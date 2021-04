Tundieron a Lilly Téllez en Twitter por un comentario contra Citlalli Hernández que fue calificado de “gordofóbico”

Lilly Téllez decidió insultar el peso de Citlalli Hernández (Foto: Cuartoscuro)

Lilly Téllez, senadora por el Partido Acción Nacional (PAN), decidió hacer comentarios despectivos en contra de su ex compañera de partido y secretaria general de Morena, la Citlalli Hernández Mora.

Todo comenzó con un comentario que el presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, publicó en su cuenta de Twitter.

El dueño de TV Azteca publicó una imagen con la frase: “Aviso para los votantes… ‘Cuidado donde pones la cruz… porque después hay que cargarla”. Con esta foto, el empresario también compartió su propia reflexión.

“Bueno mis estimados… los dejo para ir a descansar. Por último: ¿Saben ustedes cómo se llama la diferencia entre senadora y cenadora?... Y no voy a etiquetar a nadie para que no me vayan a malinterpretar”, expresó.

La panista fue duramente criticada por usuarios de Twitter(Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, Téllez respondió con un par de imágenes. En la primera se encontraba ella y en la segunda se encontraba la senadora con licencia, pero la comparación no terminó ahí, sino que agregó una frase en la que aludió al peso de Hernández Mora.

“Ambas somos senadoras y cenadoras… con diferentes hábitos y resultados, saludos @RicardoBSalinas”, agregó la panista.

La burla de la ex periodista fue criticada por diversos usuarios, quienes señalaron que estaba discriminando a Hernández Mora e incluso refirieron a que estaba participando en discurso de odio contra la morenista.

“Por más en contra que esté de algunas cosas de Morena, Lilly Téllez no es más que una MISERABLE”. “Qué mal que las mujeres que hacen política en México sean clasistas, machistas, racistas y misóginas como Lilly Téllez”. “Lamentable su discurso de odio e incitación al odio y violencia de género por parte de la traidora y pseudo senadora, de bajo nivel intelectual Lilly Téllez”. “Lilly Téllez siendo Lilly Téllez. ¿Hasta cuándo se le permitirá conducirse de esa manera? Es inaceptable”, fueron tan solo algunas de los comentarios que se podían encontrar en Twitter.

La morenista no se dejó amedrentar por los comentarios de Téllez (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, la morenista señaló que Téllez se vio en la necesidad de criticar su peso al quedarse sin argumentos. Además, también agradeció a quienes la defendieron.

“La señora @LillyTellez cree que escudriñar mi peso es necesario para ganar algún tipo de debate. Entiendo que lo hace porque cuando intentó argumentar no pudo. Muchas gracias a todas por sus palabras de apoyo. De nuevo demostramos que el amor vence al odio”, escribió Hernández Mora.

Lamentablemente, esta no es la primera vez que la Secretaría General ha sido insultada por su apariencia física. Laura Zapata también ha participado con comentarios discriminatorios en contra de la senadora con licencia.

Zapata llamó “gorda traicionera” a Hernández Mora después de que apoyó la llegada de Evo Morales a México. En marzo de este año, durante una entrevista con Hernán Gómez Bruera, Laura Zapata dijo que la política debería agradecerle por haberla hecho “famosa”.

La política ha sido constante blanco de críticas por su peso (Foto: Archivo)

“Ella me lo tendría que agradecer, se hizo famosa, todo el mundo la va a recordar así y además todo el mundo lo utiliza […] me cayó gorda porque traiciona, porque son rojillos, porque no les importan los mexicanos, nada más están ahí para robar dinero”, declaró.

En septiembre del año pasado el ex diputado y profesor Rodrigo Perezalonso, también hizo declaraciones ofensivas contra Citlalli Hernández.

“Noticia urgente: senadora Citlali se registró a la Presidencia de Morena con la plataforma OINC= Organizadas e Indignadas por la Nutrición de Citlali (sic)”, escribió en su cuenta y acompañó su mensaje con el emoticón de un cerdo y una fotografía de la funcionaria.

En un principio, la Universidad Iberoamericana (IBERO), institución en donde daba clases, reprobó públicamente su actitud y afirmó que lo expresado por Perezalonso es contrario a los valores de la universidad y no refleja su postura.

Pero un día después y tras una profunda deliberación entre diversos sectores de la universidad, la institución determinó que Rodrigo Perezalonso sería separado de su cargo como profesor en todas sus asignaturas.

