Felipe Calderón: AMLO nunca ha mostrado una sola prueba de que yo hice trampa en la elección de 2006

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró que el supuesto fraude electoral de 2006 se ha convertido en una obsesión de Andrés Manuel López Obrador, a tal grado, que pudo haberlo afectado personalmente.

En entrevista con Adela Micha para su programa que se transmite por Heraldo TV, Calderón Hinojosa señaló: “En estos 20 años o 18 años que han pasado, no ha mostrado una sola prueba de que yo haya hecho trampa. Entonces es una obsesión, una fijación que le afectó, creo, personalmente y yo no soy el indicado para remediar esos males”, destacó.

El expanista invitó a López Obrador a debatir públicamente y aseguró que ganó las elecciones de 2006 limpiamente.

“Yo anhelo que haya condiciones en el país en que podamos platicar, dialogar, discutir las cosas, me encantaría hacerlo con él y hacerlo públicamente. En primer lugar, no hubo tal fraude en 2006, yo gané legal, legítima y limpiamente”, insistió.

Recordó que en su libro “Decisiones difíciles” detalló que la noche de la elección del 206, Andrés Manuel López Obrador tenía encuestas de Ana Cristina Covarrubias en las que decían que él (Felipe Calderón) había ganado.

" (Eran) Sus encuestas. Y salió a mentir y a decir que él había ganado”, insistió.

La periodista le preguntó a Felipe Calderón qué se sentía ser el villano favorito del actual mandatario.

“Primero yo le agradezco mucho que me tenga presente, que yo siento que es una especie de saludo matinal que si uno lo sabe traducir ‘hay que dar gracias a la vida y a Dios, sentirte bien, pues está bien… Me siento bien de por lo menos que me recuerde”, dijo Calderón.

No obstante, acto seguido aseguró que le preocupa tener un presidente con tantas obsesiones y con tantas fijaciones.

“Eso no me parece sano, y hasta ahí la voy a dejar. Eso es lo que me preocupa como mexicano”, señaló.

Adela Micha le preguntó si se sentía un perseguido político, a lo que Felipe Calderón contestó de manera afirmativa.

“Sí, lo he dicho. Porque acumula el gobierno no solo mediáticamente, que ya es una persecución política per-se. No sé cuántas veces me ha mencionado el presidente. El otro día, hace unos seis meses, Luis (Estrada) que llevaba la cuenta, me había mencionado 187 veces, hace como seis meses. Tener un poder tan fuerte detrás de ti mencionando, yo creo que sí es una especie de acoso. No del nivel de David Monreal (candidato de Morena a gobernador de Zacatecas y quien tocó el glúteo de otra aspirante del mismo partido en un mitin), que comentaban esta mañana que me parece inaceptable, asqueroso, y si no hay una reacción de todos, del propio presidente, y de todos los partidos y de las mujeres de Morena, especialmente de la propia candidata; pobre país este, es una porquería lo que hizo ese tipo”, enfatizó.

Calderón Hinojosa aseguró que también ha tenido acusaciones penales “ya no sé ni cuántas. Que si por los penales, que si por Odebrecht, que si por Rápido y Furioso, etc; en un país que se usa la justicia para perseguir enemigos políticos”, señaló.

Resaltó que en el actual gobierno se han comprobado varios casos de corrupción, incluso con los mismos familiares de López Obrador, pero no ha ocurrido nada.

“Que la justicia sea pareja. Yo no tengo nada que ocultar y vivo en México, aquí estoy en la casa en donde he vivido hace 20 años. Mi patrimonio lo he ganado con trabajo, algo que a veces pienso que en Morena y en el gobierno no saben hacer. Critican a la gente que trabaja, critican a la gente que invierte, a la gente que produce, critican a la gente que tiene un salario. Yo trabajo para mantener a mi familia, a mucho orgullo”, aseguró el político michoacano.

“Vivo de mis conferencias, tengo agencias en Estados Unidos, Harry Walker, por ejemplo que es la agencia que contrata al presidente (Bill) Clinton, al presidente (Barack) Obama, a otros y me iba bien, porque la pandemia nos ha pegado durísimo, hago consultoría. También doy conferencias por Zoom, y de eso vivo. Y además cuando hay empresas que me piden una opinión, una consulta, pues se las doy y les cobro, porque eso es trabajar y el gobierno no sabe qué es trabajar. Es trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente como dice la escritura y en el gobierno tenemos gente que no sabe lo que es trabajar. Porque hay gente que está en el gobierno que durante 20 años nunca hemos sabido de qué ha vivido”, sentenció.

