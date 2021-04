“No lo hizo en su función como diputado”: coordinador de Morena en San Lázaro defendió a Saúl Huerta, acusado de abuso sexual

El coordinador de Morena dijo no poder opinar sobre el caso porque “son cosas personales” (Foto: Cortesía Cámara de Diputados)

Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, dijo que el presunto abuso sexual del que se le acusa al diputado federal Benjamín Saúl Huerta Corona, se realizó fuera de “su función federal como diputado federal”.

En un video publicado en Twitter, el coordinador de Morena dijo no poder opinar sobre el caso porque “son cosas personales”, y aseguró que respeta las decisiones y la vida personal de cada integrante del partido.

Señaló que no se le pedirá a Saúl Huerta que se separe de su cargo porque “no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal” (Foto: Twitter@SaulHuertaOf)

“Yo de las cosas personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados, (...) no lo he hecho con la declaración de procedencia de otro compañero; lo hago por principios, por convicción. Repito, yo respeto las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes del cuerpo legislativo”, argumentó.

Se le preguntó si no le preocupaba que salieran varios escándalos sexuales en el partido, como el caso de Félix Salgado Macedonio, el diputado Saúl Huerta Corona, y la reciente polémica que involucra al hermano de Monreal, David Monreal Ávila, quien fue exhibido tocando el glúteo de la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Zacatecas, Rocío Moreno Sánchez.

Ante el cuestionamiento, Mier Velazco indicó que no puede expresarse por la vida personal, y citó la famosa frase del político mexicano Benito Juárez: “el derecho al respeto ajeno es la paz”.

Señaló que no se le pedirá a Saúl Huerta que se separe de su cargo porque “no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal”. Y volvió a repetir, “yo en la vida personal no me meto”.

El partido ha tenido varios escándalos sexuales en el partido, como el caso de Félix Salgado Macedonio (Foto: Cuartoscuro)

Además, agregó que el dirigente del partido es quien decidirá si el diputado federal sigue en el cargo. “Eso hay que preguntarle al partido, yo no soy dirigente del partido”, dijo el político.

Declaró que el asunto le corresponde a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX); “si solicita o no la declaración de procedencia y la mesa directiva conforme al reglamento, lo turnará a la sección instructora y esta lo determinarán”, explicó, pues “nosotros no lo podemos hacer, no somo unidad administrativa”.

Dijo que Movimiento Regeneración Nacional es un partido moral, y a pesar de estas acusaciones, lo va a seguir siendo, ya que no pueden anticipar hechos sin juzgarlos y prefieren esperar a que las autoridades correspondientes den una resolución.

Dijo que Movimiento Regeneración Nacional es un partido moral, y a pesar de estas acusaciones, lo van a seguir siendo (Foto: Cuartoscuro)

El video ha recibido varias críticas de los internautas; un usuario comentó: “¿entonces puedo ser violador, narcotraficante, asesino, etc. fuera de mi horario laboral y no tendré problemas? Gracias @lopezobrador_ y @PartidoMorenaMx por permitirnos hacer lo que se nos dé la gana”.

Otra internauta comentó que “no se le juzga por ser diputado, se le acusa de abuso sexual como a cualquier ciudadano y esperaría que una persona acusada de abuso sexual no pueda ocupar un cargó público, ¿o el hacerlo fuera de horario laboral lo vuelve inocente? @Mx_Diputados @DiputadosMorena”.

SEGUIR LEYENDO: