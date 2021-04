Lilly Téllez vs Citlali Hernández: la senadora panista llamó “tibia” a la morenista por comentarios sobre Saúl Huerta Corona

Lilly Téllez se ha encargado de criticar a todos los funcionarios de la 4T (Foto: Cuartoscuro)

Horas antes de que se diera a conocer la noticia sobre la renuncia de Benjamín Saúl Huerta Corona a su reelección por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), debido a las acusaciones en su contra por intentar abusar sexualmente de un menor, Lilly Téllez arremetió contra Citlali Hernández por sus declaraciones acerca de iniciar un proceso de desafuero por los probables delitos cometidos.

En una entrevista a las afueras del Senado Mexicano, la secretaria general de Morena declaró que el partido político no solaparía a nadie, por lo que le parecía pertinente separarlo de su cargo para evitar los privilegios con los que los funcionarios públicos cuentan.

“Incluso si es necesario impulsar su desafuero. Morena no va a solapar a nadie que tenga conductas de este tipo. Insisto, si es, incluso, necesario provocar su desafuero para que dé cuentas ante la justicia (…) Seguramente la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estará actuando en consecuencia”, dijo.

Lilly Téllez se enfrentó a Citlalli Hernández desde redes sociales (Foto: Captura de pantalla/Twitter@LillyTellez)

Además de hacer referencia al desafuero, la morenista declaró ante medios de comunicación que el legislador federal tiene la opción de solicitar el recurso de licencia mientras busca su reelección como Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“Que pida licencia o que por lo menos se ponga a disposición de la justicia”, dijo ante la pregunta de su opinión en el caso. “Si no cometió el delito, bueno, se cerrará el caso, y si sí, bueno, tiene que dar cuentas”, agregó. En este sentido, sostuvo que las decisiones individuales de cada miembro del partido no representan la ideología de Morena.

Debido a estas declaraciones, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN) utilizó su perfil de Twitter para señalar a la morenista de “tibia”, pues la reacción que esperaba era la de expulsar al candidato.

“La tibieza de morena ante el testimonio de abuso de un menor es deleznable. Frente a un pedófilo no caben los titubeos @CitlaHM”, fue lo que publicó Téllez al citar una nota periodística de un medio de comunicación de circulación nacional.

Debido a las declaraciones de la morenista, Lilly Téllez la llamó tibia (Foto: Twitter/LillyTellez)

Esta declaración la dio un día después de que ambas se enfrentaron en redes sociales debido a un comentario discriminatorio hecho por la panista, el cual aludía al peso de Citlalli Hernández.

Todo comenzó con un comentario que el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, publicó en su cuenta de Twitter.

El dueño de TV Azteca publicó una imagen con la frase: “Aviso para los votantes… ‘Cuidado donde pones la cruz… porque después hay que cargarla”. Con esta foto, el empresario también compartió su propia reflexión.

“Bueno mis estimados… los dejo para ir a descansar. Por último: ¿Saben ustedes cómo se llama la diferencia entre senadora y cenadora?... Y no voy a etiquetar a nadie para que no me vayan a malinterpretar”, expresó.

Téllez criticó a Citlalli Hernández por su peso (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Téllez respondió con un par de imágenes. En la primera se encontraba ella y en la segunda se encontraba la senadora con licencia, pero la comparación no terminó ahí, sino que agregó una frase en la que aludió al peso de Hernández Mora.

“Ambas somos senadoras y cenadoras… con diferentes hábitos y resultados, saludos @RicardoBSalinas”, agregó la panista.

La burla de la ex periodista fue criticada por diversos usuarios, quienes señalaron que estaba discriminando a Hernández Mora e incluso refirieron a que estaba participando en discurso de odio contra la morenista.

