“Hombre ejemplar”: Sheinbaum respaldó labor de Zaldívar y apoyó extender su mandato al frente de la SCJN

(Foto: Gobierno de la CDMX)

Este mediodía, Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, respaldó el trabajo que ha desempeñado el ministro Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), llamándolo un “hombre ejemplar”.

La mandataria dijo que no era constitucionalista para saber si la reforma al Poder Judicial que amplía dos años más el periodo de Zaldívar era correcta, pero sí se pronunció al respecto.

“No soy constitucionalista para poder valorar esto, pero sí tengo una opinión en un sentido: me parece que es fundamental que así como tienen que erradicar la corrupción en el ejecutivo, en las fiscalías, también erradicar la corrupción en el poder judicial es fundamental. En ese sentido, la reforma al poder judicial y el papel que ha desempeñado el presidente, el Dr. Arturo Zaldívar, ha sido fundamental”, aseguró la alcaldesa.

“Yo no había escuchado nunca un presidente de la SCJN que hablara de erradicar la corrupción en el Poder Judicial y eso vale oro en el país (...) No tengo una opinión respecto a la constitucionalidad de esto, pero sí tengo una opinión respecto al ministro presidente: creo que es un hombre ejemplar y que ha encabezado la labor de acabar con la corrupción en el Poder Judicial”, agregó.

(Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, aseguró que lo anterior es algo que los y las ciudadanas debían valorar para lograr erradicar la corrupción.

“Creo que es algo que tienen que valorar todos los ciudadanos, la ciudadanía. Todos hablamos de la corrupción en esto y en aquello, y hay que erradicarlo, y ese es el trabajo de cada uno de nosotros. También lo que tiene que ver con los Tribunales y la erradicación de la corrupción ahí es trascendente en nuestro país. Creo que ahí el papel del Presidente de la SCJN ha sido fundamental”, señaló.

Y es que cabe recordar que este miércoles, la Cámara de Diputados votará si prolonga o no la presidencia de Arturo Zaldívar en la SCJN y magistrados del Consejo de la Judicatura por dos años más, a fin de dar más tiempo a que implementen la reforma al Poder Judicial.

Para ello se aprobó la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde Morena y el Verde Ecologista incluyeron de último momento un transitorio para extender el plazo del ministro presidente Arturo Zaldívar que, según lo aprobado, terminará sus funciones hasta 2024.

Después, la propuesta fue enviada a la Cámara de Diputados para su discusión.

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Ante ello, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que la ampliación del periodo del ministro presidente de la SCJN es constitucional, por lo que está de acuerdo con la reforma al Poder Judicial.

“Es constitucional la ampliación, pero eso lo van a decidir en Diputados. Mi opinión ya la externé, es que el ministro presidente es un hombre íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del poder judicial porque urge la reforma al Poder Judicial”, afirmó el pasado 19 de abril.

En conferencia de prensa, AMLO señaló que “urge” la reforma al Poder Judicial para combatir a la corrupción en ese poder, por lo que la prolongación del ministro presidente del Máximo Tribunal, indicó, es garantía de que se lleven a cabo a la práctica estos cambios.

No obstante, el bloque opositor de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados anticiparon su voto contra la reforma y llamaron a los legisladores de Morena a frenar ese “golpe a la democracia”.

De igual modo advirtieron que, en caso de ser avalada, promoverán una acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma.

SEGUIR LEYENDO