El explosivo discurso de Felipe Calderón: “México corre el peligro de convertirse en una dictadura... lo digo en serio”

Felipe Calderón Hinojosa, expresidente de México (2006-2012), reapareció este miércoles en San Luis Potosí para advertir al pueblo mexicano que el país corre el “gran peligro” de convertirse en una “dictadura”.

“Hoy México corre un gran peligro de convertirse en una dictadura donde las voces de las mexicanas y mexicanos, especialmente de los más humildes, quede aplastada por la voz del poderoso y no lo vamos a permitir”, expresó Calderón, quien renunció en 2018 al Partido Acción Nacional (PAN) para fundar México Libre junto a su esposa Margarita Zavala.

“Las cosas han empeorado mucho en México y se requiere la unión de los mexicanos para lograr un cambio antes de que México acabe deteriorándose convirtiéndose en una dictadura”, agregó, además de descartar que vaya a regresar a las filas de Acción Nacional, pues remarcó que continúa siendo miembro de México Libre.

“Salvemos a México, salvémonos de la intolerancia, del abuso de poder, salvemos a México de la ineficacia, de la torpeza, de la ignorancia para gobernar, salvemos a México con su voto por la alianza el próximo 6 de junio”, concluyó.

(Foto: Twitter/octaviopedroza)

El ex mandatario acudió ayer a un mitin para apoyar a Octavio Pedroza, candidato a gobernador por la coalición “Sí por San Luis”, que integran el PAN, PRI, PRD y el local Partido Conciencia Popular (PCP). Al ser cuestionado sobre las constantes criticas a su gobierno, el expresidente dijo que en la vida era mejor “tener críticos, que no hacer nada y pasar la vida siendo un mediocre. Trato de ser feliz, no siempre se puede”.

Por otra parte, señaló que no le teme al juicio de la historia, pues aseguró que con él “la pobreza extrema se redujo 25 por ciento” y sacó de este estado a “13 millones de mexicanos”.

Cuando le preguntaron sobre los momentos más difíciles durante administración, Calderón Hinojosa mencionó que fueron “muchos eventos de violencia, sobre rodo el combate al crimen organizado, la crisis del 2009, la pandemia de Influenza”, respondió.

Por su parte, el candidato Octavio Pedroza Gaitán dijo que “cuando la patria está en peligro la convocatoria es a luchar por ella en una histórica batalla para combatir al mal gobierno que tendrá su primer episodio el próximo 6 de junio”.

De acuerdo con fuentes citadas por LaPolíticaOnline, los Calderón Zavala habrían dado su espaldarazo público a la candidata panista Maru Campos en Chihuahua, y a Octavio Pedroza en San Luis Potosí, al mismo tiempo que siguen escamotando cualquier respaldo al queretano Mauricio Kuri por la candidata del PES, y a María de Jesús Ibarra Silva.

SEGUIR LEYENDO: