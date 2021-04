“No hubo agresión”: Benjamín Huerta se declaró inocente ante acusaciones de abuso sexual a menor

El diputado morenista expresó que las acusaciones fueron un intento de ‘extorsión y chantaje (Foto: sitl.diputados.gob.mx)

Benjamín Saúl Huerta Corona, diputado federal de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) dijo no ser culpable de la denuncia de abuso sexual emitida por un menor de 15 años en Puebla, tras haber sido liberado el pasado miércoles.

“Soy inocente y estoy seguro que la verdad saldrá a la luz; hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y a la de mi familia, por ello exhorto a las autoridades competentes a que se hagan los deslindes de las responsabilidades que en este caso ameritan y que pronto se haga justicia y que la verdad salga a la luz pública”, dijo el político en una conferencia de prensa para los medios de comunicación.

El diputado morenista expresó que las acusaciones fueron un intento de ‘extorsión y chantaje’, motivo por el cual había sido detenido por las autoridades.

“En un intento de extorsión y chantaje se me acusó falsamente de haber cometido abuso en contra de un menor de edad, esto derivó en una detención arbitraria y la violación de mi derecho de presunción de inocencia”, dijo.

Asimismo, puntualizó que, tras haber sido arrestado, se iniciaron los protocolos correspondientes, pero se llegó a la conclusión de que no hubo abuso sexual y por eso le permitieron estar en libertad.

Benjamín se declaró inocente de la denuncia en su contra (Foto: Twitter@SaulHuertaOf)

“Se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión , al no existir evidencia pericial alguna se determinó dejarme en libertad toda vez que no incurrí en una conducta delictiva”, señaló.

Ahondó en que a pesar de ser abogado de profesión, en ningún momento recurrió al fuero el cual señala que no podría ser detenido.

Cabe recordar que el pasado 21 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron en un hotel de la Ciudad de México a Benjamín Saúl Corona.

El secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados en el palacio Legislativo de San Lázaro amenazó a los agentes, les afirmó que tenía fuero y que no podía ser arrestado. Huerta Corona terminó esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía para Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX).

La víctima, menor de edad, señaló que el diputado le habría realizado tocamientos, caricias inapropiadas, y que después trató de cometer abuso sexual.

El diputado fue liberado al poco tiempo (Foto: gobernacion.gob.mx)

A través del 911, número telefónico de los servicios de emergencia, autoridades capitalinas recibieron una denuncia ciudadana: policías arribaron a la calle Roma, en la colonia Juárez, donde empleados del hotel permitieron la entrada a los uniformados del sector Ángel-Zona Rosa para detener al sujeto, quien se resguardaba dentro de una habitación.

El menor de edad declaró a los elementos que mientras se encontraba con el funcionario público por cuestiones de trabajo, éste comenzó a acariciarlo y tocarlo de manera inapropiada, por lo cual pidió la ayuda del gerente del lugar.

Después de proteger al joven de 15 años y auxiliarlo para presentar una denuncia, los agentes de la SSC arrestaron al legislador de 63 años. Lo trasladaron y presentaron ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, pero horas más tarde fue liberado.

Benjamín Huerta fue aspirante en el año 2010 a la presidencia municipal de Puebla, según el Sistema de Información Legislativa. Su periodo como diputado termina el 31 de agosto del 2021. No obstante, actualmente se encuentra en campaña porque busca reelegirse como diputado federal por Morena en el mismo estado.

SEGUIR LEYENDO: