia, el menor siempre estuvo acompañado por sus familiares, además de que tuvo la asistencia legal correspondiente, también la de una psicóloga clínica y una trabajadora social del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA).

La Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales integrará la carpeta de investigación por la probable comisión de abuso sexual, en agravio de un menor de edad, contra Saúl Huerta. El documento también explicó que la investigación continúa sin detenido y que se continúa con la integración de ambas indagatorias para reunir los datos de prueba necesarios.

